Les tests de bout en bout (E2E) permettent d’évaluer les workflows applicatifs de bout en bout, afin de vérifier leur fonctionnalité. Les bonnes pratiques de test E2E comprennent une définition minutieuse du champ d’application, l’utilisation de scénarios concrets, une rédaction efficace des tests, une collaboration interfonctionnelle et une exploitation complète de l’automatisation.
À bien des égards, de tous les types de tests logiciels disponibles, la méthode E2E est la plus complète. Cette dernière ne se contente pas de répondre par « oui » ou par « non » (comme certains tests de type « boîte noire ») à la question : « L’application fonctionne-t-elle comme prévu ? ».
Le test E2E offre une réponse plus complète et plus nuancée à cette question fondamentale, en dressant un portrait plus riche de la performance applicative.
Cependant, cette perspective supplémentaire a un prix. Ce qui rend les tests E2E si complets et utiles les rend également plus lents et plus fastidieux que les autres types de tests. Il faut tout simplement plus de temps pour que les tests E2E produisent des résultats. En même temps, il faut plus de participation et de patience de la part de ceux qui supervisent le processus.
Les bonnes pratiques en matière de test E2E sont donc d’autant plus importantes à suivre. Grâce à leur mise en œuvre, vous pouvez atténuer les exigences démesurées des tests E2E, qui ont tendance à ralentir leur utilisation. Les préoccupations ne se limitent pas non plus à la vitesse. Les bonnes pratiques décrites ici peuvent accroître la validité des données produites par les tests E2E, ce qui rend l’ensemble du processus de test plus utile en fin de compte.
Avant d’aborder les meilleures façons de gérer vos tests E2E, assurons-nous que ce type de test répond le mieux à vos besoins en examinant ses principaux avantages. Le test E2E aident notamment les utilisateurs à :
Il est vrai que tous les types d’entreprises ne sont pas parfaitement adaptés aux tests E2E, mais les secteurs répertoriés ici ont prouvé qu’ils l’étaient.
Plusieurs d’entre eux traitent certaines des informations les plus importantes et les plus protégées qui existent aujourd’hui.
Les testeurs doivent traiter les données sensibles des patients avec une attention particulière. Les tests E2E aident les professionnels de la santé à atteindre cet objectif, en s’assurant que les données des patients sont utilisées en toute sécurité et en toute conformité réglementaire.
Les principales composantes opérationnelles des technologies financières (fintechs), comme le paiement des factures en ligne, les procédures de connexion des utilisateurs et les virements électroniques de fonds, garantissent que ces entreprises continuent de se tourner vers les tests E2E.
L’un des secteurs qui tirent le meilleur parti des tests E2E est le commerce électronique, qui est en mesure de valider l’ensemble du processus d’achat utilisé pour le marketing en ligne.
Les tests E2E permettent aux testeurs d’évaluer des fonctionnalités telles que les notifications envoyées aux utilisateurs, le partage de contenu et l'enregistrement des utilisateurs à l’entrée du site.
Les applications cloud doivent s’exécuter sur divers services tout en assurant une qualité constante d’affichage et d’interaction utilisateur. Les tests E2E permettent aux applications cloud de fonctionner sur divers services.
Nous pouvons classer les bonnes pratiques de test E2E en sept domaines généraux, chacun impliquant plusieurs étapes distinctes.
Cette première étape est essentiellement conceptuelle et implique une planification intensive des tests. Rappelez-vous que les tests E2E concernent principalement l’expérience utilisateur, et que c’est le point de départ logique de ce processus de test.
Mettez-vous à la place d’un utilisateur potentiel de cette application et pensez comme lui. Qu’attend-il de son expérience utilisateur ? Ces attentes devraient-elles être très différentes d’un utilisateur à l’autre ? Quels sont les parcours utilisateur les plus importants et les plus fréquemment choisis ?
En répondant à ces questions, vous pourrez déterminer les attentes des utilisateurs, ainsi que les fonctions et les workflows qui seront associés à cette application.
Commencez par identifier les workflows essentiels. Cette étape concerne les processus les plus utilisés tels que la connexion, le paiement (pour les applications de commerce électronique) et les intégrations clés. Ces processus jouent le rôle le plus important dans la stabilité du système et sont considérés comme essentiels à l’intégrité opérationnelle.
