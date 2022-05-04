Modernisation par domaine des entreprises vers un écosystème informatique composable : partie 1

Récemment, nous avons vu de nombreux clients opter pour le cloud. Il s’agit principalement de réduire la dette technique et les coûts et d’atteindre les objectifs de transition (dépenses d’investissement en dépenses d’exploitation). Le travail nécessaire pour migrer vers le cloud va du lift-and-shift au changement de plateforme/la résolution.
À mesure que diverses pratiques comme le DevSecOps, le FinOps, les modèles cloud natifs, les pratiques SRE (ingénierie de fiabilité des sites), etc., gagnent en maturité, l’objectif est de les exploiter pour générer un niveau significatif d’automatisation, de rapidité et d’agilité dans le domaine informatique. Cela permet également de transformer l’organisation informatique en organisation centrée sur l’ingénierie.
Les DSI et les directeurs techniques réalisent que le véritable pouvoir de tout cela réside dans la transformation de l’organisation informatique en entité centrée sur le produit tout en modernisant les portefeuilles d’applications vers des modèles basés sur les produits et services. Cela favorise la culture du produit, dans lequel il existe un degré élevé d’alignement entre l’entreprise et l’informatique. Les équipes axées sur les produits, les piles complètes et les applications modernisées selon les principes des produits et services génèrent des avantages significatifs en termes d’agilité, de rapidité et de délai de mise sur le marché, tout en améliorant la productivité globale (en réduisant les capacités redondantes au sein du service informatique).
Une manière éprouvée de structurer les produits est de les articuler autour des domaines d’une organisation, ce qui donne lieu à la conception axée sur les domaines (DDD ou domain-drive design). Ce modèle DDD, qui aligne les capacités métier et informatiques d’une manière centrée sur le produit et aligné sur le domaine, consiste à établir un écosystème informatique composable où chaque application est composée d’un ensemble de fonctionnalités créées et gérées par leurs équipes produit respectives. Les modèles de domaine sont donc essentiels pour transformer une organisation afin qu’elle adopte le modèle d’écosystème informatique composable.
Dans ce processus, de nombreux clients sous-estiment ou surestiment le changement organisationnel nécessaire pour atteindre ces objectifs. De telles initiatives ont tendance à échouer en raison de la sous-estimation de la complexité impliquée dans la décomposition et la construction des capacités d’application selon les lignes des produits et services alignés sur le domaine identifiés dans le contexte des domaines associés.
Cette série de blogs en trois parties aborde une manière systématique et précise d’appliquer les principes DDD à l’échelle de l’entreprise afin de simplifier la complexité de la décomposition des application héritées et de leur réécriture en capacités alignées sur les domaines et les produits et services. Cependant, vous devrez d’abord être confronté à des défis importants à différents niveaux. Un plan exécutable, étape par étape, doit être établi pour surmonter ces défis. Parmi celles-ci, les principales visent la transformation du modèle d’exploitation, le changement et le réalignement de l’organisation, les rôles des différentes parties de l’organisation informatique, la transformation des compétences, etc. Ce premier article de blog de la série souligne également la nécessité d’une feuille de route claire (avec une approche progressive) sur la manière dont une entreprise doit évoluer vers le modèle d’écosystème informatique composable.
La partie 2 de la série explique comment décomposer les applications et les aligner sur les produits appropriés (dans les domaines). La troisième partie portera sur les défis à relever et la préparation à la préparation organisationnelle.
Le processus de bout en bout pour construire et établir un écosystème informatique composable comprend les trois domaines suivants :
Constituez une équipe centrale de direction du domaine et de conception afin de poursuivre l’établissement du modèle de domaine et du framework pour l’adoption de la conception axée sur le domaine (DDD). L’équipe concevra également le modèle organisationnel cible ainsi que l’ensemble initial de processus métier.
Pour chacun des domaines, les équipes participeront à des sessions DDD pour définir les processus et organiseront des sessions de réflexion pour récolter les capacités (à un niveau élevé). Les équipes organiseront des ateliers de décomposition des applications et des sessions de conception afin de décomposer les applications informatiques actuelles en ensembles de capacités et de domaines qui devraient les fournir. En outre, les capacités sont mappées sur les services qui donnent vie aux services (en termes de besoins contractuels d’API plus spécifiques, etc.). Vous ciblerez les propriétaires des capacités (par domaine) et alignerez leurs plans sur la feuille de route globale du développement des capacités. En outre, vous devez identifier les dépendances entre les capacités (y compris leurs besoins en données), ce qui vous aidera à établir un plan de développement itératif.
