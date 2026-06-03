Le marketing, les ventes, le commerce, la gestion des commandes et les services sont les fonctions qui créent et captent les revenus.La solution cons Ensemble, ils constituent le système par lequel la demande est générée, les engagements sont pris et les relations avec les clients sont établies ou rompues. Dans la plupart des entreprises, ces fonctions ont été conçues pour fonctionner de manière indépendante, chacune avec sa propre technologie, ses propres indicateurs et son propre mandat. Ce modèle constituait une réponse raisonnable à la complexité organisationnelle.
Ce type de modèle n’est plus suffisant. La prochaine ère exigera un front office qui fonctionne comme une seule entité. Le coût du fonctionnement de ces fonctions en tant que systèmes indépendants se mesure désormais en pertes de revenus.
Les agents IA rassemblent des informations, évaluent les options et influencent les décisions d’achat sur des points de contact que les entreprises ne possèdent pas et dont elles n’ont pas une visibilité complète. Une étude menée par IBM en collaboration avec la National Retail Federation a révélé que 45 % des consommateurs utilisent désormais l’IA dans leurs parcours d’achat, 41 % pour rechercher des produits et 33 % pour interpréter les avis. 31 % supplémentaires utilisent l’IA pour rechercher des offres.¹
La même dynamique transforme le B2B, où les acheteurs et les comités d’achat prennent de plus en plus leurs décisions via des plateformes hors du contrôle direct de l’entreprise. Votre front office est déjà en concurrence dans cet environnement. La question est de savoir s’il a été conçu pour cela.
La valeur de l’IA dans le front office ne provient pas de son déploiement fonction par fonction. Elle provient de sa capacité à rassembler et à exploiter en temps réel des informations provenant de plusieurs fonctions, à les interpréter en contexte, à les valider au regard des politiques et des règles métier et à agir en toute confiance.
L’intention du client, la connaissance du produit, la tarification, la disponibilité, les droits, les stocks, les contraintes d’exécution des commandes, les conditions contractuelles, le risque, l’historique de service, la fidélité et la meilleure action suivante peuvent tous intervenir dans une même décision. La plupart des front offices ont été conçus pour exécuter des tâches au sein de chaque fonction, et non pour orchestrer les informations aux moments où les revenus sont créés, captés, protégés et augmentés.
À mesure que les agents, les assistants et les systèmes autonomes prennent en charge une part croissante des interactions, cette limitation entraîne des conséquences commerciales. Ces acteurs n’appréhendent pas l’entreprise à travers son organigramme. Ils évaluent si une entreprise est compréhensible, comparable, digne de confiance et permet de passer à l’action. La question que les dirigeants d’entreprise doivent se poser est de savoir si le front office peut fournir à l’IA, au moment opportun, des informations gouvernées, actualisées et immédiatement exploitables pour prendre une décision.
Le cadre le plus utile pour comprendre cette évolution est le passage d’un modèle d’existence à un modèle d’éligibilité. Dans l’ancien modèle, les entreprises se faisaient concurrence en mettant à disposition des produits, des services, des offres, du contenu et des parcours d’assistance. La présence était suffisante.
Dans le modèle agentique, l’existence n’est que le point de départ. Un produit peut exister et pourtant être exclu parce que son prix ne peut pas être validé, que les droits ne sont pas clairs, que les données de stock sont obsolètes, que la politique est ambiguë ou que l’exécution de la commande ne peut pas être jugée fiable. L’éligibilité consiste à déterminer si l’entreprise peut prendre et tenir un engagement précis dans des conditions particulières.
Pour répondre à cette question à grande échelle, le front office doit fonctionner comme un système de revenus unifié, et non comme cinq fonctions qui se partagent une même ligne hiérarchique. Cela exige une autorité transversale sur les données, la logique, les politiques et les droits de décision qui déterminent si une transaction peut avoir lieu et si l’expérience client est cohérente du premier signal jusqu’à l’exécution de la commande.
