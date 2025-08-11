Démystifier les compétences pendant la transformation numérique grâce à l’IA

La gestion du changement n’est pas seulement une priorité : c’est un impératif stratégique. Comme les précédents volets de cette série l’ont montré, la technologie seule ne suffit pas à générer de la valeur lors d’une transformation. Et si la gestion du changement est devenue une compétence d’entreprise de plus en plus critique, beaucoup d’organisations manquent de plans stratégiques pour la mettre en œuvre. De plus en plus, placer la gestion du changement et l’expérience des employés au centre d’une stratégie de transformation opérationnelle est le moyen le plus sûr de produire des résultats tangibles.
Une transformation numérique peut accroître l’efficacité, générer de la valeur et révéler de nouvelles façons de travailler. Mais elle implique aussi un bouleversement massif dans les processus, les modèles et les activités.
Inévitablement, un parcours de transformation exige une attention particulière à la gestion des compétences. Cette approche est particulièrement vraie à l’ère de l’IA . Comme l’a constaté l’IBM Institute for Business Value, historiquement, seuls 6 % du personnel avaient besoin d’une requalification. En 2024, ce chiffre est monté à 35 % : soit plus d’un milliard de travailleurs à travers le monde.
Les transformations numériques ne sont efficaces que si les travailleurs adoptent les nouvelles technologies. On ne saurait trop insister sur l’importance de la gestion des compétences pendant une transformation, car elles constituent l’épine dorsale fonctionnelle de toute évolution technologique réussie.
La transformation numérique n’est pas un événement ponctuel, mais un parcours continu, et les compétences en sont la clé de voûte. La gestion stratégique des compétences tout au long des phases de planification, de mise en œuvre et de gouvernance d’une transformation en détermine le succès. Actuellement, 87 % des PDG s’attendent à ce que les emplois soient enrichis, plutôt que remplacés, par l’IA générative. En d’autres termes, les employés doivent acquérir rapidement de nouvelles habitudes de travail et adopter des workflows différents pour réussir.
Le déploiement de technologies clés de gestion des compétences du personnel soutient ce processus. Alors que l’IA bouleverse le monde des affaires, elle peut aussi être utilisée pour réinventer la manière dont les compétences sont mesurées et acquises.
En utilisant l’IA pour l’analyse des compétences et l’évaluation des risques de suppression d’emplois, les organisations peuvent planifier et exécuter leur transformation numérique plus efficacement. Grâce à ces outils, les entreprises instaurent un processus itératif et continu de requalification et de perfectionnement, leur permettant de rester compétitives et pertinentes à l’ère numérique. Cette approche garantit une main-d’œuvre prête pour l’avenir, capable de libérer le potentiel de la technologie, à court comme à long terme.
Lors de la phase de planification d’une transformation numérique, les organisations doivent auditer les compétences existantes et envisager les compétences futures nécessaires : cette stratégie leur permet de tirer le meilleur parti de la transformation. Au cours de cette phase, la redéfinition des postes est primordiale.
La redéfinition des postes consiste à examiner à la fois les compétences qui deviendront obsolètes et celles qui seront nécessaires à la réussite future. Tout au long de la planification, les entreprises doivent identifier les tâches propices à l’automatisation. Parallèlement, elles doivent repérer les domaines où les travailleurs réaffectés pourront se concentrer davantage sur la résolution de problèmes complexes, la créativité, l’empathie et la pensée critique.
Un tel réalignement stratégique conduit à un environnement de travail plus efficace et centré sur l’humain. Et en recadrant chaque automatisation de workflow comme une opportunité de travail plus créatif, le processus de planification débloque une valeur potentielle.
L’IA peut jouer un rôle central pendant la phase de planification. À partir des données d’architecture des emplois et des tendances historiques, l’IA peut prédire quelles compétences seront essentielles à l’avenir. Elle peut également analyser les capacités de la main-d’œuvre pour identifier les écarts potentiels. Cette approche proactive permet aux entreprises de créer des programmes de formation ciblés et basés sur les données, garantissant que le personnel est équipé pour l’avenir.
Pendant la phase de mise en œuvre d’une transformation, le perfectionnement et la requalification deviennent critiques. Le perfectionnement consiste à renforcer les compétences existantes : par exemple, former un spécialiste du marketing numérique à l’analyse de données, ou fournir à un manager une formation avancée en leadership. La requalification, en revanche, enseigne des compétences entièrement nouvelles. Par exemple, pendant une transformation, les employés peuvent apprendre à interroger correctement les outils d’IA ou à utiliser de nouveaux systèmes.
Le perfectionnement et la requalification sont tous deux essentiels pour tirer pleinement parti d’une transformation. Ces processus sont itératifs : à mesure que de nouvelles technologies apparaissent, et que les anciennes évoluent, les compétences requises évoluent elles aussi. L’apprentissage et le développement continus doivent être intégrés à la culture d’une organisation pour suivre le rythme de ces évolutions.