La prochaine étape consiste à créer et à déployer des capacités de manière itérative. Les équipes du domaine collaborent pour aligner les capacités qui doivent être intégrées pour composer l’application cible, ce qui signifie que leur plan d’itération doit être aligné en permanence. Un modèle de support de jour 2 pour les applications composables est différent car les capacités sont prises en charge par les équipes respectives, et vous devez restructurer la gestion des incidents et les processus ITSM pour les adapter à un modèle d’équipe de produits et de services. Il s’agit d’un grand changement dans le modèle de support du jour 2, et l’adoption de ce modèle nécessite une bonne préparation en termes d’organisation.
Lorsque vous élaborez une feuille de route itérative, vous devez prendre en compte le principe de coexistence, un ingrédient fondamental de la réussite. Cela implique la possibilité de faire coexister les capacités héritées et nouvelles, l’objectif étant de jugule les capacités héritées au cours de la période, tout en veillant à ce que les écosystèmes de consommation des capacités héritées ne soient pas perturbés immédiatement et disposent de suffisamment de temps pour se déplacer vers des capacités de domaine modernisées. Un modèle de coexistence bien conçu permet une synchronisation des données unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour atteindre cet objectif, ce qui nécessite une réflexion architecturale approfondie sur les aspects fonctionnels et non fonctionnels.
Voici le processus de bout en bout pour moderniser l’écosystème informatique (qui est basé sur un monolithe) en un modèle composable tel que décrit ci-dessus :
Sur la base du processus décrit ci-dessus, cette série de blogs se compose de trois parties :
Cet article de blog parle de l’établissement du framework, qui inclut les équipes principales, les modèles de domaine, l’alignement de l’organisation, les processus métier et l’alignement avec les domaines (cadrage des processus), l’établissement de produits et services et la transformation des compétences.
Pour ce faire, il faut réunir certains des architectes métier (domaine) et architectes cloud les plus intelligents pour formuler un groupe de conception qui établit des modèles de domaine et guide les différentes équipes sur les alignements de domaines, le mappage des processus, la collecte de capacités, les architectures de référence, etc. La responsabilité initiale de ces équipes est d’établir la stratégie du modèle de domaine, de travailler avec les équipes pour documenter divers processus métier, comprendre le lien entre ces processus et les différents thèmes du domaine, etc. Cette équipe, par la suite, travaille comme un centre de compétences de domaine (domain COE) pour mener des discussions sur la portée des domaines, des sessions de conception pilotée par domaine (DDD), des sessions de décomposition d’applications, etc.
Les portefeuilles informatiques des entreprises ont considérablement évolué pour devenir un réseau très complexe d’applications et de données. La plupart des clients matures ont des données structurées ; ceci, à son tour, apporte une certaine discipline à leurs applications. La clé pour démêler cette complexité est de commencer à faire abstraction de l’écosystème informatique et d’établir un certain modèle qui soit bien compris par tous et qui fournisse des conseils pour faire évoluer ou moderniser les applications et les données. La meilleure façon d’y parvenir est de tirer parti des modèles de domaine standard des secteurs et de les adapter en fonction des besoins (par exemple, TMForum, BIAN, IATA Value Chain, etc.). Ces modèles aideront à structurer les capacités informatiques d’une manière qui s’aligne naturellement sur les activités de l’entreprise.
Si les modèles de domaine permettent de synthétiser les différentes capacités informatiques, il est également important d’établir un modèle d’architecture en couches qui détaille les interactions entre les différentes couches et la manière dont le modèle de domaine est mis en œuvre. L’architecture en couches parle généralement d’une couche d’expérience utilisateur (réalisée via des frameworks d’interface utilisateur modernes tels que React, Angular, etc.) et d’une couche de services de domaine reposant sur des systèmes de référence.
Plus récemment, les organisations se sont constituées autour des technologies, des groupes d’application ou d’une certaine catégorie qui indiquent le caractère commun (principalement centré sur la technologie) des application respectives qu’elles possèdent. Si ce modèle a permis de réaliser des gains d’efficacité dans une certaine mesure, il ne reflète pas le mode de fonctionnement des entreprises. Les équipes ont été constituées autour des canaux de consommation, de technologies (par exemple, les services partagés) ou d’une sorte de regroupement logique basé sur des categories.
Cette structure organisationnelle peut entraîner la création de plusieurs capacités informatiques en duplication au sein d’une organisation informatique, et les modèles de gouvernance n’ont pas vraiment réussi à établir une propriété claire des capacités, services et données informatiques. Même si vous pourriez développer diverses capacités informatiques dans un modèle cloud-natif (comme un ensemble de services intégrés), cela n’aide pas à atteindre l’objectif de composabilité en raison des couches et équipes informatiques concernées et des défis liés à la propriété des données. Par conséquent, on constate un nombre grandissant d’organisations qui cherchent à réorganiser l’organisation informatique en fonction des domaines d’activité, une méthode logique pour regrouper les capacités informatiques et établir la propriété des données.
