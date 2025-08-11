Démystifier les compétences pendant la transformation numérique grâce à l’IA

La gestion du changement n’est pas seulement une priorité : c’est un impératif stratégique. Comme les précédents volets de cette série l’ont montré, la technologie seule ne suffit pas à générer de la valeur lors d’une transformation. Et si la gestion du changement est devenue une compétence d’entreprise de plus en plus critique, beaucoup d’organisations manquent de plans stratégiques pour la mettre en œuvre. De plus en plus, placer la gestion du changement et l’expérience des employés au centre d’une stratégie de transformation opérationnelle est le moyen le plus sûr de produire des résultats tangibles.

Une transformation numérique peut accroître l’efficacité, générer de la valeur et révéler de nouvelles façons de travailler. Mais elle implique aussi un bouleversement massif dans les processus, les modèles et les activités.

Inévitablement, un parcours de transformation exige une attention particulière à la gestion des compétences. Cette approche est particulièrement vraie à l’ère de l’IA . Comme l’a constaté l’IBM Institute for Business Value, historiquement, seuls 6 % du personnel avaient besoin d’une requalification. En 2024, ce chiffre est monté à 35 % : soit plus d’un milliard de travailleurs à travers le monde.

Les transformations numériques ne sont efficaces que si les travailleurs adoptent les nouvelles technologies. On ne saurait trop insister sur l’importance de la gestion des compétences pendant une transformation, car elles constituent l’épine dorsale fonctionnelle de toute évolution technologique réussie.