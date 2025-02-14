Les modèles de fondation open source, tels que le très médiatisé DeepSeek-R1, peuvent donner aux entreprises une longueur d'avance lors de la création de leurs propres modèles personnalisés et peuvent donc augmenter le RSI. Mais ce dont on a le moins parlé, c'est du rôle de la gouvernance de l'IA. La gouvernance est nécessaire pour toutes les formes d'IA et de ML, mais il existe des considérations uniques pour les modèles open-source de fournisseurstiers. Si vous souhaitez que l’utilisation de l’IA par votre Entreprise soit sûre, transparente et responsable, la gouvernance de l’IA est cruciale.
Compte tenu de ces évolutions, nous allons voir comment vous pouvez tirer parti de modèles open-source tels que celui de DeepSeek, tout en identifiant comment la gouvernance de l'IA peut atténuer certains des principaux défis.
Une étude d'IBM a révélé que 51 % des entreprises utilisant des outils open source ont constaté un RSI positif, contre seulement 41 % pour celles qui n'en utilisaient pas. Ces nouveaux modèles open source plus petits et émergents renforcent la position d'IBM quant à l'ouverture de l'avenir de l'IA, qui aidera les entreprises à tirer parti des avantages de l'IA d'une manière qui concilie efficacité, confiance et sécurité. Alors que de nombreux leaders technologiques étaient surpris et préoccupés par les implications de DeepSeek, IBM préconise depuis longtemps une approche plus ouverte. « Des modèles plus petits et efficaces peuvent fournir de vrais résultats sans systèmes propriétaires massifs », a récemment déclaré Arvind Krishna, PDG d’IBM, dans un article publié dans Fortune.
Lorsqu’onutilise des modèles de fondation open source, la gouvernance de l’IA est essentielle tout au long du cycle de vie du modèle. En commençant par une évaluation des risques, les organisations doivent d'abord décider si le modèle peut être utilisé en toute sécurité. Ce qui est considéré comme sûr pour un usage général ou individuel n'est peut-être pas adapté aux cas d'utilisation en entreprise.
Dans le cas de DeepSeek-R1, les entreprises pourraient décider que l’auto-hébergement du modèle ou son exécution via un produit studio d’IA tel qu’ IBM watsonx.ai™ est relativement sécurisé. Cependant, l'utilisation de l'application DeepSeek peut poser des problèmes de données et de sécurité. De nombreux pays ont interdit l'utilisation de l'application DeepSeek pour cette raison.
Une fois les modèles approuvés, les validateurs de modèles peuvent les ajouter à un stock de modèles, qui suit leur utilisation et leur performance tout en désignant les cas d’utilisation auxquels les modèles peuvent être appliqués. Cette collection de modèles permet aux développeurs d'IA d'identifier les modèles disponibles et aux équipes chargées de l'assurance, des données et de la sécurité de savoir où les modèles sont utilisés.
Les fiches d'information sur l'IA capturent des informations sur les modèles tout au long de leur cycle de vie et améliorent la transparence quant au contenu du modèle et à la manière dont il est utilisé. Les feuilles de faits démontrent quel modèle de fondation a été utilisé, y compris les paramètres de prompt, les modèles et l'évaluation.
La sécurité de certains modèles open source et la facilité d’injection d’invites et de jailbreak pour générer des résultats de sortie nuisibles suscitent des inquiétudes. L'observabilité et les garde-fous peuvent contrôler la santé, la précision et la dérive des modèles, et de limiter les discours de haine, les blasphèmes et autres contenus préjudiciables.
Les inconvénients de l’IA sans gouvernance de l’IA sont considérables. Les entreprises qui utilisent l'IA pour interagir avec des individus dans l'UE doivent se conformer à la EU AI Act. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une amende de 35 millions d'euros ou un chiffre d'affaires annuel de 7 %, selon le montant le plus élevé.
Les risques pour les marques, la réputation et la confiance des clients et des partenaires des entreprises sont également importants. Imaginez que votre entreprise compromette les données personnelles des clients, insulte ou escroque un client lors d'une interaction. Ils ne se soucieront pas que le problème initial concerne votre équipe ou le modèle de fondation, votre marque a été endommagée de toute façon. Sans mesures de protection, l’utilisation de l’IA générative pour les cas d’utilisation en production devient trop risquée.
La gouvernance de l'IA permet aux entreprises de gérer et d'atténuer une gamme de risques et leur permet d'utiliser l'IA de manière sûre et responsable. Pour soutenir ces efforts, IBM Research a développé l’IA Risk Atlas, un outil conçu pour aider les entreprises à identifier et cartographier divers risques liés à l’IA.
Un cadre des exigences de Gouvernance de l'IA robuste et une solution sont cruciales pour votre Entreprise, mais en créer un à partir de zéro est un processus long et coûteux qui peut nuire à votre ROI. Pour les organisations qui souhaitent faire évoluer leur IA de manière efficace, sécurisée et responsable, nous avons créé watsonx.governance®.
Une solution de gouvernance de l'IA, telle que watsonx.governance, permet aux dirigeants de décider si et comment autoriser des modèles tels que DeepSeek dans l'IA de leur Entreprise. En s’intégrant à IBM Guardium AI Security, watsonx.governance peut également identifier des instances inconnues du modèle et gérer des risques spécifiques tels que le jailbreak, le DDoS et les demandes de données PII. Il peut gérer n’importe quel modèle et être appliqué à n’importe quel cloud ou être exécuté sur site. Atlas des risques liés à l’IA d’IBM
DeepSeek fait partie d'une série d'innovations open source et rappelle que, par rapport aux technologies précédentes, chaque progrès de l'IA doit placer la gouvernance et la sécurité au cœur de la stratégie de votre entreprise. Ce ne sont pas des exigences optionnelles mais fondamentales.
