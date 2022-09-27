Récemment, une multinationale américaine du secteur financier s’est adressée à IBM pour relever plusieurs défis, notamment déployer des centaines de modèles de machine learning construits à l’aide de plusieurs piles de science des données composées d’outils open source et d’outils tiers. Le directeur des données a constaté qu’il était essentiel pour l’entreprise de disposer d’un framework holistique, qui fonctionne avec les modèles construits dans l’entreprise, à l’aide de tous ces outils diversifiés.

Dans ce cas précis, Expert IBM Labs a collaboré avec l’institution financière pour créer une solution axée sur la technologie en utilisant IBM Cloud Pak for Data. Le résultat a été un centre de gouvernance de l’IA conçu à l’échelle de l’entreprise, qui permet au CDO de suivre et de gérer des centaines de modèles d’IA pour la conformité au sein de la banque, quels que soient les outils de machine learning utilisés.

Parfois, les besoins d’une entreprise sont davantage liés à la gouvernance de l’IA. Par exemple, une entreprise multinationale de soins de santé souhaitait étendre un modèle IA qui était utilisé pour déduire les compétences techniques afin de déduire les compétences non techniques/fondamentales. L’entreprise a fait appel à des membres d’IBM Consulting pour entraîner l’équipe de data scientists de l’entreprise à l’utilisation des cadres des exigences pour l’empathie systémique, bien en amont de l’écriture du code, afin de prendre en compte l’intention et de protéger les rails pour les modèles.

Après le succès de cette session, le client a reconnu la nécessité d’une gouvernance de l’IA plus large. Avec l’aide d’IBM Consulting, l’entreprise a mis en place son premier comité d’éthique de l’IA, un centre d’excellence et un programme de maîtrise de l’IA.

Dans de nombreux cas, les entreprises ont besoin d’une approche hybride de la gouvernance de l’IA. Un groupe bancaire français a récemment été confronté à de nouvelles mesures de conformité. L’entreprise ne disposait pas de suffisamment de processus organisationnels et de surveillance automatisée des modèles d’IA pour résoudre la gouvernance de l’IA à l’échelle. L’équipe souhaitait également établir une culture pour organiser l’IA de manière responsable. Ils avaient besoin à la fois d’une gouvernance organisationnelle de l’IA et d’une gouvernance des modèles IA.

IBM Consulting a travaillé avec le client pour établir un ensemble de principes d'IA et un comité d'éthique pour répondre aux nombreuses réglementations à venir. Cet effort a été réalisé en collaboration avec les services d'expert IBM qui ont mis en œuvre les composants de la solution, tels qu'un workflow d'entreprise, des outils de surveillance des biais, de la performance et des dérives, et la génération de fiches d'information pour les modèles IA afin de promouvoir la transparence au sein de l'Entreprise dans son ensemble.

La mise en place d’une gouvernance organisationnelle et de modèles IA pour rendre opérationnelle l’éthique de l’IA nécessite une approche holistique. IBM propose des capacités uniques et de pointe pour votre parcours de gouvernance de l’IA :