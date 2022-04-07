Comme l’a déclaré Larry Fink, de BlackRock, « le changement climatique est devenu un facteur déterminant pour les perspectives à long terme des entreprises ». Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises sont tenues de rendre compte de leurs performances ESG. Ne pas prendre au sérieux les risques ESG pourrait avoir toute une série de conséquences négatives, allant de la mobilisation des actionnaires lors des assemblées générales annuelles à l’exclusion ou au désinvestissement des gestionnaires d’actifs. Les ravages causés par la Covid-19 n’ont fait que renforcer l’importance de la gestion des risques pour les investisseurs.

Sans surprise, le reporting ESG a connu une ascension fulgurante, et tout indique que son importance va croître à mesure que la pression s’intensifie pour accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone. Mais le reporting ESG ne doit pas devenir une simple formalité administrative ; après tout, l’objectif ultime est l’amélioration des performances ESG.

Pour vous mettre sur la voie de la réussite, vous pouvez suivre certaines bonnes pratiques, non seulement en matière de reporting ESG, mais aussi pour l’amélioration continue des performances. Par exemple, il est important de vous assurer que vous disposez d’un bon socle de données dans un format flexible afin de répondre aux exigences actuelles et futures en matière de reporting. Pour cela, il est essentiel que le processus de collecte et de stockage des données soit auditable et traçable jusqu’à la source des données.

Il est tout aussi important de pouvoir définir des périmètres flexibles à l’échelle mondiale. C’est-à-dire de pouvoir configurer et modifier facilement les groupes de reporting ainsi que les emplacements, les comptes et les compteurs associés. Les émissions de référence doivent être recalculées en cas de changements structurels au sein de l’entreprise modifiant la limite de stock (par exemple une acquisition ou une cession).

Appliquer une hiérarchie d’entreprise flexible peut simplifier le processus de recalcul des bases de référence et ainsi favoriser un reporting ESG plus agile. Pour en savoir plus sur ces pratiques de gestion des données ESG, consultez notre eBook intitulé « Carbon Accounting & ESG Data Management » (Comptabilité carbone et gestion des données ESG).

Il est également important de reconnaître que les données nécessaires à la mise en œuvre des stratégies de décarbonation sont souvent dispersées à travers divers systèmes internes de l’entreprise, dont beaucoup peuvent être incompatibles entre eux. Il se peut aussi que les données soient hébergées par des fournisseurs qui ne disposent pas de systèmes et de processus pour les partager.

Pour relever les défis liés à la collecte des données, les entreprises devraient envisager d’externaliser le processus à un prestataire de services spécialisé. Une autre bonne pratique consiste à privilégier le transfert automatisé des données dans la mesure du possible, car les fichiers traités manuellement avant la collecte des données sont plus susceptibles de présenter des erreurs de chargement, une perte de précision et un manque de cohérence des indicateurs. Il convient d’utiliser une plateforme logicielle d’entreprise basée sur le cloud pour stocker et gérer les données de manière continue, car cette méthode est plus efficace que les feuilles de calcul.

Malgré la consolidation des cadres et la clarification croissante des cadres préférés par secteur, le reporting ESG reste un domaine complexe, et il peut être difficile pour les entreprises de rendre compte selon plusieurs cadres. Mais avec un socle de données solide en place, les entreprises peuvent se préparer à répondre aux exigences en matière de reporting, qu’un cadre mondial voie le jour ou non.