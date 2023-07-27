Six tendances EAM qui font progresser les industries pétrolière et gazière

Alors que la technologie de gestion des actifs de l’entreprise (EAM) continue d’évoluer, de nouvelles tendances émergent, promettant de transformer la façon dont les compagnies pétrolières et gazières abordent la gestion de la performance de leurs actifs. Mais quelles sont les innovations les plus prometteuses ? Voyons cela de plus près (sans ordre particulier).

Tendance n° 1 : Intégrer l’EAM et les jumeaux numériques

Les jumeaux numériques, répliques virtuelles des actifs, procédés et/ou systèmes physiques, connaissent un essor considérable dans le secteur pétrolier et gazier. Intégrés aux systèmes EAM, les jumeaux numériques permettent de simuler divers scénarios opérationnels et d’anticiper les pannes. L’accès à des simulations d’actifs ou de systèmes favorise une planification de la maintenance plus proactive, une prise de décision optimisée et une meilleure gestion des risques. Cela contribue également à prolonger significativement le temps de fonctionnement et la durée de vie des équipements.

Tendance n° 2 : Utiliser la blockchain dans les systèmes EAM

La technologie blockchain a le potentiel d’apporter transparence, sécurité et traçabilité à l’EAM. La blockchain offre un enregistrement sécurisé et décentralisé de toutes les transactions liées aux actifs, améliorant l’auditabilité et réduisant le risque de fraude et d’erreur. Bien qu’encore à ses débuts, l’utilisation de la blockchain dans l’EAM est une tendance à suivre.

Tendance n° 3 : EAM alimenté par l’IA et le machine learning

L’IA et le ML dynamisent les systèmes EAM, portant la capacité prédictive de l’EAM à un niveau supérieur. En collectant et en analysant d’énormes quantités de données provenant des capteurs d’actifs, ces technologies peuvent prédire les pannes d’équipement avec une plus grande précision et améliorer la fiabilité globale des actifs.

Tendance n° 4 : Combiner les fonctionnalités de la réalité augmentée avec les capacités EAM

En intégrant la réalité augmentée (AR) à l’EAM, les compagnies pétrolières et gazières peuvent améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs processus de maintenance. La technologie de réalité augmentée superpose des informations numériques au monde physique, aidant les techniciens à visualiser des procédures complexes et à diagnostiquer les problèmes d’équipement. En cas de panne, les équipes de maintenance peuvent utiliser des lunettes AR pour consulter les données en temps réel sur les actifs, visualiser les instructions de réparation étape par étape et même obtenir une assistance d’experts à distance.

Tendance n° 5 : L’essor des solutions EAM mobiles

La technologie mobile rend l’EAM plus accessible que jamais. Les techniciens peuvent désormais accéder aux informations, indicateurs, plannings de maintenance et instructions de travail détaillées sur les actifs depuis leurs appareils mobiles, quel que soit leur emplacement. Cela améliore non seulement la productivité, mais garantit aussi que les informations les plus précises et les plus récentes sont toujours à la disposition de l’équipe.

Tendance n° 6 : Soutenir la durabilité grâce aux solutions EAM

La durabilité est une préoccupation majeure pour l’industrie pétrolière et gazière, et les systèmes EAM évoluent pour soutenir ces initiatives. Les systèmes EAM modernes peuvent aider les entreprises à surveiller et à réduire leur impact environnemental, à suivre leur empreinte carbone et à garantir la conformité avec les réglementations environnementales. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux entreprises de lutter contre les pratiques néfastes pour l’environnement tout en maximisant leurs profits.