C’est une idée reçue de dire que « l’observabilité est toujours coûteuse », car il existe de nombreuses options rentables pour mettre en œuvre l’observabilité dans les systèmes modernes.

S’inspirant de cas concrets, une importante plateforme de crypto-monnaies a dû relever le défi d’optimiser les coûts d’observabilité tout en conservant les informations nécessaires sur ses systèmes. Dans un article de blog, Gergely Orosz explique comment cette entreprise a reçu une facture de 65 millions de dollars auprès d’un fournisseur de solutions d’observabilité en 2022, mais a ensuite cessé d’utiliser un outil coûteux pour adopter une solution d’observabilité plus rentable. L’article met l’accent sur la nécessité pour les entreprises d’évaluer soigneusement leurs outils d’observabilité, notamment en se concentrant sur la valeur qu’ils apportent plutôt que sur le seul prix. Il souligne également l’importance d’une approche réfléchie de l’observabilité pour éviter une escalade des coûts.

Les fournisseurs d’outils d’observabilité savent que les entreprises n’ont pas toutes les mêmes budgets et qu’ils doivent en tenir compte dans leur offre. Tous les outils ne suivent pas le modèle de tarification basée sur la consommation, et il existe de nombreuses options différentes pour les clients.

Par exemple, IBM Instana, cette plateforme offre des alternatives de tarification adaptables, y compris des forfaits d'abonnement structurés. Ces forfaits permettent aux entreprises d'anticiper les coûts en fonction de l'offre choisie, ce qui simplifie la budgétisation des projets d'observabilité et permet d'éviter les frais imprévus.