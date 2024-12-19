Améliorer la conformité réglementaire à l’ère de l’IA en fondant les documents sur l’IA générative

En matière de conformité réglementaire, il peut être difficile de garder une longueur d’avance sur l’évolution de la réglementation et de rester en règle, en particulier pour le secteur financier. L’IA générative révolutionne la manière dont les entreprises accèdent aux connaissances, en offrant un accès plus rapide et plus précis aux informations critiques qui guident les stratégies de conformité et les décisions opérationnelles.
Selon les prévisions mondiales 2024 d’IDC sur l’intelligence artificielle générative, « à l’horizon 2025, deux tiers des entreprises exploiteront une combinaison d’IA générative et de génération augmentée de récupération (RAG) afin d’alimenter la découverte autonome de connaissances spécifiques à un domaine, améliorant ainsi l’efficacité des décisions de 50 % ». Grâce notamment à sa capacité à interagir directement avec les documents, l’IA générative transforme la conformité en offrant un accès conversationnel intuitif aux textes réglementaires actualisés. Ces avancées permettent aux équipes chargées de la conformité de prendre des décisions plus rapides et mieux informées dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe.
La nécessité de disposer d’informations actualisées et précises est primordiale pour respecter la réglementation. Les entreprises s’appuient de plus en plus sur les capacités de l’IA générative, telles que les systèmes de réponse aux questions en langage naturel et la recherche en entreprise, pour soutenir la découverte de connaissances en libre-service des employés, des responsables de la conformité et des auditeurs. Les documents sont des sources de données essentielles pour les cas d’utilisation de l’IA générative, ce qui montre combien il est important de disposer d’informations accessibles et contextualisées dans les scénarios de conformité.
Imaginez un responsable de la conformité qui a besoin d’informations rapides sur les dernières modifications réglementaires affectant les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent. Les méthodes traditionnelles peuvent impliquer de passer au crible manuellement des textes réglementaires denses ou de consulter plusieurs sources disparates. Cependant, grâce aux systèmes d’IA générative, les utilisateurs peuvent poser des questions en langage naturel et recevoir des réponses précises et adaptées au contexte, puisées directement dans les documents pertinents, ce qui réduit le temps et les efforts nécessaires à la gestion de la conformité.
L’IA générative permet d’obtenir des réponses plus précises et plus spécifiques grâce à des techniques de prompting avancées. En enrichissant les modèles de fondation avec des cadres RAG, les entreprises peuvent donner aux utilisateurs accès aux documents et aux données nécessaires pour obtenir des informations exploitables et prendre des décisions éclairées. Cette approche réduit considérablement les risques liés aux informations obsolètes ou incomplètes.
Par exemple, les équipes chargées de la conformité au sein d’une entreprise mondiale peuvent utiliser des outils d’IA générative dans le but de fonder leurs modèles sur les réglementations en vigueur et les documents internes relatifs à la conformité. Lorsque ces documents sont intégrés au système, l’IA fournit des réponses personnalisées à des questions bien précises, telles que les étapes à suivre pour se conformer aux nouvelles directives « Know Your Customer » (KYC), accompagnées de références aux textes réglementaires exacts. Cela améliore la précision des informations fournies et renforce la confiance dans les résultats de l’IA, car les utilisateurs peuvent rapidement vérifier les sources.
L’une des innovations les plus marquantes de l’IA générative est la capacité à permettre aux grands modèles de langage (LLM) d’interagir de manière dynamique avec des documents. Cette fonctionnalité répond à un défi courant dans les déploiements d’IA : le phénomène d’« hallucination », où les modèles génèrent des réponses plausibles mais incorrectes en raison de lacunes dans leurs données d’entraînement.
En permettant aux utilisateurs d’importer les documents réglementaires utiles directement dans l’interface IA, les entreprises peuvent créer une base de connaissances dynamique et contextuelle. Ainsi, lorsqu’un professionnel de la conformité pose des questions sur des exigences réglementaires spécifiques, la réponse de l’IA s’appuie sur des documents réels et s’accompagne de citations, ce qui permet aux utilisateurs de remonter à la source de l’information.
Une autre fonctionnalité puissante des systèmes de chat fondés sur les documents est leur intégration à des bases de données vectorielles, telles que celles qui permettent l’indexation et la récupération de documents à grande échelle. Ces bases de données peuvent contenir des milliers de documents, ce qui accroît considérablement la fidélité et les capacités du processus d’ancrage. Pour la conformité réglementaire, cela signifie que des bibliothèques entières de textes réglementaires, de politiques internes de conformité et de documents connexes peuvent être indexées et rendues accessibles instantanément. Les responsables de la conformité peuvent interroger cette vaste base de connaissances aussi facilement que s’il s’agissait d’une conversation, les réponses étant fournies en temps réel et fondées sur les informations les plus récentes et les plus pertinentes.
Par exemple, si une équipe de conformité est chargée d’évaluer l’impact d’une nouvelle réglementation sur les pratiques existantes, elle peut importer la réglementation dans le système et poser des questions spécifiques sur ses implications. L’IA, fondée sur le document importé et complétée par le matériel associé stocké dans l’index vectoriel, fournit des informations nuancées, aidant l’équipe à déceler rapidement les points de préoccupation et à adapter les stratégies de conformité en conséquence.
Les implications pratiques de ces avancées sont grandes. En intégrant des capacités d’IA dans leurs workflows de conformité, les entreprises peuvent déployer des outils capables de capturer des comportements spécifiques, par exemple fournir des réponses et des citations précises. Ces outils peuvent être intégrés à des assistants ou à des agents d’IA pour tester et dimensionner les applications.
Prenons l’exemple d’une multinationale qui intègre de nouvelles lois anti-corruption dans son cadre de conformité. En utilisant un système d’IA de chat documentaire, l’entreprise peut fonder ses modèles d’IA à la fois sur le texte des nouvelles lois et sur les politiques internes pertinentes. Les responsables de la conformité peuvent alors interagir avec l’IA en vue de comprendre les exigences spécifiques, de générer des listes de contrôle de conformité et même d’identifier les domaines potentiels de non-conformité, le tout via une interface conversationnelle. Les opérations de conformité gagnent ainsi en efficacité, tandis que l’entreprise renforce sa capacité à s’adapter de manière proactive aux changements réglementaires.
En utilisant les capacités de l’IA générative pour interagir avec des documents, les entreprises peuvent donner à leur équipe de conformité un accès en libre-service à des informations réglementaires essentielles, et ainsi améliorer considérablement la prise de décision et l’efficacité opérationnelle. À mesure que l’utilisation de l’IA générative continue de croître, l’avenir de la conformité réglementaire devrait être défini par des solutions intelligentes, réactives et basées sur les données, qui suivent l’évolution constante du paysage réglementaire.
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Bénéficiez d’un accès centralisé aux fonctionnalités couvrant le cycle de développement de l’IA. Produisez des solutions IA puissantes offrant des interfaces conviviales, des workflows et un accès à des API et SDK conformes aux normes du secteur.