Ce même changement modifie la façon dont les dirigeants doivent envisager les canaux. Les points de contact où se forment les décisions d’achat se sont multipliés. Certains appartiennent à l’entreprise, notamment les sites web, les applications, les portails, les magasins, les succursales, les centres de contact, les outils de vente et les environnements de service.
D’autres échappent au contrôle direct de l’entreprise, notamment les moteurs de recherche, les places de marché, les plateformes d’approvisionnement, les écosystèmes de partenaires, les réseaux sociaux, les moteurs de réponse basés sur l’IA et les interfaces agentiques émergentes. Les points de contact tiers influencent la réflexion avant toute interaction directe. Ceux qui appartiennent à l’entreprise doivent convertir cette intention en action.
Le défi tient au fait qu’un acheteur habitué aux environnements d’IA capables de comprendre le langage naturel, le contexte et les contraintes trouvera, sur la plupart des points de contact appartenant à l’entreprise, une expérience qui ne répond pas à cette norme. Cette lacune présente un risque pour les revenus, et la combler nécessite plus qu’un simple investissement dans l’interface.
L’optimisation pour les moteurs génératifs (GEO) fait partie des éléments requis. Elle dépasse progressivement le cadre d’une tactique de recherche pour devenir une discipline du front office. Dans un univers de découverte agentique, la visibilité ne dépend pas uniquement du contenu. Cela implique également les informations produit, les règles d’éligibilité, les structures de tarification, les signaux de stock, les options d’exécution des commandes et les parcours de service que les systèmes d’IA peuvent comprendre, évaluer et juger fiables. L’information doit être structurée pour permettre la prise de décision par les machines, et non simplement publiée pour être consultée par les humains.
L’optimisation pour les moteurs de réponse (AEO) complète le GEO en augmentant la probabilité que votre marque, vos produits et votre expertise fassent partie de la réponse lorsque les acheteurs utilisent des moteurs de recherche et de réponse alimentés par l’IA. Ensemble, GEO et AEO renforcent la découvrabilité, l’autorité et la pertinence dans les parcours client pilotés par l’IA.
Au niveau de l’infrastructure, des protocoles tels que le Model Context Protocol (MCP) et l’Universal Commerce Protocol (UCP) émergent comme des normes fondamentales permettant aux agents d’accéder aux données de l’entreprise, de les interpréter, de leur faire confiance et d’agir à partir de celles-ci. Les entreprises qui mettent en place ces capacités tôt bénéficieront d’avantages cumulés en matière de découvrabilité, d’autorité et de capacité transactionnelle, que les retardataires pourraient avoir beaucoup de mal à surmonter.
L’implication pour les dirigeants est importante. La transformation du front office ne peut être gérée fonction par fonction si l’IA est censée interpréter, décider et agir au-delà des frontières fonctionnelles. Les entreprises ont besoin d’une autorité de conception transversale sur les expériences, les signaux, les règles, les politiques, la logique d’éligibilité et les droits de décision qui façonnent les résultats en matière de revenus. Sans cette autorité, chaque domaine pourrait moderniser ses propres outils tandis que l’entreprise serait incapable de rassembler les informations nécessaires au moment de la décision.
Le front office n’a pas été conçu pour l’ère agentique. Il ne s’agit pas d’une critique du passé. Cela revient à reconnaître que les bases de la concurrence sont en train de changer.
Alors que l’IA intervient dans davantage de décisions B2C et B2B, les entreprises seront moins jugées sur l’existence de capacités quelque part en leur sein que sur la possibilité de rendre ces capacités éligibles, fiables et exécutables lorsque la demande est sur le point de se concrétiser. La priorité est désormais de concevoir le front office autour des décisions qui créent, captent, protègent et développent les revenus.
Le programme de transformation du front office est différent dans chaque entreprise. Mais les dirigeants qui avancent avec une vision claire ont tendance à se poser des questions plus précises que ceux qui considèrent encore cet enjeu comme une modernisation technologique :
Aucune entreprise ne peut aujourd’hui répondre correctement à ces quatre questions. Celles qui sont honnêtes sur leurs points faibles sont les mieux placées pour réduire l’écart.
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