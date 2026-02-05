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Repenser la résilience des entreprises en 2026 : le rôle croissant de la sécurité, de la gouvernance et de la gestion des risques

Publié le 5 février 2026
Programmeuse informatique munie d’écouteurs sans fils, travaillant concentrée dans un bureau
By Nathalia Costa

Si 2025 ressemblait à un crescendo réglementaire, 2026 est l’année où l’orchestre commence à jouer à pleine force. Les régulateurs accélèrent la mise en œuvre, qu’il s’agisse de cadres comme NIS2, DORA et l’AI Act, de nouveaux règlements en matière de protection de la vie privée en Australie, en Inde et au Brésil, ou des règles de la SEC aux États-Unis. Les attentes sont claires : les entreprises doivent démontrer que leurs contrôles sont efficaces, mettre en place une gouvernance et planifier leur résilience.

La sécurité, la gouvernance et la gestion des risques (SGR) ne sont plus des tâches de conformité. Ce sont des disciplines exécutives qui façonnent l’accès au marché, la valorisation et la résilience.

Le déficit de gouvernance mis en lumière

Le Global Risks Report 2025 place la fausse information, le cyberespionnage et les perturbations d’origine technologique parmi les risques à court terme les plus graves. Cela indique que le numérique est devenu une variable macroéconomique que les dirigeants doivent gérer activement.

Le rapport Global Digital Trust Insights 2025 de PwC le rappelle brutalement : alors que 77 % des entreprises prévoient d’augmenter leur budget cyber, seuls 2 % font état d’une cyber résilience à l’échelle. Cette lacune s’explique par l’absence de structures de gouvernance, l’imprécision des droits décisionnels et une responsabilisation insuffisante au niveau du conseil d’administration.

Le tournant mondial : la réglementation passe du plan à la pratique

Dans toute l’Europe, la directive NIS2 est passée de l’échéance à la mise en œuvre. Les États membres sont encore en pleine transposition. Pour les entités essentielles et importantes, la barre de la gestion des risques, du signalement des incidents et de la responsabilité en gestion est placée plus haut. Attendez-vous à une surveillance accrue au début de 2026, à mesure que les lois nationales seront mises en ligne et que les actions en infraction pousseront les retardataires à se mettre en conformité.

Associée au règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) pour les services financiers, et à la perspective de sécurité des produits du Règlement sur la cyber résilience, la pile européenne relie désormais gouvernance et dépendance à l’égard des fournisseurs. Elle renforce également les tests et les pistes de preuves, transformant les programmes papier en programmes de résilience vérifiables.

La dimension IA n’est plus théorique. Les obligations échelonnées prévues par l’EU AI Act sont désormais en vigueur. Elles exigent la transparence de l’intelligence artificielle à usage général (GPAI) et des modèles de fondation depuis août 2025, avec un point de contrôle majeur en août 2026 pour les systèmes d’IA à haut risque. Les entreprises qui utilisent l’IA dans les domaines des ressources humaines, du crédit, du diagnostic médical ou des infrastructures critiques doivent préparer la gestion des risques, la supervision humaine et une documentation qui résistent à l’examen des régulateurs.

Aux États-Unis, les règles de la SEC en matière de divulgation d’informations cyber ont normalisé l’obligation de signaler les incidents dans un délai de 4 jours ouvrables et de fournir des informations annuelles sur la gouvernance. Cela favorise l’alignement transversal de la sécurité, de la finance et du juridique. Les exceptions de matérialité et de déclaration différée sont désormais testées dans la pratique. Les conseils d’administration et les RSSI doivent préparer leurs cadres décisionnels.

Le Canada est dans l’incertitude après l’échec du projet de loi C-27. Néanmoins, les cadres provinciaux dirigés par la Loi 25 du Québec et les directives réglementaires suscitent des attentes nationales, notamment en ce qui concerne les sanctions, les données des enfants et la transparence des décisions automatisées. Les multinationales doivent prévoir une stratégie composite, conforme aux normes les plus strictes.

L’Asie codifie le pragmatisme transfrontalier : la Chine clarifie les voies d’accès aux données sortantes (telles que les évaluations de sécurité, les contrats types et les certifications) et assouplit les seuils, tout en exigeant une gouvernance rigoureuse des données. Singapour maintient son modèle de notification rapide des violations (3 jours auprès du PDPC une fois qu’une violation à notifier est déterminée), et continue de mettre en œuvre des mesures d’exécution visibles face aux rançongiciels par le biais d’engagements.

L’Australie a adopté la mesure de protection de la vie privée la plus importante depuis des décennies. Elle comprend de nouveaux délits statutaires, des infractions anti-doxxing, des pouvoirs accrus de l’OAIC, des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, la transparence des décisions automatisées et un Code de protection de la vie privée des enfants en ligne sur une période de 24 mois. Plusieurs dispositions sont en vigueur. Certaines exigences étant déjà en vigueur, et d’autres continuant à être mises en œuvre progressivement jusqu’en décembre 2026 et au-delà, notamment le Code de protection de la vie privée des enfants en ligne, les équipes de gouvernance doivent gérer activement l’applicabilité échelonnée.

