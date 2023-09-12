Debunking observability myths – Part 5: You can create an observable system without observability-driven automation (Tordre le cou aux idées fausses sur l’observabilité – Partie 5 : Il est possible de créer un système observable sans recourir à l’automatisation pilotée par l’observabilité)

Dans notre série de blogs, nous avons démystifié les idées reçues suivantes sur l’observabilité :
Dans cet article, nous aborderons une autre idée fausse qui limite le potentiel de l’observabilité : il est possible de créer un système observable sans observabilité pilotée par l’automatisation.
L’idée qu’il est possible de créer un système observable sans une automatisation pilotée par l’observabilité est un mythe, car elle sous-estime le rôle vital que joue l’automatisation dans les opérations informatiques modernes.
Dans les environnements complexes et dynamiques d’aujourd’hui, les approches manuelles traditionnelles ne parviennent pas à offrir l’agilité, la précision et l’évolutivité exigées par l’ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) et les pratiques DevOps.
L’automatisation pilotée par l’observabilité tire parti des informations en temps réel provenant des données de surveillance et de télémétrie afin de mettre en place une automatisation intelligente des processus. Cette synergie permet aux équipes de détecter les anomalies, de prévoir les problèmes et de réagir de manière proactive, ce qui garantit une disponibilité et une fiabilité continues des services. En automatisant les réponses aux incidents, la mise à l’échelle des ressources et les ajustements de configuration, les entreprises peuvent rationaliser les opérations, réduire les erreurs humaines et réaliser l’itération et le déploiement rapides essentiels aux philosophies SRE et DevOps.
Les services informatiques les plus performants ont tendance à publier des logiciels plus fréquemment, et tenter de suivre le rythme manuellement n’est ni durable ni évolutif. La variété des technologies utilisées signifie également qu’il n’est pas toujours possible d’avoir un expert métier (SME) pour vous aider dans l’installation et la configuration de nouvelles applications. En effet, l’automatisation de la configuration et de l’installation élimine les erreurs manuelles, réduit le temps de déploiement et améliore la cohérence entre les différents environnements.
L’automatisation rationalise le processus d’analyse des causes racines avec des algorithmes de machine learning, des techniques de détection des anomalies et des analyses prédictives, et elle permet d’identifier les schémas et les anomalies qui pourraient échapper aux opérateurs humains. L’analyse automatisée réduit le temps nécessaire pour identifier la cause racine et améliore la précision de la détection, ce qui se traduit par des délais de résolution plus rapides. Voici quelques avantages liés à l’automatisation :
IBM Instana, la solution d’observabilité d’IBM, est conçue pour le cloud natif. Elle fournit automatiquement et de façon continue des données à haute fidélité (précision d’une seconde et traces de transactions de bout en bout) accompagnées du contexte des dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure.
Avec l’observabilité en temps réel, nos clients ont obtenu des résultats tangibles.
Notre équipe peut consacrer davantage de temps aux nouvelles fonctionnalités et à la planification de la feuille de route plutôt que de résoudre des bogues à longueur de journée. » – Eddie Castillo, responsable marketing chez ExaVault Inc.
L’équipe a également noté que, depuis qu’ExaVault a commencé à utiliser Instana, le délai moyen de résolution (MTTR) des bugs qui touchent les clients a chuté de 56,6 %. De plus, les ralentissements et les temps d’arrêt de la plateforme ont considérablement diminué. Le temps de fonctionnement était de 99,51 %, il est maintenant passé à 99,99 %. « Nous atteignons l’objectif que nous nous étions fixé, explique T. Fite. « La raison pour laquelle nous avons pu le faire est que nous disposions d’une meilleure visibilité sur nos problèmes ».
Nous apprécions la facilité de déploiement et de gestion de l’agent. Il n’y a pas de frais généraux opérationnels » – Grégory Schiano, directeur technique chez Altissia
Si vous souhaitez améliorer vos pratiques d’observabilité avec une visibilité complète des conteneurs et la possibilité de surveiller vos dépendances cloud en temps réel, nous vous invitons à demander une démonstration.
Ne manquez pas notre prochain article de blog, dans lequel nous aborderons une autre idée fausse très répandue : « L’observabilité ne concerne qu’une partie de votre pile technologique. »
