Les désignations DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et DNS (Domain Name System) font référence aux protocoles régissant les réseaux.
En dépit de leurs similarités, chacun d’eux remplit des fonctions précises. Le DNS (Domain Name System) convertit les noms de domaine lisibles en adresses IP numériques pour les ordinateurs. Quant au DHCP, il automatise l’attribution des adresses IP.
Imaginez un port maritime unique qui accueille tous les types de véhicules, qu'ils voyagent par voie terrestre, maritime ou aérienne. Ce port est à peu près comparable à un réseau informatique, qui doit s’adapter et convertir les besoins d’interopérabilité de nombreux appareils. Aussi complexes et disparates soient-elles, ces appareils peuvent remplir leur mission de transmission ou de réception de données correctement et en toute sécurité.
Sans une bonne gestion du réseau , en particulier une utilisation efficace des protocoles réseau, le chaos peut facilement s’ensuivre. Même les appareils clients connectés au même système simple (par exemple via un petit réseau local (LAN)) peuvent perdre la capacité de communiquer et d'interagir correctement. Rapidement, ces problèmes peuvent entraîner des problèmes opérationnels pour le réseau, pouvant même aboutir à des pannes de communication à grande échelle.
Les protocoles réseau contrecarrent ces problèmes en imposant de l’ordre de différentes manières :
Les protocoles de réseau ont plusieurs objectifs. Le protocole Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), par exemple, a été conçu pour mettre en œuvre l'automatisation. Les équipes utilisent l’automatisation dans les protocoles de réseau pour les mêmes raisons qu’elles le font pour les services : une efficacité accrue, un traitement plus rapide et une réduction des erreurs.
Tout d'abord, l’automatisation stimule l’efficacité en automatisant les tâches répétitives, ce qui permet à ces processus de s’exécuter de manière fiable en arrière-plan et de libérer les administrateurs de réseau de leur supervision.
De même, l’automatisation a un effet positif sur la vitesse de traitement. Il n’est pas étonnant que les processus automatisés de recherche puissent accéder à l’information à une vitesse nettement supérieure à celle des humains qui cherchent des adresses IP. L’automatisation a pu y parvenir, en partie, grâce à l’utilisation du cache. Les données qui sont consultées à plusieurs reprises peuvent être conservées dans une mémoire cache, ce qui les rend instantanément accessibles lorsqu'elles sont à nouveau nécessaires pour des recherches ultérieures.
L’automatisation limite également l’occurrence et les effets de l’erreur humaine et des retards humains dans les recherches d’information. En outre, l'automatisation offre d'autres avantages, tels que l'augmentation de l'évolutivité et l'équilibrage de la charge.
Le DHCP fonctionne selon un processus appelé DORA, basé sur l'acronyme DORA (découvrir, offrir, demander, accusé de réception). Le processus cherche à faire correspondre les périphériques clients avec les serveurs DHCP, puis à attribuer des adresses IP à ces périphériques. Pour obtenir ce résultat, il se livre à un échange de messages général.
Le travail DHCP commence lorsqu’un périphérique client DHCP nouvellement connecté transmet un message de diffusion envoyé au réseau local. Cette requête, appelée message de découverte, recherche des serveurs DHCP actifs.
Un serveur DHCP qui reçoit le message de découverte et qui dispose d'une adresse IP disponible envoie alors l'offre DHCP. Le serveur DHCP notifie directement le client en envoyant un message à l’adresse MAC du client. Une adresse de contrôle d'accès au support (MAC) est un numéro préétabli de 12 chiffres attribué à chaque appareil physique lors de sa fabrication.
Outre la confirmation de la disponibilité, l'offre inclut également les fonctionnalités suivantes :
À ce stade, une offre DHCP a été faite en réponse au message de découverte d’origine. Il est également possible (et même probable) que plusieurs offres DHCP aient été reçues. Si c'est le cas, l'appareil client choisit une offre, généralement la première reçue.
Le client confirme cette sélection en envoyant un message de demande DHCP à tous les serveurs DHCP. Ce message permet aux autres serveurs DHCP de savoir que le client accepte l'attribution d'adresses IP proposée, de sorte que les offres émises par les autres serveurs peuvent être sommairement retirées. Étant donné qu'une adresse IP n'a pas été formellement attribuée, les messages de demande sont transmis à l'aide d'adresses de diffusion.
L’accusé de réception sert de confirmation finale de la « transaction » qui a eu lieu avec succès. Ce résultat provient du serveur DHCP que le client a choisi par le biais de son message de demande.
Le serveur DHCP transmet un message d'accusé de réception (ACK) qui clôt la transaction en réaffirmant les termes de cet accord. Plus précisément, l'adresse IP et tout autre détail pertinent, tel que la période de location.
Le client configure son interface avec les détails nouvellement fournis, et l’adresse IP est mise en ligne et devient une adresse IP dynamique. L'appareil client peut désormais fonctionner pleinement et interagir correctement au sein du réseau DHCP.
L'autre protocole que nous examinons principalement dans cet article est le DNS (Domain Name System). Les noms de domaine sont des adresses de sites Web faciles à retenir qui représentent des destinations Internet connues (par exemple, ibm.com).
Les noms de domaine sont construits à partir de deux composants :
Chaque requête DNS (ou demande DNS) suit le même processus pour résoudre les adresses IP. Lorsqu'un utilisateur saisit un URL, l'ordinateur interroge les serveurs DNS étape par étape pour trouver les informations et les enregistrements de ressources nécessaires. Le processus se termine lorsque le serveur DNS faisant autorité pour ce domaine fournit la réponse finale.
Si vous étudiez les systèmes de noms de domaine, vous rencontrez « l’analogie de l’annuaire téléphonique », qui compare la manière dont le DNS fonctionne à celle d’un annuaire téléphonique. Le seul problème est que tout le monde ne comprendra pas cette référence.
De nos jours, de nombreux utilisateurs de téléphones mobiles ont cessé d’utiliser des annuaires téléphoniques pour trouver des numéros de téléphone et se fient désormais aux listes en ligne ou aux assistants numériques (comme Siri d’Apple).
L’analogie de l’annuaire téléphonique, bien que dépassée, reste pertinente, car elle saisit bien les fonctions de base en jeu. Et les personnes qui consultent des répertoires en ligne effectuent la même action : elles utilisent une version électronique de l’annuaire téléphonique pour faire des recherches.
La gestion des adresses IP prend désormais en charge les tâches administratives liées à la gestion des adresses IP et des noms d’hôte qui peuvent leur être associés. Le DNS est spécialisé dans la résolution de problèmes complexes de résolution de noms qui peuvent survenir et qui pourraient autrement nécessiter un dépannage ultérieur.
Le DNS fonctionne notamment en accélérant la vitesse de l'internet grâce aux caches DNS, qui magasin les noms de domaine précédemment accédés, ainsi que les adresses IP qui leur sont associées. Cette approche permet d’éviter les recherches répétées des mêmes informations. Ces enregistrements DNS sont stockés dans différents caches DNS et aident à localiser les adresses IP plus facilement et plus rapidement.
Contrairement à la méthode normale et automatisée de configuration du réseau supportée par le DHCP, le DNS fournit un moyen de configuration manuelle qui contourne complètement l'intervention du réseau. Cette méthode peut être utile si un individu ou une entreprise préfère utiliser des serveurs DNS alternatifs pour obtenir des performances personnalisées ou une confidentialité améliorée.
Bien que nous nous soyons concentrés sur deux des protocoles réseau les plus utilisés, d’autres méritent également d’être mentionnés :
