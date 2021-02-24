4 défis impactant la chaîne d’approvisionnement des soins de santé

Plusieurs facteurs de risque majeurs ou défis sous-jacents ont été mis en évidence pour les chaînes d’approvisionnement des soins de santé :

Manque de résilience : le COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’une plus grande résilience de la chaîne d’approvisionnement. L’IDC souligne l’importance pour les organismes de santé de disposer d’une plus grande capacité d’adaptation face à l’évolution des conditions liées à la pandémie tout en se positionnant pour la « prochaine normalité » post-pandémie. Bien entendu, l’atténuation des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des soins de santé a des conséquences importantes sur les résultats financiers et les soins aux patients. C’est peut-être la raison pour laquelle une enquête récente a montré que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont désormais la deuxième priorité des PDG du secteur de la santé, après la sécurité des patients.

: le manque de résilience des organismes de santé provient souvent d’une mauvaise visibilité, spécifiquement à un manque d’accès rapide à des données centralisées, consommables et en temps réel issues de sources de données dispersées et de systèmes cloisonnés. Il est donc difficile de déterminer les besoins, les stocks et l’ampleur de la demande future. En fin de compte, vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez ni voir ni mesurer. Gestion des coûts : pendant la pandémie, alors que la demande d’équipements de protection individuelle (EPI) et de fournitures médicales augmentait, les coûts ont explosé. Désormais, les dépenses d’approvisionnement devraient dépasser les coûts du personnel, étant la principale dépense dans le secteur de la santé . Des études montrent que la plupart des décisions de stock prises pour faire face à une perturbation ne sont pas optimales et que près de la moitié ne sont pas nécessaires. Cela n’est pas surprenant, étant donné le manque de visibilité et le fait que les systèmes de santé commandent généralement les fournitures en fonction des modèles historiques et des préférences des médecins, plutôt que de l’utilisation réelle et de la demande attendue. Cela entraîne du gaspillage, des retards dans les procédures et des coûts de stock et de transport élevés.

Les défis d’intégration sont encore aggravés par les fusions et acquisitions (F&A) et les conséquences du COVID-19 devraient accélérer les fusions-acquisitions dans le secteur de la santé. M&A offre un important potentiel de croissance et de réduction des coûts, mais il conduit également les systèmes hospitaliers à gérer des équipes, des technologies et des processus fragmentés. L’amélioration de l’intégration et de l’interopérabilité permet une meilleure prise de décision et permet à une entreprise de mieux collaborer et d’anticiper les perturbations.

Malgré ces défis, les solutions de technologie offrent une voie rapide vers la transformation et la résilience. Les responsables de la santé et de la chaîne d’approvisionnement agissent déjà pour relever ces défis et améliorer leurs entreprises dans le processus. Selon IDC, 62 % des hôpitaux ont augmenté leurs dépenses consacrées aux applications de chaîne d’approvisionnement et 64 % des dirigeants ont qualifié leurs applications de gestion de la chaîne d’approvisionnement basées sur le cloud de « critiques pour l’entreprise ».

Les tours de contrôle de la chaîne d’approvisionnement dotées d’IA suscitent un intérêt particulier. En effet, 88 % des dirigeants du secteur de la santé ont identifié l’IA comme une technologie « critique » pour leurs chaînes d’approvisionnement au cours des trois années à venir. Les tours de contrôle soutenues par l’IA peuvent aider une entreprise à obtenir une visibilité dynamique sur l’ensemble du réseau, à améliorer sa capacité à détecter les changements et les perturbations de la demande, et à soutenir la gestion des stocks et la prise de décision afin d’améliorer les soins aux patients.

Les tours de contrôle de la chaîne d’approvisionnement basées sur l’IA peuvent vous aider à relever les défis de la pandémie en tirant parti de cinq fonctionnalités clés :

Visibilité de bout en bout

Prévisions intelligentes et demand sensing

Planification sans contact et productivité accrue

Planification et automatisation améliorées

Création d’un écosystème collaboratif

Déployer des tours de contrôle ne consiste pas seulement à relever les défis posés par la pandémie. Ils sont également un composant clé de la transition vers un environnement plus numérique et fondé sur les données, et de la réponse aux défis et aux opportunités de l’avenir. L’association de la visibilité, de l’automatisation et de l’intégration tout au long de la chaîne d’approvisionnement avec une tour de contrôle déverrouille la voie à une nouvelle ère : un écosystème de soins de santé où la connectivité et la collaboration au sein de la chaîne d’approvisionnement permettent de mieux gérer, voire d’anticiper, les crises et les défis sanitaires futurs.