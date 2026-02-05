Dans toute l’Europe, la directive NIS2 est passée de l’échéance à la mise en œuvre. Les États membres sont encore en pleine transposition. Pour les entités essentielles et importantes, la barre de la gestion des risques, du signalement des incidents et de la responsabilité en gestion est placée plus haut. Attendez-vous à une surveillance accrue au début de 2026, à mesure que les lois nationales seront mises en ligne et que les actions en infraction pousseront les retardataires à se mettre en conformité.

Associée au règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) pour les services financiers, et à la perspective de sécurité des produits du Règlement sur la cyber résilience, la pile européenne relie désormais gouvernance et dépendance à l’égard des fournisseurs. Elle renforce également les tests et les pistes de preuves, transformant les programmes papier en programmes de résilience vérifiables.

La dimension IA n’est plus théorique. Les obligations échelonnées prévues par l’EU AI Act sont désormais en vigueur. Elles exigent la transparence de l’intelligence artificielle à usage général (GPAI) et des modèles de fondation depuis août 2025, avec un point de contrôle majeur en août 2026 pour les systèmes d’IA à haut risque. Les entreprises qui utilisent l’IA dans les domaines des ressources humaines, du crédit, du diagnostic médical ou des infrastructures critiques doivent préparer la gestion des risques, la supervision humaine et une documentation qui résistent à l’examen des régulateurs.

Aux États-Unis, les règles de la SEC en matière de divulgation d’informations cyber ont normalisé l’obligation de signaler les incidents dans un délai de 4 jours ouvrables et de fournir des informations annuelles sur la gouvernance. Cela favorise l’alignement transversal de la sécurité, de la finance et du juridique. Les exceptions de matérialité et de déclaration différée sont désormais testées dans la pratique. Les conseils d’administration et les RSSI doivent préparer leurs cadres décisionnels.

Le Canada est dans l’incertitude après l’échec du projet de loi C-27. Néanmoins, les cadres provinciaux dirigés par la Loi 25 du Québec et les directives réglementaires suscitent des attentes nationales, notamment en ce qui concerne les sanctions, les données des enfants et la transparence des décisions automatisées. Les multinationales doivent prévoir une stratégie composite, conforme aux normes les plus strictes.

L’Asie codifie le pragmatisme transfrontalier : la Chine clarifie les voies d’accès aux données sortantes (telles que les évaluations de sécurité, les contrats types et les certifications) et assouplit les seuils, tout en exigeant une gouvernance rigoureuse des données. Singapour maintient son modèle de notification rapide des violations (3 jours auprès du PDPC une fois qu’une violation à notifier est déterminée), et continue de mettre en œuvre des mesures d’exécution visibles face aux rançongiciels par le biais d’engagements.

L’Australie a adopté la mesure de protection de la vie privée la plus importante depuis des décennies. Elle comprend de nouveaux délits statutaires, des infractions anti-doxxing, des pouvoirs accrus de l’OAIC, des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, la transparence des décisions automatisées et un Code de protection de la vie privée des enfants en ligne sur une période de 24 mois. Plusieurs dispositions sont en vigueur. Certaines exigences étant déjà en vigueur, et d’autres continuant à être mises en œuvre progressivement jusqu’en décembre 2026 et au-delà, notamment le Code de protection de la vie privée des enfants en ligne, les équipes de gouvernance doivent gérer activement l’applicabilité échelonnée.

Et en Amérique latine, l’ANPD brésilienne a publié une carte de mise en œuvre 2026-2027 priorisant les droits des personnes concernées sur leurs données, la gouvernance du secteur public, l’IA et les technologies émergentes, ainsi que les données des enfants dans le cadre de la nouvelle ECA numérique. Cette carte de mise en œuvre coordonne la surveillance et les sanctions à la suite des cycles d’orientation.

En définitive, 2026 est l’année où la SGR détermine votre licence d’exploitation pour la conception de produits, le déploiement de l’IA, la diffusion d’informations sur les marchés des capitaux et les données transfrontalières.