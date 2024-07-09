L’état du monde après une décennie de cyberattaques

Contexte global : L'année 2013 a été marquée par l'essor du cloud computing, qui a élargi la surface d'attaque des cybercriminels. Les révélations de Snowden ont commencé en juin 2013.

En 2013, le ransomware a commencé à gagner en popularité et les violations de données sont devenues plus fréquentes.

La violation de données de Target a compromis 40 millions de comptes de cartes de crédit et de débit ainsi que 70 millions de comptes client. Adobe Systems a également été victime d’une faille qui a exposé 38 millions de comptes d’utilisateurs. De son côté, le New York Times a été attaqué par l’armée syrienne, qui a mis son site Web hors ligne pendant près de deux heures. La violation de données Yahoo a compromis 500 millions de comptes utilisateurs, même si elle n’a pas été signalée pendant trois ans.

En 2013, plus d’un demi-milliard d’enregistrements de données personnelles, y compris des noms, des e-mails, des numéros de cartes de crédit et des mots de passe, ont été volés.