Au lieu de freiner le développement de l'IA, mettons le cap sur l'éthique

L’introduction des systèmes d’IA générative dans le domaine public a exposé les gens du monde entier à de nouvelles possibilités technologiques, à des implications et même à des conséquences que beaucoup n’avaient pas encore envisagées. Grâce à des systèmes tels que ChatGPT, presque tout le monde peut désormais utiliser des modèles IA qui sont non seulement capables de détecter des schémas, d’affiner les données et de faire des recommandations comme le faisaient les versions précédentes de l’IA, mais aussi d’aller au-delà pour créer du nouveau contenu, développer des réponses de chat originales, et plus encore.
Des capacités d’IA générative conçues de manière éthique et mises sur le marché de manière responsable offrent des possibilités inédites qui profitent aussi bien aux entreprises qu’à la société. Elles peuvent contribuer à améliorer le service client et à améliorer les systèmes de santé ainsi que les services juridiques. Elles peuvent également soutenir et augmenter la créativité humaine, accélérer les découvertes scientifiques et mobiliser des moyens plus efficaces pour adresser les défis climatiques.
Nous sommes à un point d’inflexion critique en ce qui concerne le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA, ainsi que son potentiel pour accélérer le progrès humain. Toutefois, cet énorme potentiel s’accompagne de risques, tels que la production de faux contenus et de textes préjudiciables, d’éventuelles atteintes à la vie privée, l’amplification des préjugés et un profond manque de transparence dans le fonctionnement de ces systèmes. Il est donc critique que nous nous interrogions sur ce que l’IA pourrait signifier pour l’avenir du personnel, de la démocratie, de la créativité et du bien-être général des hommes et de la planète.
Certains leaders technologiques ont récemment demandé une pause de six mois dans l’entraînement de systèmes d’IA plus puissants afin de permettre la création de nouvelles normes éthiques. Bien que les intentions et motivations de la lettre aient indéniablement été bonnes, elle manque un point fondamental : ces systèmes sont aujourd’hui sous notre contrôle, tout comme les solutions.
Une formation responsable, associée à une approche éthique de la conception de l’ensemble de la filière de l’IA, soutenue par une collaboration multipartite autour de l’IA, peut améliorer ces systèmes, et non les détériorer. L’IA est une technologie en constante évolution. Par conséquent, tant pour les systèmes utilisés aujourd’hui que pour ceux qui seront mis en ligne demain, les formations doivent faire partie d’une approche responsable de la construction de l’IA. Nous n’avons pas besoin d’une pause pour donner la priorité à une IA responsable.
Il est temps de prendre au sérieux les normes et les garde-fous en matière d’éthique de l’IA que nous devons tous continuer à adopter et à affiner. IBM, pour sa part, a créé l’un des premiers conseils d’éthique de l’IA du secteur il y a des années, ainsi qu’un cadre éthique de l’IA à l’échelle de l’entreprise. Nous nous efforçons constamment de renforcer et d’améliorer ce cadre en faisant le point sur l’environnement technologique actuel et futur, à partir de notre position dans le secteur et grâce à une approche multipartite qui privilégie la collaboration avec les autres.
Notre comité fournit une structure de gouvernance responsable et centralisée qui définit des politiques claires et favorise la responsabilisation tout au long du cycle de vie de l’IA, tout en restant agile et flexible pour répondre aux besoins métier d’IBM. Ceci est critique et c’est ce que nous faisons à la fois pour les systèmes d’IA traditionnels et plus avancés. Parce que, encore une fois, nous ne pouvons pas simplement nous concentrer sur les risques des systèmes d’IA futurs et ignorer les actuels. Les activités d’alignement des valeurs et d’éthique de l’IA sont indispensables dès maintenant, et elles doivent évoluer en permanence à mesure que l’IA évolue.
Parallèlement à la collaboration et à la supervision, l’approche technique de la construction de ces systèmes doit également être définie dès le départ par des considérations éthiques. Par exemple, les préoccupations liées à l'IA sont souvent dues à un manque de compréhension de ce qui se passe dans la « boîte noire ». C’est pourquoi IBM a développé une plateforme de gouvernance qui surveille les modèles pour l’équité et les biais, capture l’origine des données utilisées, et peut finalement fournir un processus de gestion de l’IA plus transparent, explicable et fiable. De plus, la stratégie d’IA pour les entreprises d’IBM repose sur une approche qui instaure la confiance tout au long du cycle de vie de l’IA. Cela commence par la création des modèles eux-mêmes et s’étend aux données sur lesquelles nous entraînons les systèmes, et finalement à l’application de ces modèles dans des domaines d’application métier spécifiques, plutôt que dans des domaines ouverts.
Tout d’abord, nous invitons les autres acteurs du secteur privé à placer l’éthique et la responsabilité au premier plan de leurs programmes d’IA. Une pause générale dans l’entraînement de l’IA, associée à des tendances existantes qui semblent déprioriser les investissements dans les efforts d’éthique de l’IA du secteur, n’entraînera que des dommages et des retards supplémentaires.
Deuxièmement, les gouvernements devraient éviter de réglementer largement l’IA au niveau de la technologie. Sinon, nous finirons par adopter une approche de type « tape-taupe » qui entrave l’innovation bénéfique et ne permet pas de faire face aux défis de l’avenir. Nous exhortons les législateurs du monde entier à adopter plutôt une réglementation intelligente et précise qui applique un contrôle réglementaire strict aux cas d’utilisation de l’IA présentant le plus grand risque de préjudice pour la société.
Enfin, il n’y a toujours pas assez de transparence quant à la manière dont les entreprises protègent la confidentialité des données qui interagissent avec leurs systèmes d’IA. C’est pourquoi nous avons besoin d’une loi nationale cohérente sur la vie privée aux États-Unis. La protection de la vie privée d’une personne ne devrait pas être modifiée simplement parce qu’elle franchit la frontière d’un État.
L’attention portée récemment à l’IA dans notre société nous rappelle que tout grand pouvoir s’accompagne d’une grande responsabilité. Au lieu de faire une pause générale dans le développement des systèmes d’IA, continuons à éliminer les obstacles à la collaboration et à travailler ensemble pour faire progresser l’IA responsable – depuis l’idée née dans une salle de réunion jusqu’à son entraînement, son développement et son déploiement dans le monde réel. Les enjeux sont tout simplement trop élevés, et notre société ne mérite rien de moins.
