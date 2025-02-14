Lorsqu’onutilise des modèles de fondation open source, la gouvernance de l’IA est essentielle tout au long du cycle de vie du modèle. En commençant par une évaluation des risques, les organisations doivent d'abord décider si le modèle peut être utilisé en toute sécurité. Ce qui est considéré comme sûr pour un usage général ou individuel n'est peut-être pas adapté aux cas d'utilisation en entreprise.

Dans le cas de DeepSeek-R1, les entreprises pourraient décider que l’auto-hébergement du modèle ou son exécution via un produit studio d’IA tel qu’ IBM watsonx.ai™ est relativement sécurisé. Cependant, l'utilisation de l'application DeepSeek peut poser des problèmes de données et de sécurité. De nombreux pays ont interdit l'utilisation de l'application DeepSeek pour cette raison.

Une fois les modèles approuvés, les validateurs de modèles peuvent les ajouter à un stock de modèles, qui suit leur utilisation et leur performance tout en désignant les cas d’utilisation auxquels les modèles peuvent être appliqués. Cette collection de modèles permet aux développeurs d'IA d'identifier les modèles disponibles et aux équipes chargées de l'assurance, des données et de la sécurité de savoir où les modèles sont utilisés.

Les fiches d'information sur l'IA capturent des informations sur les modèles tout au long de leur cycle de vie et améliorent la transparence quant au contenu du modèle et à la manière dont il est utilisé. Les feuilles de faits démontrent quel modèle de fondation a été utilisé, y compris les paramètres de prompt, les modèles et l'évaluation.

La sécurité de certains modèles open source et la facilité d’injection d’invites et de jailbreak pour générer des résultats de sortie nuisibles suscitent des inquiétudes. L'observabilité et les garde-fous peuvent contrôler la santé, la précision et la dérive des modèles, et de limiter les discours de haine, les blasphèmes et autres contenus préjudiciables.