Debunking observability myths – Part 5: You can create an observable system without observability-driven automation (Tordre le cou aux idées fausses sur l’observabilité – Partie 5 : Il est possible de créer un système observable sans recourir à l’automatisation pilotée par l’observabilité)

IBM Instana, la solution d’observabilité d’IBM, est conçue pour le cloud natif. Elle fournit automatiquement et de façon continue des données à haute fidélité (précision d’une seconde et traces de transactions de bout en bout) accompagnées du contexte des dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure.

Notre équipe peut consacrer davantage de temps aux nouvelles fonctionnalités et à la planification de la feuille de route plutôt que de résoudre des bogues à longueur de journée. » – Eddie Castillo, responsable marketing chez ExaVault Inc.

L’équipe a également noté que, depuis qu’ExaVault a commencé à utiliser Instana, le délai moyen de résolution (MTTR) des bugs qui touchent les clients a chuté de 56,6 %. De plus, les ralentissements et les temps d’arrêt de la plateforme ont considérablement diminué. Le temps de fonctionnement était de 99,51 %, il est maintenant passé à 99,99 %. « Nous atteignons l’objectif que nous nous étions fixé, explique T. Fite. « La raison pour laquelle nous avons pu le faire est que nous disposions d’une meilleure visibilité sur nos problèmes ».

Nous apprécions la facilité de déploiement et de gestion de l’agent. Il n’y a pas de frais généraux opérationnels » – Grégory Schiano, directeur technique chez Altissia

