Digitaliser l’expérience de PI planning

Les programmes agiles doivent partager beaucoup d’informations entre plusieurs équipes. Cela signifie qu’une planification efficace des informations personnelles nécessite des données partageables et accessibles, ce qui n’est pas facile lorsque différents outils accèdent à différents entrepôts de données. Les informations sont souvent enfermées dans des silos ou des outils départementaux, ce qui rend difficile la présentation d’informations transversales aux équipes du programme agile.

Une plateforme idéale pour la planification des informations personnelles à distance agit comme une source d’information unique pour toutes les équipes. Elle doit capturer et afficher les informations relatives à des équipes spécifiques et les intégrer dans les vues appropriées au programme. Cela permet aux différentes équipes, à distance et en personne, de travailler et de partager des informations lors de l’événement de planification tout en regardant le programme prendre forme.

Le développement du program board, un des livrables clés de la planification PI, en est un bon exemple. Ces tableaux s’appuient sur des informations relatives à la capacité et la disponibilité des équipes, aux listes de fonctionnalités, aux idées, aux priorités stratégiques et aux feuilles de route, afin de planifier visuellement le programme. Ils présentent les engagements en matière de livraison de fonctionnalités, les dépendances et les jalons.

Ensuite, des sessions de travail en sous-groupes utilisent une vue adaptée à chaque équipe pour planifier et gérer leurs récits utilisateur (user stories), fonctionnalités et dépendances à travers différents tableaux et listes. Cela permet aussi aux équipes de déplacer, trier et modifier rapidement les éléments.

Un exemple est la capacité de visualiser l’information rendue possible par une plateforme numérique. Une plateforme numérique de planification des informations personnelles peut accélérer les efforts de planification avant le programme en permettant aux équipes de faire l’entrée de leur capacité pour les incréments à venir, d’ajuster les délais d’incrémentation, etc.