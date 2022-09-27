Aujourd’hui, l’IA englobe tous les aspects des fonctions métier. Qu'il s'agisse de services financiers, de recrutement d'employés, de service client ou d'administration des soins de santé, l'IA alimente de plus en plus les workflows critiques dans tous les secteurs.
Mais l’adoption croissante de l’IA entraîne de plus en plus de défis. Dans le marketplace, nous avons constaté de nombreuses erreurs impliquant des résultats inexacts, des recommandations injustes et d’autres conséquences indésirables. Cette situation a suscité des inquiétudes au sein des entreprises privées et publiques, qui se demandent si l’IA est utilisée de manière responsable. Si l’on ajoute à cela la complexité des réglementations et des normes de conformité, la nécessité d’une stratégie d’IA solide et digne de confiance devient évidente.
Pour dimensionner l'utilisation de l'IA de manière responsable nécessite une Gouvernance de l'IA, c'est-à-dire le processus de définition des politiques et de responsabilisation tout au long du cycle de vie de l'IA. Cela nécessite à son tour une politique d'éthique de l'IA, car ce n'est qu'en intégrant des principes éthiques dans les applications et les processus d'IA que nous pourrons développer des systèmes de confiance.
IBM® Research a développé des outils d’IA digne de confiance depuis 2012. Lorsqu’IBM a lancé son Conseil d’éthique de l’IA en 2018, l’éthique de l’IA n’était pas un sujet brûlant dans la presse, ni en tête des préoccupations des chefs d’entreprise. Mais comme l’IA est devenue essentielle et touche à de nombreux aspects de la vie quotidienne, l’intérêt pour l’éthique de l’IA n’a cessé de croître.
Dans une étude réalisée en 2021 par l’IBM Institute of Business Value, près de 75 % des dirigeants considèrent l’éthique de l’IA comme un sujet majeur alors qu’ils étaient moins de 50 % en 2018. De plus, selon l’étude, les organisations qui mettent en œuvre une vaste stratégie d’éthique de l’IA, imbriquée dans les unités commerciales, pourraient bénéficier d’un avantage concurrentiel à l’avenir.
Chez IBM, nous pensons que la construction d’une IA digne de confiance nécessite une approche multidisciplinaire et multidimensionnelle fondée sur les trois principes éthiques suivants :
Lorsqu’ils réfléchissent à ce qu’il faut faire pour vraiment gagner la confiance dans les décisions prises par l’IA, les dirigeants devraient se poser cinq questions centrées sur l’humain : Est-ce facile à comprendre ? Est-ce équitable ? Quelqu’un l’a-t-il modifiée ? Est-ce responsable ? Est-ce que cela protège les données ? Ces questions se traduisent par cinq principes fondamentaux pour une IA digne de confiance : équité, robustesse, respect de la vie privée, explicabilité et transparence.
Lorsque l'on parle de gouvernance de l'IA, il est important d'être conscient que deux aspects distincts se rejoignent :
La gouvernance de l’IA organisationnelle consiste à décider et à piloter la stratégie d’IA d’une organisation. Cela implique notamment d'établir des politiques d'IA pour l'Entreprise sur la base des principes, des réglementations et des lois en matière d'IA.
La gouvernance des modèles d’IA intègre la technologie pour mettre en place des garde-fous à chaque étape du cycle de vie de l’IA/du ML. Cela inclut la collecte de données, l’instrumentation des processus et la production de rapports transparents afin de mettre les informations nécessaires à la disposition de toutes les parties prenantes.
Souvent, les organisations qui recherchent des solutions fiables en matière de gouvernance de l’IA ont besoin de conseils sur l’un de ces fronts ou sur les deux.
Récemment, une multinationale américaine du secteur financier s’est adressée à IBM pour relever plusieurs défis, notamment déployer des centaines de modèles de machine learning construits à l’aide de plusieurs piles de science des données composées d’outils open source et d’outils tiers. Le directeur des données a constaté qu’il était essentiel pour l’entreprise de disposer d’un framework holistique, qui fonctionne avec les modèles construits dans l’entreprise, à l’aide de tous ces outils diversifiés.
Dans ce cas précis, Expert IBM Labs a collaboré avec l’institution financière pour créer une solution axée sur la technologie en utilisant IBM Cloud Pak for Data. Le résultat a été un centre de gouvernance de l’IA conçu à l’échelle de l’entreprise, qui permet au CDO de suivre et de gérer des centaines de modèles d’IA pour la conformité au sein de la banque, quels que soient les outils de machine learning utilisés.
Parfois, les besoins d’une entreprise sont davantage liés à la gouvernance de l’IA. Par exemple, une entreprise multinationale de soins de santé souhaitait étendre un modèle IA qui était utilisé pour déduire les compétences techniques afin de déduire les compétences non techniques/fondamentales. L’entreprise a fait appel à des membres d’IBM Consulting pour entraîner l’équipe de data scientists de l’entreprise à l’utilisation des cadres des exigences pour l’empathie systémique, bien en amont de l’écriture du code, afin de prendre en compte l’intention et de protéger les rails pour les modèles.
Après le succès de cette session, le client a reconnu la nécessité d’une gouvernance de l’IA plus large. Avec l’aide d’IBM Consulting, l’entreprise a mis en place son premier comité d’éthique de l’IA, un centre d’excellence et un programme de maîtrise de l’IA.
Dans de nombreux cas, les entreprises ont besoin d’une approche hybride de la gouvernance de l’IA. Un groupe bancaire français a récemment été confronté à de nouvelles mesures de conformité. L’entreprise ne disposait pas de suffisamment de processus organisationnels et de surveillance automatisée des modèles d’IA pour résoudre la gouvernance de l’IA à l’échelle. L’équipe souhaitait également établir une culture pour organiser l’IA de manière responsable. Ils avaient besoin à la fois d’une gouvernance organisationnelle de l’IA et d’une gouvernance des modèles IA.
IBM Consulting a travaillé avec le client pour établir un ensemble de principes d'IA et un comité d'éthique pour répondre aux nombreuses réglementations à venir. Cet effort a été réalisé en collaboration avec les services d'expert IBM qui ont mis en œuvre les composants de la solution, tels qu'un workflow d'entreprise, des outils de surveillance des biais, de la performance et des dérives, et la génération de fiches d'information pour les modèles IA afin de promouvoir la transparence au sein de l'Entreprise dans son ensemble.
La mise en place d’une gouvernance organisationnelle et de modèles IA pour rendre opérationnelle l’éthique de l’IA nécessite une approche holistique. IBM propose des capacités uniques et de pointe pour votre parcours de gouvernance de l’IA :
Découvrez les principaux avantages de la gouvernance automatisée de l’IA pour les modèles d’IA générative d'aujourd'hui et les modèles de machine learning traditionnels.
Apprenez-en plus sur les nouveaux défis de l’IA générative, la nécessité de gouverner les modèles d’IA et de ML et les étapes à suivre pour créer un cadre des exigences fiable, transparent et explicable.
Mesurez toute l’importance de la mise en place d’un processus d’évaluation défendable et de la catégorisation systématique de chaque cas d’utilisation dans le niveau de risque approprié.
Découvrez comment favoriser des pratiques éthiques et conformes grâce à un portefeuille de produits d’IA dédiés aux modèles d’IA générative.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Dirigez, gérez et surveillez votre IA à l’aide d’un portefeuille unique pour favoriser une IA responsable, transparente et explicable.