Chaque requête DNS (ou demande DNS) suit le même processus pour résoudre les adresses IP. Lorsqu'un utilisateur saisit un URL, l'ordinateur interroge les serveurs DNS étape par étape pour trouver les informations et les enregistrements de ressources nécessaires. Le processus se termine lorsque le serveur DNS faisant autorité pour ce domaine fournit la réponse finale.

Si vous étudiez les systèmes de noms de domaine, vous rencontrez « l’analogie de l’annuaire téléphonique », qui compare la manière dont le DNS fonctionne à celle d’un annuaire téléphonique. Le seul problème est que tout le monde ne comprendra pas cette référence.

De nos jours, de nombreux utilisateurs de téléphones mobiles ont cessé d’utiliser des annuaires téléphoniques pour trouver des numéros de téléphone et se fient désormais aux listes en ligne ou aux assistants numériques (comme Siri d’Apple).

L’analogie de l’annuaire téléphonique, bien que dépassée, reste pertinente, car elle saisit bien les fonctions de base en jeu. Et les personnes qui consultent des répertoires en ligne effectuent la même action : elles utilisent une version électronique de l’annuaire téléphonique pour faire des recherches.

La gestion des adresses IP prend désormais en charge les tâches administratives liées à la gestion des adresses IP et des noms d’hôte qui peuvent leur être associés. Le DNS est spécialisé dans la résolution de problèmes complexes de résolution de noms qui peuvent survenir et qui pourraient autrement nécessiter un dépannage ultérieur.

Le DNS fonctionne notamment en accélérant la vitesse de l'internet grâce aux caches DNS, qui magasin les noms de domaine précédemment accédés, ainsi que les adresses IP qui leur sont associées. Cette approche permet d’éviter les recherches répétées des mêmes informations. Ces enregistrements DNS sont stockés dans différents caches DNS et aident à localiser les adresses IP plus facilement et plus rapidement.

Contrairement à la méthode normale et automatisée de configuration du réseau supportée par le DHCP, le DNS fournit un moyen de configuration manuelle qui contourne complètement l'intervention du réseau. Cette méthode peut être utile si un individu ou une entreprise préfère utiliser des serveurs DNS alternatifs pour obtenir des performances personnalisées ou une confidentialité améliorée.