Durant la phase de gouvernance d’une entreprise, les structures, processus et politiques doivent s’adapter afin de refléter le paysage changeant des compétences. En concevant sa structure de gouvernance, la direction doit veiller à une allocation équitable des talents, en faisant correspondre l’expertise des employés aux exigences réelles des postes. Cette cartographie des emplois et des compétences réduit non seulement les taux de rotation du personnel, mais augmente aussi la productivité et la satisfaction au travail. Les entreprises les plus avancées peuvent s’appuyer sur l’IA pour faciliter ce processus, en fournissant aux managers une assistance complète pour la mise en correspondance des compétences et des postes.
De plus, traiter la question de la suppression des emplois est un aspect vital du processus de gouvernance. L’IA peut prévoir quels emplois risquent le plus d’être remplacés par l’automatisation, permettant aux organisations d’adopter une approche stratégique.
Actuellement, seuls 19 % des dirigeants utilisent un logiciel de planification de la relève doté de capacités prédictives. Pourtant, ces outils aident les décideurs en anticipant les emplois les plus susceptibles d’être remplacés, ce qui permet aux organisations d’atténuer les impacts négatifs le plus tôt possible. Les informations fondées sur les données peuvent inciter les entreprises à requalifier leurs travailleurs pour de nouveaux rôles émergents et à leur offrir un accompagnement personnalisé pendant la transition.
Étant donné l’ampleur du changement attendu pour les emplois dans les prochaines années, la redéfinition des postes reste l’un des aspects les plus essentiels d’une transformation. Alors que l’IA automatise les tâches routinières et réinvente les workflows dans les différents rôles et départements, presque chaque emploi au sein des organisations sera modifié. De nombreux postes occupés par des travailleurs humains exigeront des compétences à plus forte valeur ajoutée, comme la créativité, l’empathie et la pensée critique. L’automatisation et l’augmentation des processus de travail permettent une allocation plus efficace de ces compétences centrées sur l’humain, garantissant que les employés sont engagés dans des activités significatives et à fort impact.
Une analyse des compétences approfondie et fondée sur les données permettra aux dirigeants de gérer les talents de demain. L’IA peut identifier les compétences requises pour de nouveaux postes, ainsi qu’évaluer les compétences du personnel actuel afin de déterminer les lacunes ou les axes d’amélioration. En utilisant des données nuancées sur les compétences, les entreprises et leurs équipes de développement des talents peuvent concevoir des programmes de formation et des initiatives de perfectionnement ciblés, préparant les employés à la réussite.
Les capacités de prévision et d’analyse de l’IA peuvent soutenir les dirigeants dans la planification et l’atténuation des effets des nouvelles technologies sur les emplois existants. En ingérant des données internes propres à l’entreprise et des données tierces, l’IA peut identifier les postes les plus exposés au risque de suppression. Elle peut également prédire quels postes et quelles compétences sont susceptibles d’émerger. Sur la base de ces prévisions, les entreprises peuvent développer des stratégies pour limiter les impacts négatifs de l’automatisation et soutenir les travailleurs dont le poste risque d’être supprimé.
Grâce à l’IA, les organisations peuvent optimiser l’allocation des talents dans différents rôles, offrant en pratique aux planificateurs de la main-d’œuvre les outils pour redéfinir plus précisément les postes. Le talent matching basé sur l’IA garantit que les travailleurs sont déployés dans les domaines où leurs compétences sont les mieux utilisées.
Selon une étude d’IBM, près des trois quarts des dirigeants ont optimisé leurs méthodes d’évaluation du potentiel des employés ; 87 % des grands PDG pratiquent déjà cette approche, ce qui suggère que l’optimisation des talents procure un avantage concurrentiel significatif.
En plus d’accroître la productivité et d’aider les entreprises à rester agiles, le talent matching améliore l’expérience des employés, en attribuant aux travailleurs des rôles adaptés et en plaçant sur eux des attentes professionnelles réalistes. Cette stratégie réduit ainsi le turnover et améliore la satisfaction générale.
Sans une gestion appropriée des compétences, même la transformation la mieux conçue échouera à atteindre les résultats attendus. En planifiant stratégiquement la redéfinition des postes, l’analyse des compétences, l’analyse de la perte d’emplois et l’allocation des talents, les organisations assurent une transition fluide vers l’ère numérique. Et, comme pour tout aspect du processus de gestion du changement, la gestion des compétences est un processus actif et itératif. Une attention continue au perfectionnement et à la requalification est nécessaire pour suivre le rythme rapide des progrès technologiques, consolidant l’avantage concurrentiel des entreprises.