Et en Amérique latine, l’ANPD brésilienne a publié une carte de mise en œuvre 2026-2027 priorisant les droits des personnes concernées sur leurs données, la gouvernance du secteur public, l’IA et les technologies émergentes, ainsi que les données des enfants dans le cadre de la nouvelle ECA numérique. Cette carte de mise en œuvre coordonne la surveillance et les sanctions à la suite des cycles d’orientation.

En définitive, 2026 est l’année où la SGR détermine votre licence d’exploitation pour la conception de produits, le déploiement de l’IA, la diffusion d’informations sur les marchés des capitaux et les données transfrontalières.

Les leçons à retenir en 2026 : le protocole SGR

Les priorités suivantes montrent comment transformer la pression réglementaire en avantage stratégique tout en réduisant les frictions, les remaniements et les risques à l’échelle de l’entreprise.

  • Passer de la conformité à la capacité. Créer des systèmes prêts à être audités (notamment des contrôles, des journaux, des tests et des AIPD) qui servent également de supports de vente.
  • Faire converger les rapports d’incident. Aligner les délais RGPD/NIS2/DORA/SEC/PDPA/DPDP dans un cadre unique de réception et de décision. Pré-approuver les templates et orienter la procédure de remontée.
  • Opérationnaliser la gouvernance de l’IA. Inventorier l’IA, classer les risques et mettre en œuvre les preuves de supervision et de conformité (par exemple, l’EU AI Act avant août 2026).
  • Maintenir une discipline rigoureuse en matière de données transfrontalières. Tenir à jour un registre des transferts et des mécanismes (tels que les CCT, les certifications et les évaluations de sécurité). Évaluer les options de zones franches (FTZ ) et l’infrastructure de consentement de l'Inde.
  • Élever l’ingénierie de la sécurité au rang de politique. Associer les politiques à des contrôles démontrables (tels que le chiffrement, l’accès, la journalisation et le PCA), et garder les artefacts prêts pour la diligence raisonnable.
  • Standardiser selon le régime le plus strict. Réduire les remaniements et les frictions contractuelles en se conformant aux exigences les plus strictes (par exemple, la Loi 25 au Canada ou NIS2/DORA dans l’UE).

Définir la préparation en 2026 : une feuille de route sur 90 jours

Il est essentiel de se préparer en 2026, avant que les régulateurs, les incidents ou les audits d’IA ne vous y obligent. Cette feuille de route sur 90 jours définit les actions les plus importantes :

  1. Conseil d’administration et politique : approuver une charte SGR unifiée liant l’appétit pour le risque, la matérialité des incidents (SEC), le signalement des incidents UE et la gouvernance de l’IA dans un seul cadre ; désigner les responsables exécutifs.
  2. Contrôles et preuves : maintenir des bibliothèques de contrôle référençant DORA/NIS2/DPDP/PDPA avec des artefacts de test (par exemple, journaux, tickets, TLPT, AIPD).
  3. Préparation à l’IA : avant le deuxième trimestre 2026, finir l’inventaire d’IA ; classer les cas d’utilisation à haut risque ; rédiger des dossiers de conformité (tels que la gestion des risques, la surveillance et la documentation) avant le mois d’août 2026.
  4. Convergence des incidents : intégrer des outils juridiques, financiers et de sécurité pour déclencher la SEC 8-K, les réglementations sectorielles européennes, les notifications PDPC sur les seuils validés, y compris les messages pré-approuvés.
  5. Enfants et publicité : mettre en œuvre des contrôles d’âge, minimiser le profilage, limiter l’utilisation des données sensibles. Effectuer des audits sur les pratiques de publicité ciblée (y compris le code brésilien et australien).
  6. Transfrontalier : tenir à jour un registre des flux sortants. Sélectionner les mécanismes (CCT/certification/évaluation) conformément au régime chinois. Documenter la nécessité et les limites du champ d’application.

Pourquoi la SGR doit être une priorité absolue pour 2026

Les entreprises qui prospéreront seront celles qui reconnaîtront ce changement fondamental : la sécurité, la gouvernance et la gestion des risques sont devenues des piliers de l’avantage stratégique.

Elles définissent la vitesse à laquelle une entreprise peut innover, la confiance avec laquelle elle peut pénétrer de nouvelles régions et la manière dont elle peut démontrer à ses clients, partenaires et investisseurs qu’elle est prête pour l’avenir.

Dans un paysage façonné par l’IA, les flux de données transfrontaliers et l’application accélérée des réglementations, la SGR détermine désormais le rythme auquel les entreprises peuvent se développer de manière sûre et responsable.

Les entreprises qui investissent tôt pour mettre en place une gouvernance évolutive, une sécurité qui prouve la résilience et des modèles de risque qui éclairent les décisions réelles, se démarqueront. Elles aborderont les nouvelles règles avec agilité, répondront aux audits avec assurance et gagneront la confiance d’une manière impossible à reproduire par leurs concurrents.

La SGR n’est plus un coût d’exploitation. Elle témoigne de l’état de préparation, de la maturité et de l’ambition. Et en 2026, la SGR pourrait être l’indicateur le plus fort des entreprises qui dirigeront leurs secteurs respectifs dans la prochaine décennie.

Anticiper, identifier et atténuer les risques

Auteur

Nathalia Costa

Brand and Content Strategist
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