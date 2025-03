Les chercheurs en cybersécurité, y compris X-Force d’IBM, n’ont pas encore trouvé de preuves que des acteurs de la menace utilisent l’intelligence artificielle pour générer de nouveaux logiciels malveillants dans la nature. Mais les cybercriminels utilisent les outils d’IA pour des activités malveillantes plus banales, telles que la rédaction de scripts simples et d’e-mails de phishing.

« Dans le cadre du développement légitime de logiciels, nous constatons que l’IA générative est utilisée pour compléter le processus de développement, en fournissant des conseils et en créant des extraits de code de base, explique M. Mühr. Ce type de technologie IA est déjà utilisé par les acteurs de la menace à des fins malveillantes aujourd’hui, mais ce n’est pas quelque chose que nous considérerions comme une menace extrêmement sophistiquée. »

Par exemple, Microsoft et OpenAI ont intercepté plusieurs acteurs étatiques qui tentaient d’utiliser leurs LLM comme assistants de codage. Le groupe russe « Forest Blizzard » a utilisé les LLM pour rechercher les vulnérabilités dans les systèmes cibles, tandis que le groupe iranien « Crimson Sandstorm » les a utilisés pour écrire des scripts de récupération de données sur le Web.3

Pour de nombreux experts en sécurité, les attaques par hameçonnage assistées par LLM constituent le cas d’utilisation malveillante le plus préoccupant de l’IA.

« À l’heure actuelle, je pense que la plus grande menace est l’utilisation de l’IA générative à des fins d’usurpation d’identité et de phishing, déclare M. Mühr. C’est un cas d’utilisation dans lequel l’IA peut déjà avoir un impact énorme en créant du texte, des vidéos et des sons similaires à ceux des humains. Et nous avons déjà vu des indicateurs qui montrent que cette IA est utilisée pour le phishing. »

Par exemple, les pirates peuvent utiliser les LLM pour rédiger des e-mails d’hameçonnage imitant fidèlement la voix de marques connues. Ces e-mails générés par LLM ne comportent pas non plus de signaux d’alarme courants, comme les fautes de grammaire et les formulations maladroites, qui permettent généralement aux destinataires d’identifier les escroqueries.

Les acteurs malveillants peuvent également exploiter l’IA pour générer des deepfakes qui rendent leurs arnaques encore plus convaincantes. Par exemple, dans la RAS de Hong Kong (RPC), des escrocs ont eu recours à une vidéoconférence générée par l’IA pour amener une victime à transférer 25 millions de dollars sur des comptes bancaires frauduleux.4

Ces escroqueries alimentées par l’IA peuvent tromper à la fois les cibles humaines et les systèmes de sécurité d’entreprise censés les arrêter. Par exemple, le groupe de cybercriminels que X-Force appelle « Hive0137 » utilise probablement l’IA pour générer des variantes des e-mails d’hameçonnage et passer à travers les filtres qui recherchent des messages malveillants connus.