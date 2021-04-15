Balises
Définir un résultat commercial comme base pour moderniser une application

OPÉRATIONS (COMMERCIALES) rouge 4 IA générative

Associée à l’utilisation de services cloud en réseau, une compréhension claire des besoins des clients contribue grandement à réduire la confusion liée à la complexité informatique.
 

Les résultats d’une étude Forrester commandée par IBM indiquent une augmentation continue de l’utilisation des plateformes de conteneurs dans les clouds publics et privés, ainsi que des machines virtuelles (VM) [1]. Les entreprises visent à obtenir des avantages concurrentiels et à construire des relations durables avec leurs clients grâce à des expériences en ligne. La manière dont ces entreprises relèvent les défis liés aux transformations numériques complexes et aux plateformes cloud est essentielle à leur réussite.

Alors que leurs équipes mettent en œuvre une stratégie cloud native pour atteindre les objectifs commerciaux de l’organisation, ces trois défis exercent une pression constante sur les responsables DevOps et informatiques :

  1. Maintenir les systèmes existants, en les modernisant si nécessaire.
  2. Moderniser, créer et déployer des applications avec une sécurité constante sur différents systèmes et plateformes.
  3. Développer des équipes de développement et d’opérations qualifiées, capables de mettre en œuvre des expériences client résilientes avec rapidité et agilité.

Compte tenu de cette pression, la clé pour moderniser toute application est de définir d’abord un résultat commercial clair et réalisable. Cela signifie aligner toutes les parties prenantes de l’entreprise sur une compréhension commune de ce dont les clients ont réellement besoin aujourd’hui. Avec cette clarté, il est beaucoup plus facile de définir a minima l’expérience d’application dont l’équipe a besoin. L’amélioration de la valeur initiale fournie aux clients témoigne d’un engagement continu.

 

La modernisation avec des partenaires de services permet aux équipes d’acquérir de nouvelles compétences

Pour moderniser efficacement une application, il faut adopter de nouvelles technologies et apprendre à les utiliser. Mais elle exige aussi de nouvelles méthodes de travail fondées sur les principes Agile, et une approche différente de l’architecture des applications.

Les personnes interrogées déclarent avoir besoin de partenaires de services pour obtenir les compétences nécessaires. Grâce à IBM® Garage, des experts en outils cloud, services et pratiques de développement s’intègrent dans les équipes clients pour collaborer soit à la création de nouvelles applications cloud natives, soit à la modernisation de celles existantes. Les équipes acquièrent les compétences nécessaires pour apporter l’amélioration spécifique, ou le produit minimum viable (MVP), que les clients souhaitent le plus.

Lorsque vous commencez à travailler sur la réussite client, IBM Garage réunit toutes les personnes concernées avec pour principale ambition d’identifier les résultats commerciaux très spécifiques que l’entreprise doit atteindre, par exemple l’amélioration d’une application, un middleware qui fonctionne mieux ou des commandes destinées aux clients. Tout ce que l’équipe choisit de moderniser doit provenir de ce que les utilisateurs finaux veulent réellement.

Après avoir défini le résultat, l’équipe examine l’objectif en termes de rapidité, de réduction des coûts, de performance et de maintien d’une sécurité constante. Bien qu’il soit communément admis que la rapidité l’emporte toujours, trop d’entreprises ont tendance à confondre rapidité et bricolage. Lorsque l’on teste ou pilote des idées à moitié abouties, l’équipe peut se demander pourquoi la modernisation est si peu rentable.

Réduire la complexité grâce aux outils et services cloud distribués

En assurant la portabilité, les plateformes basées sur des conteneurs permettent le déploiement d’applications cloud hybride et multicloud. Pourtant, les différences entre les environnements spécifiques empêchent souvent de profiter pleinement de la promesse de la portabilité. Grâce aux solutions cloud distribuées, les partenaires de services comme IBM, par le biais d’IBM Cloud Satellite, fournissent des services déployables de manière cohérente dans n’importe quel environnement. L’équipe DevOps bénéficie de la même expérience partout, ce qui lui permet de travailler plus rapidement ; et cette cohérence crée de nombreuses opportunités d’automatisation.

La sécurité et la conformité

De nombreuses entreprises doivent exécuter des applications à proximité des sources de données afin de répondre aux demandes de faible latence et aux exigences de résidence régionales. Avec IBM Cloud Satellite, les équipes peuvent utiliser une seule identité et une seule expérience d’accès dans tous les environnements sans avoir besoin de se connecter via Internet ; et les applications exécutées localement gardent les données locales.

