La modernisation des services bancaires sur les marchés en croissance se fait à une échelle inédite sur les marchés matures, avec un pourcentage incroyable de transactions effectuées par le biais de la téléphonie mobile. IBM a travaillé avec des clients tels que la State Bank of India, DBS à Singapour et Bradesco en Amérique latine, pour les aider à tirer parti de ces fonctionnalités, grâce à des intégrations multicanaux telles que l’open banking, la finance intégrée et d’autres plateformes bancaires.

L’utilisation du cadre standard de BIAN a accéléré la transformation, rendant la technologie plus facile à tester et à décomposer en composants. Comme le décrit Van Wyk, cela revient à décomposer une construction complexe en composants individuels tels des « briques Lego » qui sont plus simples à intégrer dans d’autres systèmes, non seulement de la banque mais aussi du secteur.

De même, Paolo Sironi, leader mondial de la recherche sur les services bancaires et les marchés financiers pour l’IBM Institute for Business Value, estime que la transformation du secteur bancaire nécessite des « plateformes de développement solides mais flexibles » pour démêler les architectures technologiques bancaires « enchevêtrées comme des spaghettis ». Il estime que les services bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME) sont les domaines dans lesquels de nombreuses institutions financières et de nouveaux entrants seront le plus en concurrence au cours des cinq prochaines années. Ces institutions utiliseront une combinaison de solutions numériques, de collaborations avec des partenaires de l’écosystème et de technologies émergentes telles que l’IA générative pour créer de nouveaux modèles d’affaires qui serviront mieux ce vaste segment de clientèle important pour l’économie mondiale.

En Thaïlande, Bangkok Bank a réussi à dépasser l’ère des ordinateurs et à utiliser des appareils personnels à la place. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des opérations bancaires sont effectuées sur mobile, les clients n’ont jamais eu de chèques et beaucoup n’ont pas de cartes bancaires. Les guichets automatiques fonctionnent sans carte et les gens les utilisent en scannant des codes QR avec leur téléphone. Par conséquent, la stabilité de leurs centres d’appel est encore plus importante ; les services numériques ne peuvent pas être hors service pendant plus de huit heures, au total, tout au long de l’année. Ce résultat est encore plus impressionnant lorsque l’on se rend compte qu’ils doivent faire face à une demande multipliée par 10 les jours de pointe, avec jusqu’à 300 % d’activité en plus le jour de la paie.

Le déplacement aux paiements en temps réel n'est pas sans défis. Il fusionne le calendrier de deux processus distincts de confirmation et de règlement des transactions, afin qu'ils se déroulent simultanément en temps réel. Cela signifie que l’argent peut être déplacé avec moins de temps pour identifier les fraudes et éviter que l’argent ne se retrouve entre de mauvaises mains.