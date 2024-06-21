Alors que l’adoption de l’intelligence artificielle générative (IA générative) monte en flèche, le risque de menaces internes augmente lui aussi. La pression exercée sur les entreprises pour qu’elles repensent leurs politiques de sécurité et de confidentialité en est d’autant plus forte.

En seulement quelques années, l’intelligence artificielle (IA) a radicalement transformé le monde du travail. 61 % des travailleurs du savoir utilisent désormais des outils d’IA générative – en particulier ChatGPT d’OpenAI – dans leurs activités quotidiennes. Dans le même temps, les dirigeants d’entreprise, souvent motivés par la peur de passer à côté, investissent des milliards dans des outils alimentés par l’IA générative. Ils investissent non seulement dans les chatbots, mais aussi dans les synthétiseurs d’images, les logiciels de clonage vocal et même la technologie vidéo deepfake pour créer des avatars virtuels.

Nous sommes encore loin du moment où l’IA générative sera indiscernable des humains. Même si, ou peut-être quand, cela se produira réellement, les risques éthiques et cybernétiques qui en découlent continueront de croître. En effet, lorsqu’il devient impossible de savoir si quelqu’un ou quelque chose est réel ou non, le risque que les gens soient manipulés à leur insu par des machines augmente.