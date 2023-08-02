Tordre le cou aux idées fausses sur l’observabilité – Partie 2 : Pourquoi l’observabilité est importante pour tout le monde, et pas seulement pour les équipes SRE

2 août 2023

Dans notre série de blogs, nous avons démystifié les idées reçues suivantes sur l’observabilité :

Dans cet article, nous aborderons une autre idée erronée qui limite le potentiel de l’observabilité, à savoir qu’elle est exclusivement conçue pour les ingénieurs en fiabilité des sites (SRE).

Pourquoi est-ce un préjugé ?

Cette idée reçue sur l’observabilité découle de la conviction qu’elle s’adresse exclusivement aux ingénieurs en fiabilité des sites (SRE), et qu’ils sont les seuls à pouvoir utiliser les données recueillies dans les solutions d’observabilité. En réalité, l’observabilité va bien au-delà des limites d’un rôle ou d’une équipe au sein d’une organisation.

La transition vers le cloud natif implique bien plus que l’adoption de nouvelles technologies, c’est la façon de travailler dans sa globalité qui doit changer. Cette transformation est « sociotechnique » par nature. Bien que la chaîne d’outils de microservices elle-même n’exige pas explicitement de nouvelles pratiques sociales, il faut un changement dans les habitudes de travail pour bénéficier de tous les avantages de cette technologie. Ce besoin devient évident lorsque les équipes avancent dans le processus, car elles découvrent que leurs anciennes approches ne permettent pas de prendre en compte efficacement les coûts de gestion induits par la nouvelle technologie.

À mesure que les systèmes, les applications et les microservices deviennent de plus en plus étroitement liés et complexes, il devient également plus difficile d’identifier et de traiter les incidents. Dans le passé, les entreprises pouvaient s’appuyer sur les équipes SRE pour identifier et résoudre les incidents. Mais aujourd’hui, l’informatique est devenue un sport d’équipe, et les anciennes approches ne sont souvent ni efficaces ni rentables. Mais en définitive, l’adoption de modèles de conception cloud natifs nécessite de disposer de systèmes observables.

Fait : toutes les équipes doivent pouvoir accéder aux données d’observabilité

En fin de compte, toutes les équipes(DevOps, SRE, Plateforme, ITOps et Développement) ont besoin et méritent d’accéder aux données souhaitées accompagnées du contexte des dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure.

Une solution d’observabilité offre des informations précieuses aux différentes parties prenantes impliquées dans les opérations et le développement logiciels, avec des avantages qui s’étendent aux développeurs, aux équipes d’exploitation, aux chefs de produit et même aux partenaires commerciaux. Cette approche inclusive permet d’obtenir des commentaires rapides sur les nouveaux déploiements et les déploiements plus fréquents, ce qui garantit une résolution rapide des problèmes et une amélioration de la qualité des logiciels.

Découvrons quelques cas d’utilisation clés de ces autres rôles au sein d’une entreprise :

