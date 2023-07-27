Balises
Six tendances EAM qui font progresser les industries pétrolière et gazière

L’industrie pétrolière et gazière demeure une composante essentielle du paysage énergétique, mais elle est confrontée à un certain nombre de défis modernes, notamment la volatilité des marchés, l’expansion des réglementations environnementales et le besoin croissant d’efficacité opérationnelle.

Pour relever ces défis, les acteurs du secteur se tournent vers des solutions de gestion des actifs d’entreprise (EAM). L’EAM est un outil précieux qui permet aux compagnies pétrolières et gazières de gérer les actifs physiques et les infrastructures tout au long de leur cycle de vie, depuis la conception et l’approvisionnement jusqu’à la maintenance et la mise au rebut.

En 2022, le marché EAM était évalué à près de 6 milliards de dollars US, avec un taux de croissance annuel composé de 16,9 % jusqu’en 2030. Nous aborderons ici les applications potentielles des logiciels EAM dans le secteur pétrolier et gazier et les tendances qui font progresser l’industrie.

Comprendre la gestion des actifs de l’entreprise

La gestion des actifs d’entreprise (EAM) est un système conçu pour aider les entreprises à gérer leurs actifs physiques (par exemple, les équipements, les machines et les infrastructures). Il offre une vision globale, fournissant des données cruciales sur l’état des actifs, la localisation et l’efficacité.

Les systèmes EAM peuvent inclure des fonctions telles que la gestion de la maintenance, la gestion du cycle de vie des actifs, la gestion des stocks et la gestion des ordres de travaux, entre autres. Plus récemment, ces systèmes ont intégré des technologies avancées telles que l’Internet des objets (IdO), l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) pour permettre l’analyse prédictive et la surveillance en temps réel.

Comment l’EAM peut aider les sociétés pétrolières et gazières

La gestion des actifs d’entreprise (EAM) peut aider les entreprises à gérer plus facilement un ensemble complexe d’actifs, allant des plateformes de forage et des pipelines aux raffineries et aux installations de stockage. Voici quelques-unes des méthodes les plus efficaces utilisées par le secteur pétrolier et gazier pour adopter l’EAM en tant que stratégie de gestion des actifs :

  • Gestion du cycle de vie des actifs : les actifs pétroliers et gaziers sont complexes, coûteux et leur cycle de vie est long. Les systèmes EAM fournissent un référentiel centralisé de toutes les informations relatives aux actifs, permettant aux équipes de suivre les performances de chacun d’entre eux et de prendre des décisions éclairées concernant la maintenance, les mises à niveau et les remplacements.
  • Maintenance prédictive et préventive : l’avènement des technologies IdO et IA a transformé les systèmes EAM en outils de maintenance prédictive. Des capteurs fixés aux équipements peuvent désormais collecter des données en temps réel, et des algorithmes d’IA peuvent analyser ces données pour prédire les pannes potentielles. L’EAM joue également un rôle important dans la maintenance préventive, qui implique des inspections et des entretiens de routine pour éviter les pannes. L’utilisation des données EAM pour mettre en œuvre des programmes de maintenance prédictive et préventive aide les compagnies pétrolières et gazières à adopter une approche plus proactive de la maintenance des actifs, réduisant les temps d’arrêt imprévus et minimisant les coûts liés aux réparations d’urgence.
  • Conformité réglementaire : l’industrie pétrolière et gazière est soumise à des exigences réglementaires strictes en matière de sécurité, d’impact environnemental et d’intégrité des actifs. L’EAM aide les entreprises à se conformer à ces exigences en fournissant une documentation à jour, en assurant le suivi des inspections nécessaires, en veillant à ce que tous les équipements répondent aux normes requises et en émettant des alertes pour les activités à venir liées à la conformité. Cela permet non seulement aux entreprises d’éviter les sanctions réglementaires, mais aussi de rendre les opérations plus sûres et d’améliorer leur image auprès du public.
  • Contrôle des coûts et budgétisation : les systèmes EAM fournissent des informations précieuses sur les performances des actifs et leur impact sur les coûts de maintenance. L’analyse des données des actifs permet aux entreprises d’identifier les inefficacités, d’identifier les opportunités de réduction des coûts et d’établir des prévisions budgétaires plus précises.
  • Gestion des stocks : la gestion des stocks de pièces de rechange et de matériaux est un défi de taille pour les sociétés pétrolières et gazières. Les systèmes EAM peuvent offrir une visibilité 24h/24 des niveaux de stock, permettant aux entreprises de suivre l’utilisation des pièces, d’automatiser les processus de réapprovisionnement, de prévenir les ruptures de stock et le surstockage, de réduire les coûts de stockage et, en fin de compte, de garantir la disponibilité des pièces lorsque les équipes en ont besoin.
  • Gestion des risques : étant donné que l’EAM offre une vue complète de tous les actifs critiques, il constitue un outil précieux pour identifier les risques potentiels, permettant aux entreprises de prendre des mesures préventives pour éviter les accidents et les perturbations opérationnelles.

