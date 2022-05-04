Modernisation par domaine des entreprises vers un écosystème informatique composable : partie 1

Récemment, nous avons vu de nombreux clients opter pour le cloud. Il s’agit principalement de réduire la dette technique et les coûts et d’atteindre les objectifs de transition (dépenses d’investissement en dépenses d’exploitation). Le travail nécessaire pour migrer vers le cloud va du lift-and-shift au changement de plateforme/la résolution.

À mesure que diverses pratiques comme le DevSecOps, le FinOps, les modèles cloud natifs, les pratiques SRE (ingénierie de fiabilité des sites), etc., gagnent en maturité, l’objectif est de les exploiter pour générer un niveau significatif d’automatisation, de rapidité et d’agilité dans le domaine informatique. Cela permet également de transformer l’organisation informatique en organisation centrée sur l’ingénierie.

Les DSI et les directeurs techniques réalisent que le véritable pouvoir de tout cela réside dans la transformation de l’organisation informatique en entité centrée sur le produit tout en modernisant les portefeuilles d’applications vers des modèles basés sur les produits et services. Cela favorise la culture du produit, dans lequel il existe un degré élevé d’alignement entre l’entreprise et l’informatique. Les équipes axées sur les produits, les piles complètes et les applications modernisées selon les principes des produits et services génèrent des avantages significatifs en termes d’agilité, de rapidité et de délai de mise sur le marché, tout en améliorant la productivité globale (en réduisant les capacités redondantes au sein du service informatique).

Une manière éprouvée de structurer les produits est de les articuler autour des domaines d’une organisation, ce qui donne lieu à la conception axée sur les domaines (DDD ou domain-drive design). Ce modèle DDD, qui aligne les capacités métier et informatiques d’une manière centrée sur le produit et aligné sur le domaine, consiste à établir un écosystème informatique composable où chaque application est composée d’un ensemble de fonctionnalités créées et gérées par leurs équipes produit respectives. Les modèles de domaine sont donc essentiels pour transformer une organisation afin qu’elle adopte le modèle d’écosystème informatique composable.

Dans ce processus, de nombreux clients sous-estiment ou surestiment le changement organisationnel nécessaire pour atteindre ces objectifs. De telles initiatives ont tendance à échouer en raison de la sous-estimation de la complexité impliquée dans la décomposition et la construction des capacités d’application selon les lignes des produits et services alignés sur le domaine identifiés dans le contexte des domaines associés.

Cette série de blogs en trois parties aborde une manière systématique et précise d’appliquer les principes DDD à l’échelle de l’entreprise afin de simplifier la complexité de la décomposition des application héritées et de leur réécriture en capacités alignées sur les domaines et les produits et services. Cependant, vous devrez d’abord être confronté à des défis importants à différents niveaux. Un plan exécutable, étape par étape, doit être établi pour surmonter ces défis. Parmi celles-ci, les principales visent la transformation du modèle d’exploitation, le changement et le réalignement de l’organisation, les rôles des différentes parties de l’organisation informatique, la transformation des compétences, etc. Ce premier article de blog de la série souligne également la nécessité d’une feuille de route claire (avec une approche progressive) sur la manière dont une entreprise doit évoluer vers le modèle d’écosystème informatique composable.

La partie 2 de la série explique comment décomposer les applications et les aligner sur les produits appropriés (dans les domaines). La troisième partie portera sur les défis à relever et la préparation à la préparation organisationnelle.