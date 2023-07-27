Six tendances EAM qui font progresser les industries pétrolière et gazière

L’industrie pétrolière et gazière demeure une composante essentielle du paysage énergétique, mais elle est confrontée à un certain nombre de défis modernes, notamment la volatilité des marchés, l’expansion des réglementations environnementales et le besoin croissant d’efficacité opérationnelle.
Pour relever ces défis, les acteurs du secteur se tournent vers des solutions de gestion des actifs d’entreprise (EAM). L’EAM est un outil précieux qui permet aux compagnies pétrolières et gazières de gérer les actifs physiques et les infrastructures tout au long de leur cycle de vie, depuis la conception et l’approvisionnement jusqu’à la maintenance et la mise au rebut.
En 2022, le marché EAM était évalué à près de 6 milliards de dollars US, avec un taux de croissance annuel composé de 16,9 % jusqu’en 2030. Nous aborderons ici les applications potentielles des logiciels EAM dans le secteur pétrolier et gazier et les tendances qui font progresser l’industrie.
La gestion des actifs d’entreprise (EAM) est un système conçu pour aider les entreprises à gérer leurs actifs physiques (par exemple, les équipements, les machines et les infrastructures). Il offre une vision globale, fournissant des données cruciales sur l’état des actifs, la localisation et l’efficacité.
Les systèmes EAM peuvent inclure des fonctions telles que la gestion de la maintenance, la gestion du cycle de vie des actifs, la gestion des stocks et la gestion des ordres de travaux, entre autres. Plus récemment, ces systèmes ont intégré des technologies avancées telles que l’Internet des objets (IdO), l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) pour permettre l’analyse prédictive et la surveillance en temps réel.
La gestion des actifs d’entreprise (EAM) peut aider les entreprises à gérer plus facilement un ensemble complexe d’actifs, allant des plateformes de forage et des pipelines aux raffineries et aux installations de stockage. Voici quelques-unes des méthodes les plus efficaces utilisées par le secteur pétrolier et gazier pour adopter l’EAM en tant que stratégie de gestion des actifs :
Alors que la technologie de gestion des actifs de l’entreprise (EAM) continue d’évoluer, de nouvelles tendances émergent, promettant de transformer la façon dont les compagnies pétrolières et gazières abordent la gestion de la performance de leurs actifs. Mais quelles sont les innovations les plus prometteuses ? Voyons cela de plus près (sans ordre particulier).
Les jumeaux numériques, répliques virtuelles des actifs, procédés et/ou systèmes physiques, connaissent un essor considérable dans le secteur pétrolier et gazier. Intégrés aux systèmes EAM, les jumeaux numériques permettent de simuler divers scénarios opérationnels et d’anticiper les pannes. L’accès à des simulations d’actifs ou de systèmes favorise une planification de la maintenance plus proactive, une prise de décision optimisée et une meilleure gestion des risques. Cela contribue également à prolonger significativement le temps de fonctionnement et la durée de vie des équipements.
La technologie blockchain a le potentiel d’apporter transparence, sécurité et traçabilité à l’EAM. La blockchain offre un enregistrement sécurisé et décentralisé de toutes les transactions liées aux actifs, améliorant l’auditabilité et réduisant le risque de fraude et d’erreur. Bien qu’encore à ses débuts, l’utilisation de la blockchain dans l’EAM est une tendance à suivre.
L’IA et le ML dynamisent les systèmes EAM, portant la capacité prédictive de l’EAM à un niveau supérieur. En collectant et en analysant d’énormes quantités de données provenant des capteurs d’actifs, ces technologies peuvent prédire les pannes d’équipement avec une plus grande précision et améliorer la fiabilité globale des actifs.
En intégrant la réalité augmentée (AR) à l’EAM, les compagnies pétrolières et gazières peuvent améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs processus de maintenance. La technologie de réalité augmentée superpose des informations numériques au monde physique, aidant les techniciens à visualiser des procédures complexes et à diagnostiquer les problèmes d’équipement. En cas de panne, les équipes de maintenance peuvent utiliser des lunettes AR pour consulter les données en temps réel sur les actifs, visualiser les instructions de réparation étape par étape et même obtenir une assistance d’experts à distance.
La technologie mobile rend l’EAM plus accessible que jamais. Les techniciens peuvent désormais accéder aux informations, indicateurs, plannings de maintenance et instructions de travail détaillées sur les actifs depuis leurs appareils mobiles, quel que soit leur emplacement. Cela améliore non seulement la productivité, mais garantit aussi que les informations les plus précises et les plus récentes sont toujours à la disposition de l’équipe.
La durabilité est une préoccupation majeure pour l’industrie pétrolière et gazière, et les systèmes EAM évoluent pour soutenir ces initiatives. Les systèmes EAM modernes peuvent aider les entreprises à surveiller et à réduire leur impact environnemental, à suivre leur empreinte carbone et à garantir la conformité avec les réglementations environnementales. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux entreprises de lutter contre les pratiques néfastes pour l’environnement tout en maximisant leurs profits.
L’industrie pétrolière et gazière a beaucoup à gagner des systèmes EAM, qui ont le pouvoir de fournir des informations précieuses pour aider les entreprises de ce secteur à optimiser leurs opérations, à améliorer leur rentabilité et à rester compétitives dans un environnement difficile. En intégrant l’EAM à d’autres systèmes métier, tels que la planification des ressources d’entreprise (ERP) et la gestion de la relation client (CRM), les entreprises peuvent adopter une approche plus globale des opérations.
Cependant, la mise en œuvre réussie de l’EAM nécessite une formation approfondie du personnel, des initiatives complètes de gestion du changement et une approche stratégique conforme aux objectifs commerciaux de l’entreprise. Elle tire également profit de logiciels de gestion des actifs avancés tels qu’IBM Maximo.
IBM Maximo Application Suite est une solution intégrée de gestion des actifs qui aide les fournisseurs de pétrole et de gaz à améliorer leurs performances, à rationaliser leurs opérations quotidiennes et à simplifier leurs processus de transformation numérique. Grâce à une plateforme intégrée alimentée par l’IA et basée sur le cloud, Maximo propose des fonctionnalités de GMAO, d’EAM et d’APM qui produisent des analyses avancées et aident les entreprises de services publics à prendre des décisions plus éclairées et fondées sur les données.
Cependant, l’avenir de l’EAM dans l’industrie pétrolière et gazière ne se résume pas à l’adoption de nouvelles technologies. Il s’agit également de transformer les processus et la culture de l’entreprise.
Avec la bonne approche et l’utilisation d’IBM Maximo, l’EAM peut devenir un outil puissant pour stimuler l’excellence opérationnelle et l’innovation dans le secteur pétrolier et gazier pour les décennies à venir.
