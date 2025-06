Au fil des millénaires, l’évolution a programmé notre cerveau pour qu’il fonctionne selon une hypothèse qui, jusqu’à tout récemment, était infaillible : si quelque chose semble humain et communique comme un humain, c’est un humain. Poursuivre en conséquence.

Sur la base de cette hypothèse raisonnable, nous avons développé un système biologique complexe d’interactions sociales et d’attente qui régit tout, des rencontres personnelles aux sociétés tribales en passant par le lieu de travail moderne. Mais les modèles de langage conversationnels remettent en question cette hypothèse et perturbent donc notre biologie sociale.

En 1996, O’Connor et Rosenblood ont proposé le « modèle d’affiliation sociale » pour décrire le processus de régulation instinctif par lequel les interactions sociales, automatiquement et inconsciemment, déclenchent la recherche de certains signaux verbaux et non verbaux. Ces signaux fournissent des informations sur la qualité de ces interactions et leurs implications, par exemple si la personne avec laquelle nous interagissons nous accepte et nous valorise. Leur absence déclenche à son tour une activité cérébrale qui détermine un comportement destiné à faire face à la situation.2

Dans un article publié en 2023 dans le Journal of Applied Psychology, Tang et al ont étudié le modèle d’affiliation sociale dans le contexte de personnes interagissant avec des systèmes d’IA sur le lieu de travail. Ils ont compris que, parce que les systèmes d’IA étaient capables d’imiter de manière convaincante les interactions humaines, mais ne pouvaient pas véritablement reproduire les types de rétroactions complémentaires et riches que nous avons appris à détecter (un sourire, un rire, un haussement d’épaules, un sourcil froncé, une pupille dilatée), les processus de régulation du cerveau recherchent des signaux qui n’existent pas. En d’autres termes, la conversation d’un employé avec l’IA engendre des besoins émotionnels instinctifs que l’IA ne peut pas satisfaire.

L’article s’est concentré sur deux types de réactions à cette privation sociale induite par l’IA : un comportement passif et inadapté (comme le repli sur soi et une solitude accrus) et un comportement actif et adaptatif (comme une volonté accrue de rechercher du lien social positif). Dans divers pays et secteurs d’activité, les auteurs ont en effet constaté qu’une interaction accrue avec des « collaborateurs IA » était corrélée à une solitude accrue, ainsi qu’à l’insomnie, à la consommation d’alcool après le travail, ou aux deux. De manière plus productive, les auteurs ont également constaté que pour certains participants, l’augmentation de la fréquence des interactions avec l’IA était souvent corrélée à une augmentation du comportement prosocial (comme aider des collègues).

Cependant, pour les employés d’une certaine disposition qui ont peu d’occasions d’interagir avec d’autres personnes, comme un télétravailleur, un collaborateur individuel dans un rôle cloisonné ou une personne souffrant d’anxiété sociale, cette volonté exacerbée de créer des liens sociaux peut n’avoir qu’un seul exutoire : le « collaborateur IA » permanent. De plus, les LLM, au sens littéral, sont entraînés pour nous dire ce que nous voulons entendre. La perspective est évidemment séduisante.

Anthropomorphiser un collaborateur IA pourrait simplement constituer un moyen d’éviter la dissonance cognitive induite par le recours à un programme informatique pour suppléer aux interactions humaines.