Définir un résultat commercial comme base pour moderniser une application

Associée à l’utilisation de services cloud en réseau, une compréhension claire des besoins des clients contribue grandement à réduire la confusion liée à la complexité informatique.



Les résultats d’une étude Forrester commandée par IBM indiquent une augmentation continue de l’utilisation des plateformes de conteneurs dans les clouds publics et privés, ainsi que des machines virtuelles (VM) [1]. Les entreprises visent à obtenir des avantages concurrentiels et à construire des relations durables avec leurs clients grâce à des expériences en ligne. La manière dont ces entreprises relèvent les défis liés aux transformations numériques complexes et aux plateformes cloud est essentielle à leur réussite.

Alors que leurs équipes mettent en œuvre une stratégie cloud native pour atteindre les objectifs commerciaux de l’organisation, ces trois défis exercent une pression constante sur les responsables DevOps et informatiques :

Maintenir les systèmes existants, en les modernisant si nécessaire. Moderniser, créer et déployer des applications avec une sécurité constante sur différents systèmes et plateformes. Développer des équipes de développement et d’opérations qualifiées, capables de mettre en œuvre des expériences client résilientes avec rapidité et agilité.

Compte tenu de cette pression, la clé pour moderniser toute application est de définir d’abord un résultat commercial clair et réalisable. Cela signifie aligner toutes les parties prenantes de l’entreprise sur une compréhension commune de ce dont les clients ont réellement besoin aujourd’hui. Avec cette clarté, il est beaucoup plus facile de définir a minima l’expérience d’application dont l’équipe a besoin. L’amélioration de la valeur initiale fournie aux clients témoigne d’un engagement continu.