  • Développeurs :
    • Les outils d’observabilité tels que le traçage distribué peuvent aider les développeurs à comprendre le flux des requêtes dans leurs applications et à identifier les goulots d’étranglement qui affectent les performances. Par exemple, ils peuvent analyser les données de traçage pour voir combien de temps il faut à chaque composant de leur application pour traiter une demande et l’optimiser en conséquence.
    • Les développeurs peuvent instrumenter leur code en incorporant des mécanismes de surveillance et d'observabilité appropriés. Il s'agit de placer stratégiquement des points d'instrumentation au niveau du code et des états de journalisation au sein de l'application. Ce faisant, les développeurs permettent la collecte de données et d'informations précieuses pendant l'exécution de leur logiciel.
    • En surveillant les journaux des applications, les développeurs peuvent identifier et corriger les erreurs ou les exceptions dans leur code. Ils peuvent utiliser des outils d’agrégation et d’analyse des journaux pour rechercher des entrées de journaux spécifiques et obtenir des informations sur les origines des problèmes.
  • Équipes d’exploitation :
    • L’observabilité permet aux équipes d’exploitation de surveiller les indicateurs du système et de mettre en place des alertes en cas de comportement anormal. Par exemple, elles peuvent surveiller l’utilisation de l’unité centrale, l’utilisation de la mémoire et le trafic réseau pour détecter les pics de performance ou les goulots d’étranglement au niveau des ressources.
    • Grâce à des outils de surveillance et de visualisation en temps réel, les équipes d’exploitation peuvent suivre l’état des systèmes distribués et détecter les anomalies ou les défaillances. Elles peuvent identifier l’impact d’événements spécifiques sur le comportement du système et réagir rapidement pour remédier à tout problème.
  • Chefs de produits :
    • Les données d'observabilité peuvent fournir aux chefs de produit des informations précieuses sur le comportement des utilisateurs et les performances des applications. Par exemple, ils peuvent analyser les données d'interaction avec les utilisateurs pour comprendre comment les clients utilisent leur produit et identifier les points à améliorer.
    • En établissant une corrélation entre les indicateurs métier et les indicateurs de performance du système, les gestionnaires de produits peuvent évaluer l’impact des évolutions techniques sur les principaux résultats métier. Par exemple, ils peuvent analyser comment les changements dans les temps de réponse affectent les taux de conversion ou la satisfaction des clients.
  • Parties prenantes de l’entreprise :
    • L’observabilité permet aux parties prenantes de l’entreprise de surveiller et d’analyser les indicateurs métier en temps réel. Par exemple, elles peuvent suivre les revenus, l’engagement client ou les taux de conversion et les mettre en corrélation avec les indicateurs de performance du système.
    • En comprenant la relation entre la performance du système et les résultats de l'entreprise, les parties prenantes peuvent prendre des décisions en connaissance de cause. Par exemple, ils peuvent donner la priorité aux investissements visant à améliorer les infrastructures.

Il est essentiel de fournir un accès libre aux données d'observabilité à mesure que les systèmes informatiques évoluent et que les définitions des tâches s'élargissent. C'est la façon dont vous donnez aux principales parties prenantes les données dont elles ont besoin pour bénéficier à l'organisation. Au moment de choisir un outil d'observabilité, il est donc essentiel de comprendre les modèles de tarification et d'opter pour un outil qui n'impose pas de frais supplémentaires pour les utilisateurs additionnels.

Pour bâtir une organisation informatique plus robuste et plus innovante, il est impératif de distinguer la réalité de la fiction en matière d'observabilité. Comprendre les avantages multiples de l'observabilité et adopter un éventail plus large de sources de données peut vous aider à découvrir de nouvelles possibilités pour améliorer la fiabilité et les résultats de l'entreprise.

L’approche d’IBM pour l’observabilité en entreprise

IBM Instana, la solution d’observabilité d’IBM, est conçue pour le cloud natif. Elle fournit automatiquement et de façon continue des données à haute fidélité (précision d’une seconde et traces de transaction de bout en bout) accompagnées du contexte des dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure. Avec l’observabilité en temps réel, nos clients ont obtenu des résultats tangibles.

Si vous souhaitez améliorer vos pratiques d’observabilité grâce à une visibilité complète des conteneurs et à la possibilité de surveiller vos dépendances cloud en temps réel, nous vous invitons à demander une démonstration.

L’observabilité en action : témoignages concrets par de vrais clients

Garantir l’évolutivité nécessaire à la croissance de l’entreprise : « Après avoir implanté Instana, nous avions une visibilité sur des éléments que nous n’avions jamais vus auparavant, déclare Marcus Sengol, vice-président des opérations techniques chez Leaf Group Ltd. Grâce à Instana, nous pouvons très facilement explorer nos principaux KPI et indicateurs, ce qui nous a permis d’optimiser les différentes parties de notre pile technologique et de localiser les problèmes de performance. Nous avons apporté des améliorations en nous appuyant sur ces indicateurs, et nous continuons à le faire aujourd’hui. »

Optimisation des performances : «  Nous recherchions quelque chose qui nous aiderait à comprendre, à très haute résolution, les performances de notre solution. Nous voulions être en mesure de voir, seconde par seconde, les pics et les creux qui peuvent survenir pour telle ou telle raison », explique Chris Eldridge, directeur des opérations chez Mayden.

Et maintenant ?

Ne manquez pas notre prochain article de blog, dans lequel nous aborderons un autre préjugé très répandu : l’observabilité n’est utile que pour les systèmes à grande échelle ou les architectures complexes. Vous y découvrirez en outre des avantages et des applications plus larges.
