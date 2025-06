MF : Qu’est-ce que les professionnels de l’infrastructure doivent comprendre du développement d’applications aujourd’hui ?

MK : L’infrastructure en tant que code (IaC) signifie littéralement que les spécialistes de l’infrastructure deviennent des codeurs. L’infrastructure est définie par des scripts, des données et du code, ce qui signifie que le script ou le code de l’infrastructure doit passer par le même cycle de développement logiciel que n’importe quel code écrit par les développeurs :



Il doit être correctement documenté.

Il doit être correctement stocké dans un référentiel.

Il doit être correctement versionné.

Il doit être traité exactement de la même manière. Les responsables l’infrastructure traditionnelle ne comprenaient pas cela ou n’étaient pas en mesure de le faire. Ces personnes peuvent effectuer des configurations, cliquer sur leur souris, et peut-être écrire quelques scripts Bash.

Mais aujourd’hui, on attend des responsables de l’infrastructure qu’ils soient de véritables codeurs. Ils doivent comprendre Git. Ils doivent comprendre comment analyser la sécurité de leur actifs d’infrastructure en tant que code. Ceux-ci doivent être correctement versionnés et faire l’objet d’un examen par les pairs, et ils doivent comprendre ce qu’est une demande d’extraction. Il s’agit là de termes et d’activités standard que tout développeur de logiciel connaît par défaut.

Les responsables de l’infrastructure doivent devenir des ingénieurs de la pile complète. Et ces ingénieurs sont difficiles à former et à trouver. Il y a une pénurie de personnes qui comprennent tout, de la base (comment les paquets circulent, comment le réseau fonctionne et comment le noyau du système d’exploitation fonctionne) jusqu’au sommet. Par exemple, comment rédiger des dépendances logicielles multiples ? Comment utiliser des paquets qui sont soit open source, soit internes ? Comment écrire du code asynchrone ? Autant de questions qui relèvent du développement logiciel pur. Deux énormes domaines se sont réunis en un seul. La gestion du changement, la reconversion et l’amélioration des compétences ne sont pas là.

MF : Si la reconversion et l’amélioration des compétences constituent un tel défi, comment les professionnels de l’infrastructure devraient-ils se tenir au courant des tendances et des technologies en matière de développement ?

MK : Il n’y a plus de personnes dédiées à l’infrastructure et d’autres dédiées au développement, toutes étant regroupées au sein d’un seul domaine. Elles apprennent toutes ces nouvelles tendances ; les changements dans le cycle de vie du développement logiciel et, surtout, les changements en matière d’IA.

Alors que nous nous dirigeons vers un type de développement natif de l’IA, les responsables de l’infrastructure et les développeurs d’applications doivent l’apprendre. Tout le monde souffre du sentiment d’urgence et pense qu’il est déjà en retard. Ils viennent d’apprendre le prompt engineering et on leur dit maintenant qu’ils doivent apprendre à écrire des agents sur Semantic Kernel ou autre.

Les gens doivent s’entraider, ils doivent trouver le bon équilibre. Combien de temps faut-il consacrer à rester à jour tout en sachant que l’on est toujours à la pointe du progrès ? Auparavant, c’était 5 %, maintenant c’est 10 %. L’IA générative aide. Mais le rapport entre le temps nécessaire à l’apprentissage et le temps nécessaire à l’application et à la création de quelque chose qui apporte une valeur commerciale ou informatique penche de plus en plus en faveur de l’apprentissage.

MF : Avant de conclure, quelles sont les principaux éléments que les développeurs et les professionnels de l’infrastructure devraient garder à l’esprit au sujet des applications modernes ?

MK : Il n’y a plus de tâches indépendantes. L’infrastructure des applications modernes est presque intégrée. Ainsi, un développeur moderne va écrire un code et demander à créer un conteneur. Il n’y a pas de responsable de l’infrastructure qui crée un conteneur pour lui. Certains emplois requièrent un travail plus axé sur l’infrastructure, mais aussi sur le développement. D’autres requièrent davantage de développement de logiciels, mais aussi des connaissances et un accès à l’infrastructure.

Les professionnels de l’infrastructure doivent donc envisager de devenir des développeurs de logiciels. Les développeurs de logiciels, quant à eux, doivent devenir des professionnels de l’infrastructure.

Ces rôles ne sont pas séparés, ils se fusionnent. C’est comme il y a une dizaine d’années, lorsque tous les ateliers de développement de logiciels professionnels avaient des développeurs et des testeurs. Plus personne ne parle de testeurs car ces deux rôles ont fusionné. Le même type d’effondrement et de fusion des rôles, cette fois entre les développeurs et les spécialistes de l’infrastructure, se produit actuellement.