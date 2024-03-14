Premiers pas avec les indicateurs client Kafka

Apache Kafka est un support d’événements open source et une plateforme de traitement de flux largement reconnue. Il est devenu la norme de facto pour la diffusion en continu de données, avec une utilisation dans plus de 80 % des entreprises citées au classement Fortune 500. Tous les grands fournisseurs de cloud proposent des services gérés de diffusion en continu de données pour répondre à cette demande croissante.

Un des principaux avantages des services gérés de Kafka est la délégation de la responsabilité des courtiers et des indicateurs opérationnels, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer uniquement sur les indicateurs spécifiques à l’application. Dans cet article, le chef de produit Uche Nwankwo fournit des conseils sur un ensemble d’indicateurs relatifs aux producteurs et aux consommateurs que les clients devraient surveiller pour une performance optimale.

Avec Kafka, la surveillance implique généralement divers indicateurs liés aux thèmes, aux partitions, aux courtiers et aux groupes de consommateurs. Les indicateurs Kafka standard incluent des informations sur le débit, la latence, la réplication et l’utilisation du disque. Consultez la documentation Kafka et les outils de surveillance associés pour comprendre les indicateurs spécifiques disponibles pour votre version de Kafka et comment les interpréter efficacement.