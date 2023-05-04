La technologie moderne est clé de la transformation numérique, mais en 2022, seulement 7 % de Workload de services bancaires de base dans le monde ont été transférées vers le cloud (lien externe à ibm.com). Il a été observé que l’accent a été mis jusqu’à présent sur les applications de front-office (ou les extrémités numériques), mais que les systèmes de middle-office et de back-office doivent également être modernisés.

Nous pensons que la véritable valeur de la transformation numérique réside dans la modernisation de ces systèmes de middle-office et de back-office. Ces systèmes sont souvent la colonne vertébrale des opérations d’une entreprise financière, et leur modernisation peut contribuer à améliorer la compétitivité à long terme, l’efficacité des coûts, la résilience, la sécurité et les protocoles de conformité dans un environnement réglementaire en constante évolution.

Par exemple, une des principales organisations de trading financier a amélioré ses performances par 3 fois en déplaçant leur plateforme de trading vers le cloud, aidant ainsi les clients à saisir des opportunités de profit éphémères dans une plateforme cloud riche en sécurité et protégeant les investissements des clients.

La modernisation des Workloads des services administratifs et de support peut être un processus complexe, notamment pour les Entreprises établies et celles opérant dans des secteurs réglementés. Cela nécessite une compréhension approfondie des opérations existantes et de la direction que l'entreprise souhaite prendre, en plus des problèmes de réglementation et de sécurité inhérents à ce type de secteur et de la complexité du passage au cloud. Nous croyons que les avantages de moderniser les systèmes administratifs et de gestion dépassent les risques.