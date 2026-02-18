Les professionnels de la planification et de l’analyse financière (FP&A) se préparent à un changement majeur en 2026, alors que les avancées technologiques telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation redéfinissent l’avenir de la FP&A.

Face à la volatilité des marchés, à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale et à l’évolution du comportement des clients, les directeurs financiers évaluent le succès de la FP&A au-delà de la performance du reporting financier. En période d’incertitude, ils considèrent les équipes financières comme des partenaires stratégiques et des guides.

Les équipes de FP&A sont soumises à une forte pression pour assurer prévisions financières dynamiques et agilité commerciale, mais beaucoup restent prisonnières de workflows et de processus manuels hérités qui empêchent d’agir rapidement. La façon dont la FP&A fonctionnait il y a 10 ans ne pourra plus suffire en 2026.

Pour s’adapter à ce nouvel environnement, les professionnels de la FP&A veulent des analyses avancées qui répondent à leurs questions avant qu’elles ne soient posées et une fonction financière qui guide la prise de décision en temps réel.

Cette vue d’ensemble met en évidence les tendances les plus importantes de la PF&A pour 2026. Il est également important de souligner que toutes les tendances ne sont pas centrées sur l’IA. Cependant, elles partagent toutes un objectif commun : transformer les rapports financiers en informations exploitables qui permettent aux professionnels de la finance de prendre de meilleures décisions.