Au lieu de freiner le développement de l'IA, mettons le cap sur l'éthique

Certains leaders technologiques ont récemment demandé une pause de six mois dans l’entraînement de systèmes d’IA plus puissants afin de permettre la création de nouvelles normes éthiques. Bien que les intentions et motivations de la lettre aient indéniablement été bonnes, elle manque un point fondamental : ces systèmes sont aujourd’hui sous notre contrôle, tout comme les solutions.

Une formation responsable, associée à une approche éthique de la conception de l’ensemble de la filière de l’IA, soutenue par une collaboration multipartite autour de l’IA, peut améliorer ces systèmes, et non les détériorer. L’IA est une technologie en constante évolution. Par conséquent, tant pour les systèmes utilisés aujourd’hui que pour ceux qui seront mis en ligne demain, les formations doivent faire partie d’une approche responsable de la construction de l’IA. Nous n’avons pas besoin d’une pause pour donner la priorité à une IA responsable.

Il est temps de prendre au sérieux les normes et les garde-fous en matière d’éthique de l’IA que nous devons tous continuer à adopter et à affiner. IBM, pour sa part, a créé l’un des premiers conseils d’éthique de l’IA du secteur il y a des années, ainsi qu’un cadre éthique de l’IA à l’échelle de l’entreprise. Nous nous efforçons constamment de renforcer et d’améliorer ce cadre en faisant le point sur l’environnement technologique actuel et futur, à partir de notre position dans le secteur et grâce à une approche multipartite qui privilégie la collaboration avec les autres.

Notre comité fournit une structure de gouvernance responsable et centralisée qui définit des politiques claires et favorise la responsabilisation tout au long du cycle de vie de l’IA, tout en restant agile et flexible pour répondre aux besoins métier d’IBM. Ceci est critique et c’est ce que nous faisons à la fois pour les systèmes d’IA traditionnels et plus avancés. Parce que, encore une fois, nous ne pouvons pas simplement nous concentrer sur les risques des systèmes d’IA futurs et ignorer les actuels. Les activités d’alignement des valeurs et d’éthique de l’IA sont indispensables dès maintenant, et elles doivent évoluer en permanence à mesure que l’IA évolue.

Parallèlement à la collaboration et à la supervision, l’approche technique de la construction de ces systèmes doit également être définie dès le départ par des considérations éthiques. Par exemple, les préoccupations liées à l'IA sont souvent dues à un manque de compréhension de ce qui se passe dans la « boîte noire ». C’est pourquoi IBM a développé une plateforme de gouvernance qui surveille les modèles pour l’équité et les biais, capture l’origine des données utilisées, et peut finalement fournir un processus de gestion de l’IA plus transparent, explicable et fiable. De plus, la stratégie d’IA pour les entreprises d’IBM repose sur une approche qui instaure la confiance tout au long du cycle de vie de l’IA. Cela commence par la création des modèles eux-mêmes et s’étend aux données sur lesquelles nous entraînons les systèmes, et finalement à l’application de ces modèles dans des domaines d’application métier spécifiques, plutôt que dans des domaines ouverts.