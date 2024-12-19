Améliorer la conformité réglementaire à l’ère de l’IA en fondant les documents sur l’IA générative

L’une des innovations les plus marquantes de l’IA générative est la capacité à permettre aux grands modèles de langage (LLM) d’interagir de manière dynamique avec des documents. Cette fonctionnalité répond à un défi courant dans les déploiements d’IA : le phénomène d’« hallucination », où les modèles génèrent des réponses plausibles mais incorrectes en raison de lacunes dans leurs données d’entraînement.

En permettant aux utilisateurs d’importer les documents réglementaires utiles directement dans l’interface IA, les entreprises peuvent créer une base de connaissances dynamique et contextuelle. Ainsi, lorsqu’un professionnel de la conformité pose des questions sur des exigences réglementaires spécifiques, la réponse de l’IA s’appuie sur des documents réels et s’accompagne de citations, ce qui permet aux utilisateurs de remonter à la source de l’information.