Au cours de cette phase de test E2E, il convient d’envisager les pires scénarios d’utilisation de cette application. Vous devez prédire l’endroit où une défaillance systémique de l’application aurait le plus d’impact sur ses utilisateurs. Les testeurs utilisent souvent des tests basés sur les risques pour décider quelles nouvelles fonctionnalités ajouter à l’application pour en optimiser la performance et éviter tout problème.
Eh bien ! peut-être que « parfait » n’est pas le mot le plus approprié. Dans ce cas de figure, la perfection n’est peut-être pas vraiment atteignable. Mais vous pouvez créer les meilleurs cas de test possibles, et c’est d’une importance capitale car les cas de test sont la pièce maîtresse en matière de tests E2E. Les cas de test sont l’outil de mise en œuvre qui rend les tests E2E possibles. C’est pourquoi il est essentiel de bien les concevoir.
En vous appuyant sur ce que vous avez compris des besoins et des exigences des utilisateurs à l’étape 1, commencez à élaborer des scénarios de test. Les meilleurs testeurs font preuve de rigueur et tentent de recueillir toutes les interactions utilisateur qui pourraient être rencontrées dans le cadre du comportement normal de l’application.
Les testeurs formulent différents scénarios de test qui prennent en compte chaque composant associé comme le front-end, le back-end, les bases de données et les interfaces de programmation d’application (API). Dans la mesure du possible, les workflows plus complexes seront plus étroitement ciblés afin de faciliter la gestion et l’exécution des cas de test.
La gestion des scénarios de test revêt la même importance, ce qui est crucial car vous risquez de traiter plusieurs scénarios de test. Pour garder le cap, il est essentiel de mettre en place une gestion minutieuse de tous les scénarios de test (et des suites de tests qui les organisent).
Il s’agit de s’assurer que les scénarios de test restent facilement identifiables et de confirmer que leurs titres peuvent être clairement compris. De même, toutes les conditions préalables doivent être énoncées. Les scénarios de test doivent décrire les ressources nécessaires à l’exécution et les résultats attendus.
Cela peut sembler un double langage, mais attardons-nous sur ce point un instant. Aussi importante que soit l’étape 2, elle n’a pas d’intérêt sans un environnement de test sûr et performant. Cet environnement de test doit être capable de reproduire fidèlement l’environnement de production dans lequel l’application est généralement utilisée et il doit être très propice aux tests.
Par conséquent, l’environnement de test doit contenir des configurations de service, des schémas de base de données et des clés API similaires à ceux utilisés dans les tests d’API. De même, les environnements de test doivent disposer de tous les composants nécessaires, qu’ils soient orientés matériel, logiciels ou en lien avec le réseau. S’ils se trouvent dans l’environnement de production, ils doivent également être inclus dans l’environnement de test.
Parlons maintenant des données que vous utilisez dans les scénarios de test. Il est facile d’aller aussi loin dans le processus de test et de penser qu’on a couvert toutes les éventualités. Si vous n’intégrez pas de données de test qui démontrent une stabilité et qui se rapprochent de ce que vous pourriez rencontrer dans des conditions réelles, ce n’est peut-être pas le cas.
Pour obtenir des données de qualité, vous pourrez peut-être réutiliser d’anciennes données de production, dont les données sensibles ont été supprimées. L’autre solution serait d’utiliser des données générées de façon synthétique qui imitent les caractéristiques des données.
Enfin, lorsque les tests sont terminés, utilisez les mécanismes de décomposition établis pour rassembler et analyser les données, et recommencez les tests avec de nouvelles mesures de configuration.
Maintenant que vous vous êtes efforcé d’élaborer des scénarios de test importants, vous voulez pouvoir les utiliser à plusieurs reprises.
L’automatisation a le pouvoir transformateur de gérer l’exécution courante de plusieurs scénarios de test, déléguée à un nombre illimité de cadres d’exigences programmés.
L’automatisation des tests s’avère particulièrement utile lors des tests de régression, où elle permet de gagner un temps considérable et d’améliorer la productivité par rapport aux tests manuels. Les cadres d’exigences de tests E2E comme Selenium peuvent automatiser les applications web, tandis que les cadres d’exigences comme Appium sont conçus pour rationaliser et automatiser l’exécution des tests d’applications mobiles.
Il existe également des outils d’automatisation de tests (tels que Katalon) qui utilisent une technologie low-code et des capacités alimentées par l’IA pour simplifier les tests et faciliter leur maintenance.
