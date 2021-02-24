4 défis impactant la chaîne d’approvisionnement des soins de santé

Le COVID-19 a mis en lumière les faiblesses structurelles du système de santé et, plus particulièrement, les problèmes persistants liés à la capacité et à la résilience des chaînes d’approvisionnement des soins de santé. Entre 59 et 83 % des entreprises ont signalé des retards ou des délais d’approvisionnement accrus depuis le début de la pandémie. En réponse, 81 % de ces entreprises ont ajusté leurs stocks, principalement en augmentant leurs niveaux de stock, afin de faire face aux fluctuations et aux perturbations de la demande.
Plusieurs facteurs de risque majeurs ou défis sous-jacents ont été mis en évidence pour les chaînes d’approvisionnement des soins de santé :
Les défis d’intégration sont encore aggravés par les fusions et acquisitions (F&A) et les conséquences du COVID-19 devraient accélérer les fusions-acquisitions dans le secteur de la santé. M&A offre un important potentiel de croissance et de réduction des coûts, mais il conduit également les systèmes hospitaliers à gérer des équipes, des technologies et des processus fragmentés. L’amélioration de l’intégration et de l’interopérabilité permet une meilleure prise de décision et permet à une entreprise de mieux collaborer et d’anticiper les perturbations.
Malgré ces défis, les solutions de technologie offrent une voie rapide vers la transformation et la résilience. Les responsables de la santé et de la chaîne d’approvisionnement agissent déjà pour relever ces défis et améliorer leurs entreprises dans le processus. Selon IDC, 62 % des hôpitaux ont augmenté leurs dépenses consacrées aux applications de chaîne d’approvisionnement et 64 % des dirigeants ont qualifié leurs applications de gestion de la chaîne d’approvisionnement basées sur le cloud de « critiques pour l’entreprise ».
Les tours de contrôle de la chaîne d’approvisionnement dotées d’IA suscitent un intérêt particulier. En effet, 88 % des dirigeants du secteur de la santé ont identifié l’IA comme une technologie « critique » pour leurs chaînes d’approvisionnement au cours des trois années à venir. Les tours de contrôle soutenues par l’IA peuvent aider une entreprise à obtenir une visibilité dynamique sur l’ensemble du réseau, à améliorer sa capacité à détecter les changements et les perturbations de la demande, et à soutenir la gestion des stocks et la prise de décision afin d’améliorer les soins aux patients.
Les tours de contrôle de la chaîne d’approvisionnement basées sur l’IA peuvent vous aider à relever les défis de la pandémie en tirant parti de cinq fonctionnalités clés :
Déployer des tours de contrôle ne consiste pas seulement à relever les défis posés par la pandémie. Ils sont également un composant clé de la transition vers un environnement plus numérique et fondé sur les données, et de la réponse aux défis et aux opportunités de l’avenir. L’association de la visibilité, de l’automatisation et de l’intégration tout au long de la chaîne d’approvisionnement avec une tour de contrôle déverrouille la voie à une nouvelle ère : un écosystème de soins de santé où la connectivité et la collaboration au sein de la chaîne d’approvisionnement permettent de mieux gérer, voire d’anticiper, les crises et les défis sanitaires futurs.
