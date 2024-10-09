Nous traversons aujourd'hui une étape cruciale de notre évolution en matière d'IA générative pour les entreprises. Alors que l'IA générative grand public a captivé l'imagination de millions de personnes, les dirigeants élaborent actuellement des pratiques susceptibles de déboucher sur une stratégie efficace et responsable en matière d'IA générative d'entreprise.
Selon notre enquête auprès des PDG, 60 % des entreprises ne développent pas encore une approche cohérente de l'IA générative à l'échelle de l'entreprise. IBM occupe une position unique pour apporter son aide. L'entreprise a une riche histoire en matière d'innovation, associée à une compréhension approfondie des besoins des entreprises. Elle possède une expérience remarquable dans le développement de technologies de pointe et dans l'accompagnement de ses clients vers une transformation opérationnelle fiable. Cela en fait un environnement idéal pour moi, où je peux contribuer à façonner l'avenir de notre secteur.
Au cours de mes 25 années d'expérience dans le domaine des données, de l'intelligence artificielle et de l'analyse, j'ai pu constater comment la technologie peut transformer les entreprises, les industries et même notre mode de vie. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec certaines des équipes les plus innovantes du secteur : quatre start-ups, quelques « scale-ups » et hyperscalers (Microsoft, Oracle et Google), ainsi que des clients et partenaires de toutes tailles. Je suis ravi d'avoir rejoint IBM pour contribuer à la stratégie de l'entreprise en matière de données, d'IA et d'analyse, ainsi qu'à sa mise en œuvre.
J’ai récemment rejoint Sanjeev Mohan et Ritika Gunnar dans un épisode de podcast pour partager pourquoi j’ai choisi IBM et pourquoi je pense que cette entreprise est particulièrement bien placée pour mener la prochaine vague de transformation grâce à l'IA générative.
La vision d'IBM en matière d'IA générative est différente. Il ne s’agit pas seulement de créer des outils de pointe ; il s’agit de s’assurer que la technologie peut être fiable, évoluer et être utilisée pour résoudre des défis métier réels.
IBM jouit d'une réputation de longue date dans la fourniture de solutions critiques pour les entreprises dans des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers et les soins de santé. Cette expérience approfondie dans la création de systèmes fiables et sécurisés correspond exactement aux besoins des entreprises qui adoptent l'IA générative. Notre objectif n'est pas de développer l'IA pour l'IA, mais d'aider les organisations à se transformer grâce à l'IA, et ce, de manière fiable, éthique et évolutive.
Alors, à quoi ressemble notre stratégie ? Chez IBM, nous abordons l'IA générative en gardant à l'esprit trois principes fondamentaux : la confiance, l'innovation et l'évolutivité de l'entreprise.
La confiance est au cœur de la philosophie d'IBM en matière d'IA. Nous développons des systèmes qui non seulement fournissent des résultats, mais fournissent aussi des explications sur la manière dont ces résultats sont obtenus. Prenons l'exemple de la collaboration d'IBM avec le Crédit Agricole, un acteur majeur de la banque et de l'assurance avec 53 millions de clients et 147 000 employés. L'entreprise a alloué un budget de 20 milliards d'euros au système informatique pour la période 2022-2025. Dans le cadre de cet effort, le Crédit Agricole lance deux solutions de données, d’IA et d’analytique propulsées par le logiciel IBM pour soutenir leur vaste stratégie informatique. Ces solutions sont conçues pour améliorer la productivité des employés et des clients. Tout aussi important est l'accent mis sur l'auditabilité pour les organismes de réglementation. Chaque décision assistée par l’IA est auditable, ce qui favorise la conformité et renforce la confiance dans les processus métier.
J’ai aussi vu comment IBM aidait à transformer des entreprises comme American Airlines qui, grâce à l’approche d’IBM (logiciel + conseil + IBM Garage™), a pu accélérer ses cycles de développement et de publication pour déployer une application mondiale en plein milieu d’un grand ouragan, tout en conservant un contrôle humain sur les points de décision critiques.
Les termes utilisés par ces clients pour décrire ces applications ne sont pas « expériences intéressantes », mais « robustes » et « fiables ».
IBM est l'une des entreprises les plus innovantes au monde. De l'invention du langage SQL à l'exploration de nouvelles frontières avec des systèmes d'intelligence artificielle tels que Watson et les grands modèles linguistiques, IBM façonne l'avenir de la technologie depuis plus d'un siècle. Notre histoire d'innovation se poursuit aujourd'hui avec des avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle, du cloud hybride et des plateformes open source. Il ne s'agit pas d'être l'acteur le plus récent, mais d'être le plus fiable, le plus digne de confiance et le plus éthique, et IBM est à la pointe du progrès.
L'IA générative n'est pas une expérience de recherche pour IBM. C'est notre façon de contribuer à la transformation opérationnelle. Nous développons des systèmes d’IA évolutifs, sécurisés et prêts à répondre aux exigences des environnements d’entreprise les plus complexes. Que vous soyez dans les services financiers, la santé ou la fabrication, IBM possède l'expérience et l'infrastructure pour vous aider à déployer l'IA à l'échelle. Nos capacités de cloud hybride et d’IA permettent aux entreprises d’innover sans sacrifier la sécurité ou la conformité, quel que soit le secteur d’activité.
Je crois que nous sommes à l’aube de quelque chose de véritablement révolutionnaire. IBM est à l'avant-garde de la manière dont l'IA génère une véritable valeur commerciale. Notre mission est de permettre aux entreprises de développer l'IA d'une manière à la fois efficace et responsable.
L'intelligence artificielle va transformer notre mode de fonctionnement, notre processus décisionnel et notre croissance. Au cours des prochains mois, nous lancerons de nouvelles fonctionnalités d'IA générative
conçu pour transformer la manière dont les entreprises exploitent les données, en permettant l'accès à des informations plus pertinentes, en améliorant la prise de décision et en stimulant l'efficacité opérationnelle à une échelle sans précédent.
Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de participer à cette aventure et de contribuer à façonner l'avenir de l'IA chez IBM. Nous n'en sommes qu'au début, et le meilleur reste à venir. Consultez régulièrement nos pages pour découvrir plus en détail les possibilités offertes par l'IA générative.
Si vous souhaitez en savoir plus, rejoignez-nous sur IBM TechXchange, où nous allons illustrer comment nous transformons notre vision en réalité. Construisons ensemble l'avenir de l'IA.