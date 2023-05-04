Balises
Favorisez la transformation numérique grâce aux workloads de middle-office et de back-office

Découvrez quatre défis clés liés à la modernisation des principaux Workload de l’entreprise et quatre façons de vous lancer dès maintenant.

La transformation numérique a été une quête de dix ans pour les entreprises, accélérée par la pandémie, les demandes des consommateurs natifs du numérique et la nécessité de maximiser les investissements existants. Nous voyons des entreprises conduire des innovations plus fortes en déverrouillant le cœur de l'entreprise et en réalisant des avantages tangibles.

 

Numériser le front office pour obtenir des résultats rapides et moderniser le cœur de métier pour déverrouiller l'innovation

La technologie moderne est clé de la transformation numérique, mais en 2022, seulement 7 % de Workload de services bancaires de base dans le monde ont été transférées vers le cloud (lien externe à ibm.com). Il a été observé que l’accent a été mis jusqu’à présent sur les applications de front-office (ou les extrémités numériques), mais que les systèmes de middle-office et de back-office doivent également être modernisés.

Nous pensons que la véritable valeur de la transformation numérique réside dans la modernisation de ces systèmes de middle-office et de back-office. Ces systèmes sont souvent la colonne vertébrale des opérations d’une entreprise financière, et leur modernisation peut contribuer à améliorer la compétitivité à long terme, l’efficacité des coûts, la résilience, la sécurité et les protocoles de conformité dans un environnement réglementaire en constante évolution.

Par exemple, une des principales organisations de trading financier a amélioré ses performances par 3 fois en déplaçant leur plateforme de trading vers le cloud, aidant ainsi les clients à saisir des opportunités de profit éphémères dans une plateforme cloud riche en sécurité et protégeant les investissements des clients.

La modernisation des Workloads des services administratifs et de support peut être un processus complexe, notamment pour les Entreprises établies et celles opérant dans des secteurs réglementés. Cela nécessite une compréhension approfondie des opérations existantes et de la direction que l'entreprise souhaite prendre, en plus des problèmes de réglementation et de sécurité inhérents à ce type de secteur et de la complexité du passage au cloud. Nous croyons que les avantages de moderniser les systèmes administratifs et de gestion dépassent les risques.

Quatre domaines clés qui présentent des défis

Les entreprises rencontrent généralement des défis dans quatre domaines clés :

  1. Plateforme : Nous avons vu des clients avoir du mal à faire face au coût d’une plateforme multicloud sécurisée, résiliente et conforme aux réglementations. Une plateforme sécurisée et résiliente doit s’appuyer sur un environnement de confidential computing, couvrant le calcul, les conteneurs, les bases de données, le chiffrement et la gestion des clés. Elle doit également s’appuyer sur un cadre de contrôles communs spécifiques à l’industrie qui prend en charge les exigences de conformité réglementaire d’une entreprise ; cependant, le coût de maintenance d’un cadre de contrôles peut constituer un défi. De plus, nous estimons que le fait de s’appuyer sur un seul fournisseur de cloud augmente le risque de concentration du cloud, ce qui a un impact sur les performances et la résilience des applications.
  2. Application : La complexité des applications de middle et back-office peut constituer un défi important que les entreprises doivent relever. Le traitement des transactions à grande vitesse et en grand volume, la cohérence des données, le traitement par lots et les business rules contribuent à cette complexité. Ces applications existent depuis des années, et les Ressources qui comprennent les business rules et la technologie qui les sous-tendent sont rares et peu nombreuses.
  3. Données : Les données constituent un autre domaine de préoccupation critique. La dispersion, la cohérence, la latence et le chiffrement des données sont des facteurs essentiels à prendre en compte. La latence entre les front-ends cloud et les applications de middle office et de back-office sur site peut avoir un impact sur l’expérience utilisateur. Les exigences en matière de souveraineté des données peuvent affecter les décisions relatives à l’affectation des workloads et potentiellement freiner l’innovation.
  4. Modèle de fonctionnement : Les modèles opérationnels peuvent représenter un défi majeur dans le parcours de modernisation, alors que les organisations modifient leurs processus, leur technologie et leur culture pour adopter de nouvelles technologies et modes de travail. Les personnes et les compétences sont essentielles à la réussite, avec de nouveaux rôles tels que l'ingénierie de fiabilité des sites) (SRE), les développeurs pile complète et les ingénieurs cloud nécessaires pour la transformation de l'application. Pour répondre aux besoins de développement cloud natif, les entreprises devraient envisager de former et de perfectionner leur personnel afin de disposer des talents nécessaires pour prospérer dans un environnement en constante évolution.

Alors, quelles techniques peuvent être appliquées pour surmonter ces défis et réaliser pleinement les avantages de la transformation numérique ?

Quatre piliers d’une stratégie de modernisation d’entreprise dans le front, le middle et le back-office

Une stratégie et une vision englobant une répartition optimale des workloads, une approche de la modernisation centrée sur les processus métier, des considérations en matière de sécurité et de conformité, ainsi qu’un modèle opérationnel à 360 degrés sont essentiels pour réussir la transformation numérique des fonctions front-office, middle-office et back-office.

