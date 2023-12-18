Dans la dernière version de son « Cloud Hype Cycle », Gartner a classé les opérations réseau multicloud au « sommet des attentes exagérées, dangereusement proches de la ’phase de désillusion’ ». Si cette courbe d’adoption reflète effectivement l’état des réseaux hybrides et multicloud de manière globale, l’évaluation de Gartner comporte de nombreuses nuances.
En effet, les environnements hybrides et multicloud constituent à la fois le présent et l’avenir des réseaux. C’est pourquoi ce domaine semble produire à la fois des attentes exagérées, une profonde déception, des développements avisés et une productivité étonnante. Examinons cela de plus près.
La plupart des applications, services et flux de contenu sont déjà distribuées depuis plusieurs clouds et environnements hybrides. Nous le savons parce qu’IBM NS1 est le fournisseur DNS faisant autorité pour bon nombre de ces actifs. Nos ensembles de données internes montrent que 80 % de nos clients hébergent des workloads chez plus d’un fournisseur cloud.
Néanmoins, avoir plusieurs clouds disponibles n’est pas la même chose que répartir la distribution d’applications, de services et de contenus sur plusieurs clouds.
Le trafic d’application qui transite par l’infrastructure d’IBM NS1 Connect montre que les clouds sont presque toujours utilisés de manière cloisonnée. Plusieurs clouds diffusent souvent des applications à usage unique en parallèle, mais les cas d’utilisation de la distribution synchronisée d’applications depuis plusieurs clouds en même temps sont rares.
À titre d’exemple, nous nous sommes penchés sur l’une de nos grandes entreprises clientes qui utilise neuf clouds publics distincts, allant des trois géants (AWS, Azure et GCP) jusqu’aux fournisseurs plus modestes comme Tencent et DigitalOcean. Nous n’avons constaté aucun chevauchement entre les fournisseurs de cloud dans les enregistrements DNS associés à ces clouds. Chaque enregistrement pointait uniquement vers un seul cloud.
Les workloads d’application tirent déjà parti des avantages des environnements cloud unique ou hybrides ; l’étape suivante consistera à exploiter simultanément les avantages de plusieurs environnements (cloud, edge et infrastructure sur site). Idéalement, cela se fera via une couche de gestion abstraite qui utilise des politiques pour mettre en œuvre les décisions de connectivité entre environnements. Les avantages d’une approche distribuée de la connectivité des applications sont évidents :
La valeur unique des microservices spécifiques au cloud peut être appliquée à des parties spécifiques d’un workload applicatif sans avoir à héberger l’intégralité de l’application au même endroit – une approche « best of breed » qui améliore les capacités sans entraîner un enfermement propriétaire.
La latence des services cloud peut varier d’un moment à l’autre et dépend de nombreux facteurs, notamment la géographie, les voies de routage et la disponibilité du service. Une approche multicloud permet aux entreprises de sélectionner l’environnement le plus performant pour leurs applications à tout moment.
Les coûts de livraison des applications varient considérablement d’un fournisseur de cloud à l’autre. En particulier, les engagements d’utilisation minimale peuvent jouer un rôle important dans la détermination des dépenses globales liées à la mise à disposition d’une application à l’utilisateur final. Une approche multicloud offre l’option la plus économique à un instant donné, réduisant ainsi le coût global de livraison.
Lorsque des temps d’arrêt ou des abandons de services se produisent (et ils se produiront), les administrateurs réseau ont besoin de flexibilité pour rediriger le trafic des applications vers des workloads alternatifs. Un véritable cadre des exigences de distribution multicloud garantit que les applications continuent de fonctionner même lorsque des clouds individuels ne sont pas disponibles.
NS1 reconnaît depuis longtemps l’importance de la distribution d’applications, de services et de contenus provenant de plusieurs fournisseurs d’infrastructure back-end. Nous accompagnons nos clients dans la gestion de multiples couches d’infrastructure depuis des années. Ces clients s’appuient sur nos capacités innovantes de pilotage du trafic pour améliorer leurs indicateurs métier les plus stratégiques.
En exploitant des données de surveillance des utilisateurs réels (RUM) ultra-précises, nous avons aidé ces clients à améliorer leurs performances en dirigeant le trafic vers les CDN et les clouds qui offrent la latence la plus faible au meilleur coût. À partir des données des moniteurs de disponibilité de NS1, nous avons piloté le trafic en contournant les pannes et abandons de services pour garantir la continuité des applications (et des revenus).
Maintenant que NS1 fait partie d’IBM, nous commençons à étendre la valeur prouvée du pilotage du trafic DNS plus profondément dans la pile réseau. Le pilotage du trafic de NS1 permet d’établir la meilleure connexion entre les clouds et les utilisateurs finaux. IBM Hybrid Cloud Mesh optimise la connectivité interne entre les workloads d’applications basés sur le cloud. Ensemble, ces deux solutions fournissent des applications optimisées en termes de performances, de coût et de disponibilité à chaque point de connexion.
Le marché des logiciels d’opérations réseau multicloud évolue rapidement. Une multitude de startups convergent déjà vers ce qui promet d’être un vaste ensemble de défis clients susceptibles de redéfinir le secteur. Pourtant, si l’on examine l’étendue du défi que ces startups ont choisi de relever, on constate qu’il est étonnamment limité.
La quasi-totalité des solutions de réseau multicloud émergentes se concentrent sur l’optimisation des connexions entre clouds pour les cas d’utilisation internes. L’extension de cette connexion optimisée à l’utilisateur final n’est pratiquement pas envisagée, et encore moins pour les réseaux en dehors de l’écosystème de ces fournisseurs. IBM adopte une vision plus globale. En intégrant le réseau DNS faisant autorité de NS1 à sa solution de connectivité cloud hybride, IBM offre une connectivité optimisée de bout en bout, quel que soit le cas d’utilisation du client.
Les avantages de connexions plus rapides, de coûts de distribution réseau réduits, d’une meilleure résilience du réseau et d’une disponibilité accrue ne se limitent pas à ce qui se trouve à l’intérieur du pare-feu. Ils profitent également à l’utilisateur final grâce à des applications plus performantes, toujours disponibles et moins coûteuses à fournir. Résultat : des applications qui améliorent la satisfaction et la rétention client, et un chiffre d’affaires par client en hausse.
Nous sommes convaincus qu’une optimisation de la connectivité à chaque étape de la chaîne de distribution des applications cloud hybrides, des réseaux internes jusqu’aux utilisateurs finaux, permettra de générer une valeur ajoutée considérable pour nos clients. Restez à l’écoute alors que nous commençons à concrétiser cette vision.
