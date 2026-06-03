Le marketing, les ventes, le commerce, la gestion des commandes et les services sont les fonctions qui créent et captent les revenus.La solution cons Ensemble, ils constituent le système par lequel la demande est générée, les engagements sont pris et les relations avec les clients sont établies ou rompues. Dans la plupart des entreprises, ces fonctions ont été conçues pour fonctionner de manière indépendante, chacune avec sa propre technologie, ses propres indicateurs et son propre mandat. Ce modèle constituait une réponse raisonnable à la complexité organisationnelle.

Ce type de modèle n’est plus suffisant. La prochaine ère exigera un front office qui fonctionne comme une seule entité. Le coût du fonctionnement de ces fonctions en tant que systèmes indépendants se mesure désormais en pertes de revenus.

Les agents IA rassemblent des informations, évaluent les options et influencent les décisions d’achat sur des points de contact que les entreprises ne possèdent pas et dont elles n’ont pas une visibilité complète. Une étude menée par IBM en collaboration avec la National Retail Federation a révélé que 45 % des consommateurs utilisent désormais l’IA dans leurs parcours d’achat, 41 % pour rechercher des produits et 33 % pour interpréter les avis. 31 % supplémentaires utilisent l’IA pour rechercher des offres.¹

La même dynamique transforme le B2B, où les acheteurs et les comités d’achat prennent de plus en plus leurs décisions via des plateformes hors du contrôle direct de l’entreprise. Votre front office est déjà en concurrence dans cet environnement. La question est de savoir s’il a été conçu pour cela.