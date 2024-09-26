Les ransomwares en hausse : tendances des attaques dans le secteur de la santé en 2024

Selon le rapport BM de 2024 sur le coût d’une violation de données, le coût moyen mondial d’une violation de données a atteint 4,88 millions de dollars cette année, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2023.

Pour le secteur des soins de santé, le rapport offre à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c’est que le coût moyen des violations de données a chuté de 10,6 % cette année. La mauvaise nouvelle, c’est que, pour la 14e année consécutive, le secteur de la santé arrive en tête de liste avec le coût de reprise le plus élevé, avec une moyenne de 9,77 millions de dollars.

Les ransomwares jouent un rôle clé dans la création de cet écart de coût. Comme l’indiquent les données de l’Office of the Director of National Intelligence, le nombre d’attaques par ransomware a presque doublé entre 2022 e 2023. Les récentes attaques à grande échelle, telles que celles contre Change Healthcare et Ascension, ont démontré l’efficacité de ces attaques et des pirates informatiques.

Résultat ? Les ransomwares sont en pleine expansion. Voici ce que les entreprises de santé doivent savoir sur les raisons pour lesquelles les ransomwares fonctionnent si bien, sur ce que veulent les attaquants et sur la façon dont les compromissions passées déterminent les tendances futures.