Comment l’EAM façonne l’avenir du pétrole et du gaz

Alors que la technologie de gestion des actifs de l’entreprise (EAM) continue d’évoluer, de nouvelles tendances émergent, promettant de transformer la façon dont les compagnies pétrolières et gazières abordent la gestion de la performance de leurs actifs. Mais quelles sont les innovations les plus prometteuses ? Voyons cela de plus près (sans ordre particulier).

Tendance n° 1 : Intégrer l’EAM et les jumeaux numériques

Les jumeaux numériques, répliques virtuelles des actifs, procédés et/ou systèmes physiques, connaissent un essor considérable dans le secteur pétrolier et gazier. Intégrés aux systèmes EAM, les jumeaux numériques permettent de simuler divers scénarios opérationnels et d’anticiper les pannes. L’accès à des simulations d’actifs ou de systèmes favorise une planification de la maintenance plus proactive, une prise de décision optimisée et une meilleure gestion des risques. Cela contribue également à prolonger significativement le temps de fonctionnement et la durée de vie des équipements.

Tendance n° 2 : Utiliser la blockchain dans les systèmes EAM

La technologie blockchain a le potentiel d’apporter transparence, sécurité et traçabilité à l’EAM. La blockchain offre un enregistrement sécurisé et décentralisé de toutes les transactions liées aux actifs, améliorant l’auditabilité et réduisant le risque de fraude et d’erreur. Bien qu’encore à ses débuts, l’utilisation de la blockchain dans l’EAM est une tendance à suivre.

Tendance n° 3 : EAM alimenté par l’IA et le machine learning

L’IA et le ML dynamisent les systèmes EAM, portant la capacité prédictive de l’EAM à un niveau supérieur. En collectant et en analysant d’énormes quantités de données provenant des capteurs d’actifs, ces technologies peuvent prédire les pannes d’équipement avec une plus grande précision et améliorer la fiabilité globale des actifs.

Tendance n° 4 : Combiner les fonctionnalités de la réalité augmentée avec les capacités EAM

En intégrant la réalité augmentée (AR) à l’EAM, les compagnies pétrolières et gazières peuvent améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs processus de maintenance. La technologie de réalité augmentée superpose des informations numériques au monde physique, aidant les techniciens à visualiser des procédures complexes et à diagnostiquer les problèmes d’équipement. En cas de panne, les équipes de maintenance peuvent utiliser des lunettes AR pour consulter les données en temps réel sur les actifs, visualiser les instructions de réparation étape par étape et même obtenir une assistance d’experts à distance.

Tendance n° 5 : L’essor des solutions EAM mobiles

La technologie mobile rend l’EAM plus accessible que jamais. Les techniciens peuvent désormais accéder aux informations, indicateurs, plannings de maintenance et instructions de travail détaillées sur les actifs depuis leurs appareils mobiles, quel que soit leur emplacement. Cela améliore non seulement la productivité, mais garantit aussi que les informations les plus précises et les plus récentes sont toujours à la disposition de l’équipe.

Tendance n° 6 : Soutenir la durabilité grâce aux solutions EAM

La durabilité est une préoccupation majeure pour l’industrie pétrolière et gazière, et les systèmes EAM évoluent pour soutenir ces initiatives. Les systèmes EAM modernes peuvent aider les entreprises à surveiller et à réduire leur impact environnemental, à suivre leur empreinte carbone et à garantir la conformité avec les réglementations environnementales. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux entreprises de lutter contre les pratiques néfastes pour l’environnement tout en maximisant leurs profits.

Utilisez IBM Maximo Application Suite pour donner un nouvel élan à votre gestion des actifs d’entreprise (EAM)

L’industrie pétrolière et gazière a beaucoup à gagner des systèmes EAM, qui ont le pouvoir de fournir des informations précieuses pour aider les entreprises de ce secteur à optimiser leurs opérations, à améliorer leur rentabilité et à rester compétitives dans un environnement difficile. En intégrant l’EAM à d’autres systèmes métier, tels que la planification des ressources d’entreprise (ERP) et la gestion de la relation client (CRM), les entreprises peuvent adopter une approche plus globale des opérations.

Cependant, la mise en œuvre réussie de l’EAM nécessite une formation approfondie du personnel, des initiatives complètes de gestion du changement et une approche stratégique conforme aux objectifs commerciaux de l’entreprise. Elle tire également profit de logiciels de gestion des actifs avancés tels qu’IBM Maximo.

IBM Maximo Application Suite est une solution intégrée de gestion des actifs qui aide les fournisseurs de pétrole et de gaz à améliorer leurs performances, à rationaliser leurs opérations quotidiennes et à simplifier leurs processus de transformation numérique. Grâce à une plateforme intégrée alimentée par l’IA et basée sur le cloud, Maximo propose des fonctionnalités de GMAO, d’EAM et d’APM qui produisent des analyses avancées et aident les entreprises de services publics à prendre des décisions plus éclairées et fondées sur les données. 

Cependant, l’avenir de l’EAM dans l’industrie pétrolière et gazière ne se résume pas à l’adoption de nouvelles technologies. Il s’agit également de transformer les processus et la culture de l’entreprise.

Avec la bonne approche et l’utilisation d’IBM Maximo, l’EAM peut devenir un outil puissant pour stimuler l’excellence opérationnelle et l’innovation dans le secteur pétrolier et gazier pour les décennies à venir.

 
