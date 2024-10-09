Nous traversons aujourd'hui une étape cruciale de notre évolution en matière d'IA générative pour les entreprises. Alors que l'IA générative grand public a captivé l'imagination de millions de personnes, les dirigeants élaborent actuellement des pratiques susceptibles de déboucher sur une stratégie efficace et responsable en matière d'IA générative d'entreprise.

Selon notre enquête auprès des PDG, 60 % des entreprises ne développent pas encore une approche cohérente de l'IA générative à l'échelle de l'entreprise. IBM occupe une position unique pour apporter son aide. L'entreprise a une riche histoire en matière d'innovation, associée à une compréhension approfondie des besoins des entreprises. Elle possède une expérience remarquable dans le développement de technologies de pointe et dans l'accompagnement de ses clients vers une transformation opérationnelle fiable. Cela en fait un environnement idéal pour moi, où je peux contribuer à façonner l'avenir de notre secteur.

Au cours de mes 25 années d'expérience dans le domaine des données, de l'intelligence artificielle et de l'analyse, j'ai pu constater comment la technologie peut transformer les entreprises, les industries et même notre mode de vie. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec certaines des équipes les plus innovantes du secteur : quatre start-ups, quelques « scale-ups » et hyperscalers (Microsoft, Oracle et Google), ainsi que des clients et partenaires de toutes tailles. Je suis ravi d'avoir rejoint IBM pour contribuer à la stratégie de l'entreprise en matière de données, d'IA et d'analyse, ainsi qu'à sa mise en œuvre.

J’ai récemment rejoint Sanjeev Mohan et Ritika Gunnar dans un épisode de podcast pour partager pourquoi j’ai choisi IBM et pourquoi je pense que cette entreprise est particulièrement bien placée pour mener la prochaine vague de transformation grâce à l'IA générative.