  1. Déterminez le placement optimal de la Workload : réévaluez votre portefeuille actuel d’application et de données à la lumière d’une approche multicloud hybride afin de déterminer le meilleur modèle de modernisation et la zone d’atterrissage « adaptée » pour maximiser la valeur commerciale. Considérez les attributs de résilience, de performance, de sécurité, de conformité et de coût total de possession pour déterminer la répartition optimale de workload. Cette orientation est essentielle pour optimiser l'activité et gagner en efficacité tout en modernisant les applications. En réalité, différents workloads ont des besoins différents pour fonctionner efficacement
  2. Adopter une approche centrée sur les processus métier : évaluez les processus métier critiques de bout en bout afin de déterminer comment moderniser de manière optimale les applications et les données des services front-office, middle-office et back-office. Pour offrir des expériences efficaces et fluides, les entreprises doivent également évaluer leur chaîne d’approvisionnement numérique sous-jacente, notamment les workflows, l’automatisation des processus et les business rules. La stratégie pour les applications de middle office et de back-office devrait être développée parallèlement à la modernisation du front office, en utilisant des prototypes pour valider l’approche. Les entreprises doivent définir de nouveaux workflows, prendre en charge des règles métier configurables et moderniser la couche d’intégration à l’aide d’API, de messages, d’événements et d’autres technologies afin de transformer les applications de middle-office. Pour les applications de back-office, les fonctionnalités bancaires de base et le traitement des transactions à haut débit peuvent souvent être exécutés sur le mainframe, avec des technologies modernes telles que Linux et Java utilisées pour la modernisation sur site.
  3. Intégrer des capacités de sécurité et de conformité dans la conception de la modernisation : les défis en matière de sécurité et de conformité dans les environnements multicloud hybrides comprennent la complexité, le manque d’observabilité de bout en bout, les vulnérabilités des API et l’évolution des exigences réglementaires. Nous avons constaté que les cadres de sécurité et de conformité « faits maison » se sont avérés coûteux à maintenir au fil des ans. Les capacités de conformité alignées sur les cadres industriels peuvent simplifier les opérations et accélérer le déploiement du cloud. Nous aborderons plus en détail la question de la sécurité dans notre prochain blog.
  4. Établir un modèle opérationnel à 360 degrés : la mise en œuvre d’un modèle opérationnel qui adresse la gouvernance de la plateforme, DevSecOps et FinOps contribue à améliorer l’agilité, à établir un pipeline de livraison avec des commentaires continus, et à permettre la collaboration et la priorisation des investissements fondés sur les données. Pour assurer la transformation informatique, il est essentiel de se concentrer sur la culture et les compétences en matière de développement cloud natif, tout en adoptant des structures et des systèmes qui encouragent le partage d'informations et d'idées.

Commencez petit et intensifiez progressivement vos efforts de modernisation connectée

Il est essentiel de hiérarchiser les initiatives de transformation numérique en fonction de la valeur métier et du coût total de possession dans le contexte économique actuel, où le budget, les talents et le temps peuvent être limités.

Conduire des projets discrets en mettant l'accent sur la rentabilité. Les entreprises peuvent commencer par moderniser soit le front soit le back/middle office et se frayer un chemin vers le haut ou vers le bas, respectivement. Plusieurs clients ont mis en œuvre cette stratégie avec succès :

  • Une banque majeure au Brésil modernise ses processus de crédit direct à la consommation et de carte de crédit en modernisant les applications vers une architecture cloud natif sur cloud public tout en laissant les systèmes d'enregistrement sur le mainframe.
  • Une grande compagnie aérienne modernise son paysage d’application en utilisant le cloud hybride et les capacités d’IA, aboutissant à une plateforme numérique simplifiée pour améliorer l’agilité, réduire les coûts, renforcer la cybersécurité et améliorer l’expérience client en tirant parti des investissements informatiques existants tout en adoptant de nouvelles technologies.
  • Une grande société de prêts hypothécaires a commencé par déplacer ses workloads les plus essentiels vers une infrastructure hybride afin d'améliorer l'expérience client et de créer une plateforme de technologie durable pour l'avenir. Puis, ils ont progressivement gravi les échelons. La solution d’IBM offrait une évolutivité, une réduction du coût total de possession et un délai de mise sur le marché diminué.

Pour les secteurs réglementés, il est essentiel d’avoir un partenaire capable de fournir une plateforme cloud sécurisée et adaptable à l’évolution des besoins et aux exigences de conformité, quel que soit le point de départ du parcours cloud.

Pourquoi choisir IBM ?

IBM s'est dédiée à fournir les meilleurs paramètres - résilience, performance, sécurité, protocoles de conformité et coût total de possession - avec IBM Cloud, en particulier pour les clients issus d'industries hautement réglementées, afin qu'ils puissent prendre des décisions concernant leur Workload critique au niveau du middle office et du back office en toute confiance.

IBM possède une expertise dans la conception de systèmes essentiels et résilients pour les secteurs réglementés et les clients entreprises. Nous proposons des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins, en tirant parti d’une expertise approfondie du secteur. Nous proposons x86, Power et zSystems pour exécuter des charges de travail à haute performance et essentielles dans notre cloud et sur site. Notre équipe possède l’expertise nécessaire pour proposer de nouvelles solutions ou améliorer celles existantes.

Prêt(e) à entamer votre transformation numérique ? Discutez dès aujourd'hui avec un expert technique IBM en visitant notre site Web et en cliquant sur « Discuter avec un expert IBM ».

Évitez les mauvaises surprises sur vos factures cloud en les estimant avant même de migrer vos Workload vers le cloud. Faites l'évaluation gratuite de la modélisation du cloud dès aujourd'hui.

Consultez notre blog sur IBM Cloud qui stimule l’innovation dans les secteurs réglementés en mettant la sécurité au premier plan.

Auteur

Ravesh Lala

Head of Business Development

Hybrid Cloud Solutions

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO