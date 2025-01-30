« Les banques sont confrontées à des perturbations de toutes parts », déclare Ian Gillard, premier vice-président exécutif de Bangkok Bank. En effet, ces dernières années, le secteur bancaire a connu d’importantes perturbations en raison des avancées technologiques, des préférences changeantes des consommateurs et des évolutions réglementaires. Les banques sont confrontées à trois défis simultanés, explique Shanker Ramamurthy, partenaire d’IBM Consulting® : comment croître et se différencier, comment réduire le ratio coût/revenu obstinément élevé, et comment gérer les risques et l’exposition réglementaire.
Pour relever ces défis, il faut une modernisation sur plusieurs fronts. Gillard et Ramamurthy, tous deux membres du conseil d’administration de BIAN , ont proposé des solutions lors du Banking Industry Architecture Network (BIAN) Banking Summit 2024.
L’un des plus grands défis du secteur bancaire est le temps et l’argent consacrés aux tests de technologie. Steve Van Wyk, président de la BIAN et ancien DSI du groupe HSBC, explique que l’une des causes racines de cette situation est que les banques « testent la base de code monolithique plutôt que d’être en mesure de la gérer sur la base d’un composant ou d’un microservice ».
La modernisation du cœur des opérations d’une entreprise financière peut être la clé pour déverrouiller l’innovation, avec la transformation numérique des fonctions administratives et de support permettant de se concentrer sur le développement de solutions innovantes et de nouvelles initiatives d’amélioration de l’expérience client. En réponse, les consultants d’IBM aident les clients à mettre en œuvre une numérisation extrême dans ces espaces afin d’éliminer la complexité et la duplication et de réaffecter les investissements aux clients, aux plateformes et aux écosystèmes conçus pour offrir une valeur supérieure. Cela pourrait-il faire passer le retour sur investissement des programmes de modernisation bancaire d’un pourcentage à un chiffre à près de 20 % ?
La modernisation des services bancaires sur les marchés en croissance se fait à une échelle inédite sur les marchés matures, avec un pourcentage incroyable de transactions effectuées par le biais de la téléphonie mobile. IBM a travaillé avec des clients tels que la State Bank of India, DBS à Singapour et Bradesco en Amérique latine, pour les aider à tirer parti de ces fonctionnalités, grâce à des intégrations multicanaux telles que l’open banking, la finance intégrée et d’autres plateformes bancaires.
L’utilisation du cadre standard de BIAN a accéléré la transformation, rendant la technologie plus facile à tester et à décomposer en composants. Comme le décrit Van Wyk, cela revient à décomposer une construction complexe en composants individuels tels des « briques Lego » qui sont plus simples à intégrer dans d’autres systèmes, non seulement de la banque mais aussi du secteur.
De même, Paolo Sironi, leader mondial de la recherche sur les services bancaires et les marchés financiers pour l’IBM Institute for Business Value, estime que la transformation du secteur bancaire nécessite des « plateformes de développement solides mais flexibles » pour démêler les architectures technologiques bancaires « enchevêtrées comme des spaghettis ». Il estime que les services bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME) sont les domaines dans lesquels de nombreuses institutions financières et de nouveaux entrants seront le plus en concurrence au cours des cinq prochaines années. Ces institutions utiliseront une combinaison de solutions numériques, de collaborations avec des partenaires de l’écosystème et de technologies émergentes telles que l’IA générative pour créer de nouveaux modèles d’affaires qui serviront mieux ce vaste segment de clientèle important pour l’économie mondiale.
En Thaïlande, Bangkok Bank a réussi à dépasser l’ère des ordinateurs et à utiliser des appareils personnels à la place. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des opérations bancaires sont effectuées sur mobile, les clients n’ont jamais eu de chèques et beaucoup n’ont pas de cartes bancaires. Les guichets automatiques fonctionnent sans carte et les gens les utilisent en scannant des codes QR avec leur téléphone. Par conséquent, la stabilité de leurs centres d’appel est encore plus importante ; les services numériques ne peuvent pas être hors service pendant plus de huit heures, au total, tout au long de l’année. Ce résultat est encore plus impressionnant lorsque l’on se rend compte qu’ils doivent faire face à une demande multipliée par 10 les jours de pointe, avec jusqu’à 300 % d’activité en plus le jour de la paie.
Le déplacement aux paiements en temps réel n'est pas sans défis. Il fusionne le calendrier de deux processus distincts de confirmation et de règlement des transactions, afin qu'ils se déroulent simultanément en temps réel. Cela signifie que l’argent peut être déplacé avec moins de temps pour identifier les fraudes et éviter que l’argent ne se retrouve entre de mauvaises mains.
L’avenir de l’informatique inclura la combinaison de bits, de neurones et de qubits, et le secteur bancaire utilisera ces technologies, notamment l’IA générative et l’informatique quantique, pour se réinventer pour l’avenir, selon une présentation lors de la conférence BIAN du Dr Darío Gil, vice-président principal et chef de la recherche chez IBM.
IBM a lui-même enregistré des gains de productivité de plus de 3 milliards de dollars et une réduction de 40 % sur son budget de ressources humaines (RH). Les employés peuvent répondre à 80 % des principales demandes RH des collaborateurs en utilisant sa plateforme d’IA générative pour l’entreprise, watsonx™. Cet exemple est pertinent pour le secteur des services financiers, compte tenu des vastes connaissances que son personnel doit posséder. Pour les clients, l’impact commercial de la collaboration avec les consultants et la technologie d’IBM comprend un taux de précision de 90 % sur les demandes des clients, 1200 heures de travail économisées et un coût inférieur de 80 % pour la première rédaction de documents juridiques.
Avec l’accélération des cycles de vie du développement logiciel, IBM travaille avec des clients, y compris la plupart des plus grandes institutions financières mondiales, sur la manière d’utiliser les technologies IBM comme watsonx et Granite, les laboratoires d’inférence et d’autres capacités sur le marché. L’IA générative est intégrée dans les processus pour les rendre plus efficaces et efficients. Dans le même temps, à mesure que l’IA générative accélère la vitesse de création et d’implémentation du code, la surface d’attaque augmente (avec davantage de logiciels nécessitant une protection en temps réel) et peut rapidement devenir plus complexe à mesure que vous développez du code au sein d’une entreprise.
À l’avenir, les entreprises continueront de s’attaquer au défi de réussir l’adoption de l’IA générative. De nombreux éléments sont pris en compte, notamment la gouvernance, la confidentialité des données, la confiance et l’authenticité, le modèle opérationnel et le retour sur investissement. Saket Sinha, associé principal au sein de la division de conseil bancaire et des marchés financiers mondiaux d’IBM, a expliqué qu’IBM travaille avec ses clients pour aider à traiter ces aspects et à trouver des réponses aux questions les plus difficiles. Ils travaillent également en collaboration pour éliminer les obstacles opérationnels et ouvrir la voie à une plus grande efficacité et à l’innovation.
L’expertise et la collaboration sont essentielles pour naviguer dans cette voie, d’autant plus que la prochaine phase d’avancement, qui prenait auparavant 15 ans, est comprimée en cinq ans. Comme le dit Ramamurthy, « en 30 ans de conseil dans le secteur des services financiers, je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par une technologie que par le potentiel de l’IA générative ». Difficile de ne pas être d’accord.
Gemma Godfrey est présidente du conseil d’administration, administratrice non exécutive et partenaire IBM