Pour augmenter la puissance des tests E2E, les entreprises avant-gardistes essaient d’intégrer l’automatisation des tests dans les pipelines d’intégration et de livraison continues (CI/CD). Lorsque ces entreprises introduisent régulièrement les tests E2E dans leurs processus, cela leur permet d’exécuter automatiquement les tests, de renforcer leur efficacité et de détecter rapidement les problèmes de performance à venir.
Il serait réconfortant de penser que les tests E2E sont une proposition strictement isolée, surtout si l’on considère à quel point ils s’avèrent en général complexes et chronophages. Mais, en réalité, les testeurs ne retirent tous les bénéfices des tests E2E que lorsqu’ils deviennent réguliers.
Les tests et les indicateurs associés doivent être surveillés et revus en permanence pour s’assurer qu’ils restent pertinents au fil du temps. En effet, les situations peuvent changer radicalement et soudainement, de même que le comportement des utilisateurs. Des scénarios de test autrefois très utiles peuvent ainsi perdre en fiabilité et ne plus créer de valeur. Ces tests exigent une attention immédiate, afin qu’ils ne puissent pas produire des résultats inexacts ou augmenter les coûts de maintenance associés.
La stratégie de test adoptée par une entreprise doit comprendre des processus suivis. De cette façon, les testeurs peuvent déterminer si les scénarios de test restent pertinents et valables, ou s’ils doivent être remplacés.
Il est vrai que les tests E2E peuvent accomplir des choses que d’autres formes de tests logiciels ne peuvent pas. Ces autres options peuvent inclure la pondération en fonction de la qualité de l’expérience utilisateur produite par l’application et l’évaluation de l’ensemble des performances de l’application, du début à la fin.
Mais aussi précieux que soient les tests E2E, ils ne doivent pas constituer l’ensemble de la stratégie de test d’une entreprise. Il convient également d’exécuter d’autres types de test ayant leur propre valeur.
Les tests unitaires et les tests d’intégration sont parfaitement utiles pour gérer de nombreuses erreurs de faible importance. En outre, comme ils ont une portée plus réduite que les tests E2E, ils peuvent généralement être réalisés rapidement et avec moins de ressources.
Les tests unitaires et les tests d’intégration ont une autre raison d’être. Si vous travaillez avec des scénarios edge et des tests d’exception (en examinant les scénarios qui présentent des caractéristiques au-delà du fonctionnement normal), l’approche peut être différente. Dans ces cas, les processus de test unitaire ou d’intégration sont mieux adaptés que les tests E2E.
Nous avons expliqué à quel point il est essentiel d’intégrer des tests E2E réguliers dans le processus d’hygiène normal des applications. L’autre aspect clé est que ces tests E2E ne doivent pas être du ressort d’un seul membre du personnel. Plus on fait participer de collaborateurs, même de manière indirecte, mieux c’est pour la santé globale du processus de test.
Vous devez donc favoriser la collaboration entre les équipes de développement, d’assurance qualité ou autre. Une partie de ce processus consiste à améliorer la communication, afin que tous les collaborateurs et autres parties prenantes soient informés des faits ou développements essentiels liés à la portée des tests.
Par le même token, les testeurs doivent documenter les scénarios de test qu’ils élaborent, en indiquant précisément la nature du test et les problèmes qu’il implique. Cette transparence et cette clarté contribuent grandement à la réalisation des objectifs d’équipe en matière de tests E2E.
On ne le répétera jamais assez : pour mener des tests E2E efficaces, il faut garder à l’esprit le public cible.
Tâchez vraiment de vous glisser dans la peau de l’utilisateur. Qu’attendent-il de l’application ? De quelles façons pourrait-il interagir avec cette application ? Une fois la réponse à ces questions trouvée, veillez à en tenir compte lorsque vous développerez les cas de test.
Il est également judicieux de tester l’application dans différents navigateurs pour s’assurer que l’application fonctionne correctement dans chacun d’entre eux. Cette étape est obligatoire à l’heure où les gens utilisent différents navigateurs et expériences d’exploitation.
L’un des principaux objectifs des tests E2E est de confirmer que les applications fonctionnent parfaitement, où et de quelque manière qu’elles soient utilisées. Les tests E2E sont suffisamment larges et complets pour garantir la compatibilité multiplateforme.
Une exécution exceptionnelle est nécessaire pour offrir une expérience utilisateur sans erreur. Heureusement, les tests E2E sont plus qu’à la hauteur pour assurer cette tâche complexe.
