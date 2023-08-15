Dans notre série de blogs, nous avons démystifié les idées reçues suivantes sur l’observabilité :
Dans cet article, nous aborderons une autre idée fausse : « l’observabilité est toujours coûteuse ». Nous mettrons au contraire en lumière les avantages des solutions d’observabilité rentables. En outre, nous découvrirons IBM Instana comme référence pour les fournisseurs et étudierons le cas d’un client qui, après avoir engagé des dépenses considérables (65 millions de dollars), a réussi sa transition vers une approche d’observabilité plus rentable.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
C’est une idée reçue de dire que « l’observabilité est toujours coûteuse », car il existe de nombreuses options rentables pour mettre en œuvre l’observabilité dans les systèmes modernes.
S’inspirant de cas concrets, une importante plateforme de crypto-monnaies a dû relever le défi d’optimiser les coûts d’observabilité tout en conservant les informations nécessaires sur ses systèmes. Dans un article de blog, Gergely Orosz explique comment cette entreprise a reçu une facture de 65 millions de dollars auprès d’un fournisseur de solutions d’observabilité en 2022, mais a ensuite cessé d’utiliser un outil coûteux pour adopter une solution d’observabilité plus rentable. L’article met l’accent sur la nécessité pour les entreprises d’évaluer soigneusement leurs outils d’observabilité, notamment en se concentrant sur la valeur qu’ils apportent plutôt que sur le seul prix. Il souligne également l’importance d’une approche réfléchie de l’observabilité pour éviter une escalade des coûts.
Les fournisseurs d’outils d’observabilité savent que les entreprises n’ont pas toutes les mêmes budgets et qu’ils doivent en tenir compte dans leur offre. Tous les outils ne suivent pas le modèle de tarification basée sur la consommation, et il existe de nombreuses options différentes pour les clients.
Par exemple, IBM Instana, cette plateforme offre des alternatives de tarification adaptables, y compris des forfaits d'abonnement structurés. Ces forfaits permettent aux entreprises d'anticiper les coûts en fonction de l'offre choisie, ce qui simplifie la budgétisation des projets d'observabilité et permet d'éviter les frais imprévus.
Des fournisseurs comme Instana proposent des forfaits transparents, tandis que les outils open source et les offres des fournisseurs de cloud (comme Prometheus ou Grafana) permettent de réaliser des économies par d’autres voies. Leur configuration et leur gestion peuvent nécessiter quelques efforts, mais ils peuvent être une option rentable et adaptée à votre budget.
Quel que soit votre choix, soyez sûr(e) de connaître le coût total de possession, qui comprend le stockage, les frais trimestriels, l’intégration et la participation des développeurs (c’est-à-dire le temps et les ressources qu’ils mettent en œuvre).
Voici quelques options à prendre en compte lors de la planification de votre solution d'observabilité :
IBM Instana, la solution d’observabilité d’IBM, est conçue pour le cloud natif. Elle fournit automatiquement et de façon continue des données à haute fidélité (précision d’une seconde et traces de transactions de bout en bout) accompagnées du contexte de dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure. Avec l’observabilité en temps réel, nos clients ont obtenu des résultats tangibles.
« Instana fournit une vision complète du fonctionnement de nos services, car il nous aide à atteindre nos objectifs en matière de performances, de fiabilité et de coût », explique Jorge Tome Hernando, directeur de l’architecture informatique, des opérations, de la sécurité et du lieu de travail chez PRISA Tecnologia. »
Si vous souhaitez améliorer vos pratiques d’observabilité grâce à une visibilité complète des conteneurs et à la possibilité de surveiller vos dépendances cloud en temps réel, nous vous invitons à demander un devis.
Ne manquez pas notre prochain article de blog, dans lequel nous aborderons un autre préjugé répandu concernant l’observabilité : « L’observabilité vous permet d’atteindre vos objectifs de productivité dans l’ingénierie de fiabilité des sites (SRE) et les DevOps. » Découvrez les avantages de l’automatisation dans le domaine de l’observabilité, et voyez comment les clients Instana bénéficient de l’automatisation et du contexte haute fidélité.
Découvrez l’importance de l’observabilité et la façon dont elle peut vous aider à obtenir des informations sur le comportement des systèmes.
IBM Instana Observability peut vous aider à générer un ROI de 219 % et à réduire de 90 % le temps consacré par les développeurs à l’identification et à la résolution des problèmes.
Identifiez et corrigez rapidement la source du problème. Les données haute fidélité en temps réel offrent une visibilité complète sur les environnements d’application et d’infrastructure dynamiques.
Intensifiez l’automatisation et les opérations informatiques avec l’IA générative, en alignant chaque aspect de votre infrastructure informatique sur vos priorités métier.
IBM SevOne Network Performance Management est un logiciel de surveillance et d’analyse qui fournit une visibilité et des analyses en temps réel sur les réseaux complexes.
Découvrez comment mettre l’IA au service de vos opérations informatiques pour optimiser l’analyse et atteindre une performance exceptionnelle.