Le reporting ESG a pris une importance croissante sous la pression des consommateurs, des actionnaires et des employés, combinée à une prise de conscience croissante parmi les investisseurs et les établissements financiers que le risque lié à la durabilité est un risque d’investissement (comme l’a souligné Larry Fink, PDG de BlackRock, dans sa lettre aux PDG). Face à l’engouement pour les performances ESG, le secteur du reporting ESG est voué au changement, après avoir longtemps souffert d’un ensemble d’orientations et de cadres concurrents.
Les cadres ESG actuels accordent une importance variable aux thèmes centraux que sont l’environnement, le social et la gouvernance. Certains cadres couvrent chaque thème en détail, d’autres n’en couvrent que deux, et d’autres encore couvrent certains thèmes en détail et d’autres de manière plus générale.
La liste des cadres ESG existants est longue et les variations sont importantes. Nous avons donc répertorié leurs principales caractéristiques dans cette matrice des cadres ESG, en incluant des exemples de couverture.
Compte tenu de la multitude de cadres de reporting et d’orientation, il existe inévitablement un nombre considérable de chevauchements. Par exemple, le TCFD se concentre uniquement sur la manière dont les questions climatiques importantes peuvent avoir un impact sur les performances financières des entreprises. Quant au SASB, il s’intéresse de manière plus générale à la durabilité, évaluant l’impact des questions de durabilité importantes sur les performances financières des entreprises, risques liés au climat inclus, ce qui entraîne un chevauchement avec le TCFD.
Afin d’harmoniser ses normes avec les recommandations du TCFD, le SASB procède actuellement à une révision de ses 79 normes sectorielles. Grâce à cet alignement, les entreprises qui établissent leurs rapports conformément aux normes du SASB satisferaient également aux recommandations du TCFD.
Dans le but de réduire la charge de reporting des entreprises, les cadres sont en train d’être harmonisés, notamment ceux du CDP, du SASB et de la GRI. De même, la GRI met à jour ses normes de publication afin d’aider les entreprises à faire concorder les informations de durabilité qu’elles publient avec les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, s’alignant ainsi sur les PRI.
Parallèlement, pour les investissements dans des actifs réels, le GRESB a déployé des efforts considérables pour structurer ses évaluations conformément à la GRI, aux PRI, au TCFD et au SASB. Il est à noter qu’environ la moitié de ses exigences en matière de publication sont communes avec celles du SASB.
L’avenir du reporting ESG peut être envisagé sous au moins trois angles distincts. Il s’agit notamment des changements réglementaires, de la convergence des acteurs du secteur autour de cadres particuliers et de la consolidation entre les cadres.
En ce qui concerne les changements réglementaires, divers progrès ont été réalisés dans les juridictions nationales et supranationales. La proposition de la SEC américaine annoncée en mars 2022 alignera diverses entreprises sur un modèle de publication inspiré du TCFD, le gouvernement britannique poursuivant des exigences similaires. De même, le programme de l’UE sur la finance durable, qui comprend à la fois la CSRD, la taxonomie européenne et le SFDR, exigera davantage de publications ESG de la part des entreprises.
À mesure que la pratique du reporting ESG mûrit, les secteurs d’activité se rallient autour de leurs cadres préférés. Les premiers à avoir pris cette initiative ont été le secteur immobilier, qui privilégie le reporting basé sur le Dow Jones Sustainability Index via le S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), et cette tendance s’observe plus récemment parmi la communauté des investisseurs, certains gestionnaires d’actifs (tels que Blackrock) encourageant leurs investisseurs à établir leurs rapports selon le SASB.
Une consolidation des cadres est également en cours, aboutissant à un paysage de reporting où les cadres se concentrent davantage sur leurs propres spécialités. Outre ceux mentionnés ci-dessus, il existe plusieurs autres exemples d’accords de ce type, le dernier en date étant celui conclu entre l’IFRS et la GRI pour coordonner la définition de leurs normes. Même si cela ne débouchera peut-être pas sur une consolidation formelle en un cadre ESG unique, cela pourrait représenter une évolution permettant aux cadres de se concentrer sur différents domaines d’impact ESG.
Comme l’a déclaré Larry Fink, de BlackRock, « le changement climatique est devenu un facteur déterminant pour les perspectives à long terme des entreprises ». Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises sont tenues de rendre compte de leurs performances ESG. Ne pas prendre au sérieux les risques ESG pourrait avoir toute une série de conséquences négatives, allant de la mobilisation des actionnaires lors des assemblées générales annuelles à l’exclusion ou au désinvestissement des gestionnaires d’actifs. Les ravages causés par la Covid-19 n’ont fait que renforcer l’importance de la gestion des risques pour les investisseurs.
Sans surprise, le reporting ESG a connu une ascension fulgurante, et tout indique que son importance va croître à mesure que la pression s’intensifie pour accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone. Mais le reporting ESG ne doit pas devenir une simple formalité administrative ; après tout, l’objectif ultime est l’amélioration des performances ESG.
Pour vous mettre sur la voie de la réussite, vous pouvez suivre certaines bonnes pratiques, non seulement en matière de reporting ESG, mais aussi pour l’amélioration continue des performances. Par exemple, il est important de vous assurer que vous disposez d’un bon socle de données dans un format flexible afin de répondre aux exigences actuelles et futures en matière de reporting. Pour cela, il est essentiel que le processus de collecte et de stockage des données soit auditable et traçable jusqu’à la source des données.
Il est tout aussi important de pouvoir définir des périmètres flexibles à l’échelle mondiale. C’est-à-dire de pouvoir configurer et modifier facilement les groupes de reporting ainsi que les emplacements, les comptes et les compteurs associés. Les émissions de référence doivent être recalculées en cas de changements structurels au sein de l’entreprise modifiant la limite de stock (par exemple une acquisition ou une cession).
Appliquer une hiérarchie d’entreprise flexible peut simplifier le processus de recalcul des bases de référence et ainsi favoriser un reporting ESG plus agile. Pour en savoir plus sur ces pratiques de gestion des données ESG, consultez notre eBook intitulé « Carbon Accounting & ESG Data Management » (Comptabilité carbone et gestion des données ESG).
Il est également important de reconnaître que les données nécessaires à la mise en œuvre des stratégies de décarbonation sont souvent dispersées à travers divers systèmes internes de l’entreprise, dont beaucoup peuvent être incompatibles entre eux. Il se peut aussi que les données soient hébergées par des fournisseurs qui ne disposent pas de systèmes et de processus pour les partager.
Pour relever les défis liés à la collecte des données, les entreprises devraient envisager d’externaliser le processus à un prestataire de services spécialisé. Une autre bonne pratique consiste à privilégier le transfert automatisé des données dans la mesure du possible, car les fichiers traités manuellement avant la collecte des données sont plus susceptibles de présenter des erreurs de chargement, une perte de précision et un manque de cohérence des indicateurs. Il convient d’utiliser une plateforme logicielle d’entreprise basée sur le cloud pour stocker et gérer les données de manière continue, car cette méthode est plus efficace que les feuilles de calcul.
Malgré la consolidation des cadres et la clarification croissante des cadres préférés par secteur, le reporting ESG reste un domaine complexe, et il peut être difficile pour les entreprises de rendre compte selon plusieurs cadres. Mais avec un socle de données solide en place, les entreprises peuvent se préparer à répondre aux exigences en matière de reporting, qu’un cadre mondial voie le jour ou non.
