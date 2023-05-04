La transformation numérique a été une quête de dix ans pour les entreprises, accélérée par la pandémie, les demandes des consommateurs natifs du numérique et la nécessité de maximiser les investissements existants. Nous voyons des entreprises conduire des innovations plus fortes en déverrouillant le cœur de l'entreprise et en réalisant des avantages tangibles.
La technologie moderne est clé de la transformation numérique, mais en 2022, seulement 7 % de Workload de services bancaires de base dans le monde ont été transférées vers le cloud (lien externe à ibm.com). Il a été observé que l’accent a été mis jusqu’à présent sur les applications de front-office (ou les extrémités numériques), mais que les systèmes de middle-office et de back-office doivent également être modernisés.
Nous pensons que la véritable valeur de la transformation numérique réside dans la modernisation de ces systèmes de middle-office et de back-office. Ces systèmes sont souvent la colonne vertébrale des opérations d’une entreprise financière, et leur modernisation peut contribuer à améliorer la compétitivité à long terme, l’efficacité des coûts, la résilience, la sécurité et les protocoles de conformité dans un environnement réglementaire en constante évolution.
Par exemple, une des principales organisations de trading financier a amélioré ses performances par 3 fois en déplaçant leur plateforme de trading vers le cloud, aidant ainsi les clients à saisir des opportunités de profit éphémères dans une plateforme cloud riche en sécurité et protégeant les investissements des clients.
La modernisation des Workloads des services administratifs et de support peut être un processus complexe, notamment pour les Entreprises établies et celles opérant dans des secteurs réglementés. Cela nécessite une compréhension approfondie des opérations existantes et de la direction que l'entreprise souhaite prendre, en plus des problèmes de réglementation et de sécurité inhérents à ce type de secteur et de la complexité du passage au cloud. Nous croyons que les avantages de moderniser les systèmes administratifs et de gestion dépassent les risques.
Les entreprises rencontrent généralement des défis dans quatre domaines clés :
Alors, quelles techniques peuvent être appliquées pour surmonter ces défis et réaliser pleinement les avantages de la transformation numérique ?
Une stratégie et une vision englobant une répartition optimale des workloads, une approche de la modernisation centrée sur les processus métier, des considérations en matière de sécurité et de conformité, ainsi qu’un modèle opérationnel à 360 degrés sont essentiels pour réussir la transformation numérique des fonctions front-office, middle-office et back-office.
Il est essentiel de hiérarchiser les initiatives de transformation numérique en fonction de la valeur métier et du coût total de possession dans le contexte économique actuel, où le budget, les talents et le temps peuvent être limités.
Conduire des projets discrets en mettant l'accent sur la rentabilité. Les entreprises peuvent commencer par moderniser soit le front soit le back/middle office et se frayer un chemin vers le haut ou vers le bas, respectivement. Plusieurs clients ont mis en œuvre cette stratégie avec succès :
Pour les secteurs réglementés, il est essentiel d’avoir un partenaire capable de fournir une plateforme cloud sécurisée et adaptable à l’évolution des besoins et aux exigences de conformité, quel que soit le point de départ du parcours cloud.
IBM s'est dédiée à fournir les meilleurs paramètres - résilience, performance, sécurité, protocoles de conformité et coût total de possession - avec IBM Cloud, en particulier pour les clients issus d'industries hautement réglementées, afin qu'ils puissent prendre des décisions concernant leur Workload critique au niveau du middle office et du back office en toute confiance.
IBM possède une expertise dans la conception de systèmes essentiels et résilients pour les secteurs réglementés et les clients entreprises. Nous proposons des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins, en tirant parti d’une expertise approfondie du secteur. Nous proposons x86, Power et zSystems pour exécuter des charges de travail à haute performance et essentielles dans notre cloud et sur site. Notre équipe possède l’expertise nécessaire pour proposer de nouvelles solutions ou améliorer celles existantes.
Prêt(e) à entamer votre transformation numérique ? Discutez dès aujourd'hui avec un expert technique IBM en visitant notre site Web et en cliquant sur « Discuter avec un expert IBM ».
Évitez les mauvaises surprises sur vos factures cloud en les estimant avant même de migrer vos Workload vers le cloud. Faites l'évaluation gratuite de la modélisation du cloud dès aujourd'hui.
Consultez notre blog sur IBM Cloud qui stimule l’innovation dans les secteurs réglementés en mettant la sécurité au premier plan.
Gardez une longueur d’avance avec nos experts de l’IA. Obtenez des informations hebdomadaires sur les dernières actualités, tendances et innovations en matière d’IA, ainsi que sur leur impact sur les entreprises.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
En comprenant ce qui motive les coûts informatiques de l’IA générative, les PDG peuvent prendre des décisions d’investissement plus éclairées, établissant des priorités stratégiques qui rendent l’innovation et la transformation plus rentables.
Réinventez votre stratégie et votre façon de travailler pour développer et transformer votre entreprise.