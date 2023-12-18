Les workloads d’application tirent déjà parti des avantages des environnements cloud unique ou hybrides ; l’étape suivante consistera à exploiter simultanément les avantages de plusieurs environnements (cloud, edge et infrastructure sur site). Idéalement, cela se fera via une couche de gestion abstraite qui utilise des politiques pour mettre en œuvre les décisions de connectivité entre environnements. Les avantages d’une approche distribuée de la connectivité des applications sont évidents :

Microservices

La valeur unique des microservices spécifiques au cloud peut être appliquée à des parties spécifiques d’un workload applicatif sans avoir à héberger l’intégralité de l’application au même endroit – une approche « best of breed » qui améliore les capacités sans entraîner un enfermement propriétaire.

Performances

La latence des services cloud peut varier d’un moment à l’autre et dépend de nombreux facteurs, notamment la géographie, les voies de routage et la disponibilité du service. Une approche multicloud permet aux entreprises de sélectionner l’environnement le plus performant pour leurs applications à tout moment.

Coût

Les coûts de livraison des applications varient considérablement d’un fournisseur de cloud à l’autre. En particulier, les engagements d’utilisation minimale peuvent jouer un rôle important dans la détermination des dépenses globales liées à la mise à disposition d’une application à l’utilisateur final. Une approche multicloud offre l’option la plus économique à un instant donné, réduisant ainsi le coût global de livraison.

Résilience

Lorsque des temps d’arrêt ou des abandons de services se produisent (et ils se produiront), les administrateurs réseau ont besoin de flexibilité pour rediriger le trafic des applications vers des workloads alternatifs. Un véritable cadre des exigences de distribution multicloud garantit que les applications continuent de fonctionner même lorsque des clouds individuels ne sont pas disponibles.