Une étape essentielle de la création d’un écosystème informatique modulable est de s’assurer que l’organisation informatique est en phase avec les domaines d’activité et que vous suivez une approche systématique basée sur les domaines pour identifier les produits proposés et structurer les équipes autour des produits. Cela permet également d’établir une propriété claire des produits de bout en bout, y compris le degré de liberté pour construire et gérer les capacités et les services informatiques, y notamment les données. Cela permet également d’éviter la création de capacités redondantes et favorise une meilleure réutilisation des capacités/composants au sein de l’entreprise. Dans l’ensemble, cela contribue à améliorer l’agilité, la rapidité et les délais de mise su le marché, tout en réduisant les coûts informatiques grâce à une meilleure réutilisation et en évitant les fonctionnalités redondantes.
Découvrir et établir un ensemble de processus métier est l’une des premières activités à entreprendre lors du développement d’un écosystème informatique composable. La plupart des entreprises ont une vision assez claire de leurs processus métier, mais la profondeur de cette vision peut varier selon la manière dont elle a été gérée. Il est important d’organiser plusieurs ateliers et discussions pour définir la portée de chacun des domaines. Cet ensemble de processus métier constitue la base de l’alignement et de la portée du domaine. Lorsqu’un ensemble de processus est aligné sur un certain domaine, il contribue aussi indirectement à aligner les données (contexte délimité) que les domaines possèdent et gèrent nécessairement.
Les processus métier sont perfectionnés grâce aux enseignements tirés des sessions de travail et des ateliers, mais il est également possible de capturer les différents niveaux de granularité. Dans la plupart des situations, vous pouvez capturer au moins trois niveaux de processus métier. La création de produits peut être beaucoup plus facile si vous établissez des processus métier, et souvent les produits s’alignent sur les processus métier de niveau 2 ou 3 en fonction de la complexité et de la granularité. En règle générale, un centre de compétences de domaine ou une structure similaire permet d’établir la stratégie du domaine, les processus métier, l’étendue des domaines, etc. Le centre d’expertise du domaine fournit un ensemble de conseils aux équipes pour identifier les produits et les définir de manière appropriée.
Construire un écosystème informatique modulable de manière évolutive consiste à donner aux différentes équipes informatiques les moyens de travailler dans un modèle centré sur le produit. Les équipes doivent acquérir certaines compétences essentielles pour acquérir de l’expertise. Pour former les différentes équipes informatiques, il leur faudra une stratégie à deux volets :
Dans la plupart des cas, les organisations échouent dans ce domaine lorsqu’elles se lancent dans des programmes de modernisation aussi complexes. Dans la plupart des cas, il serait plus judicieux de faire appel à un fournisseur de services informatiques expérimenté capable de proposer de multiples fonctionnalités pour prendre en charge différents flux de travail, y compris la transformation des compétences.
L’évolution du cloud a ouvert une pléthore de possibilités dont les entreprises peuvent profiter, ce qui fait de l’écosystème informatique composable une réalité. L’émergence de diverses pratiques éprouvées telles que la conception axée sur le domaine, DevOps et l’ingénierie de la fiabilité des sites a également fait des équipes de pile complète une réalité. Cela permet de développer des équipes produit indépendantes capables de développer des capacités et des services de bout en bout sans impliquer plusieurs couches informatiques, comme nous l’avons vu dans les écosystèmes informatiques traditionnels.
Les entreprises qui se lancent dans des initiatives de modernisation visant à transformer leur écosystème informatique en un modèle composable doivent prendre conscience de l’ampleur du changement et de la transformation du modèle opérationnel à l’échelle de l’entreprise, et réfléchir à cela de manière plus pragmatique. Elles doivent également reconnaître que la clarté des domaines et des processus évoluera avec le temps et qu’il faut prévoir une marge de manœuvre pour les changements. Les entreprises doivent adopter une approche en plusieurs étapes pour parvenir au modèle en tenant compte des défis susmentionnés.
Les premières étapes devraient se concentrer sur l’identification d’un sous-ensemble plus restreint de produits (ou de domaines) à piloter et dont le succès sera démontré. Les enseignements tirés de ces projets pilotes devraient être utilisés pour affiner la feuille de route, les plans et le modèle d’exploitation. Le passage à un écosystème informatique composable est un long chemin et il est essentiel de mesurer le succès à chaque changement intermédiaire. Trop ou pas assez de framework peut présenter des défis importants, qui vont de la paralysie de l’analyse au chaos. Par conséquent, le framework de premier passage doit être mis en place rapidement, tandis que des initiatives pilotes/MVP ciblées doivent être lancées pour tester et affiner le framework. Le framework évoluera et doit évoluer avec le temps et uniquement en se basant sur des expériences réelles d’exécution (par exemple, les chevauchements de processus appris à partir de la décomposition des applications, les affinements du modèle de domaine basés sur les lacunes, etc.).
