En fin de compte, toutes les équipes(DevOps, SRE, Plateforme, ITOps et Développement) ont besoin et méritent d’accéder aux données souhaitées accompagnées du contexte des dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure.

Une solution d’observabilité offre des informations précieuses aux différentes parties prenantes impliquées dans les opérations et le développement logiciels, avec des avantages qui s’étendent aux développeurs, aux équipes d’exploitation, aux chefs de produit et même aux partenaires commerciaux. Cette approche inclusive permet d’obtenir des commentaires rapides sur les nouveaux déploiements et les déploiements plus fréquents, ce qui garantit une résolution rapide des problèmes et une amélioration de la qualité des logiciels.

Découvrons quelques cas d’utilisation clés de ces autres rôles au sein d’une entreprise :

Développeurs : Les outils d’observabilité tels que le traçage distribué peuvent aider les développeurs à comprendre le flux des requêtes dans leurs applications et à identifier les goulots d’étranglement qui affectent les performances. Par exemple, ils peuvent analyser les données de traçage pour voir combien de temps il faut à chaque composant de leur application pour traiter une demande et l’optimiser en conséquence. Les développeurs peuvent instrumenter leur code en incorporant des mécanismes de surveillance et d'observabilité appropriés. Il s'agit de placer stratégiquement des points d'instrumentation au niveau du code et des états de journalisation au sein de l'application. Ce faisant, les développeurs permettent la collecte de données et d'informations précieuses pendant l'exécution de leur logiciel. En surveillant les journaux des applications, les développeurs peuvent identifier et corriger les erreurs ou les exceptions dans leur code. Ils peuvent utiliser des outils d’agrégation et d’analyse des journaux pour rechercher des entrées de journaux spécifiques et obtenir des informations sur les origines des problèmes.

: Équipes d’exploitation : L’observabilité permet aux équipes d’exploitation de surveiller les indicateurs du système et de mettre en place des alertes en cas de comportement anormal. Par exemple, elles peuvent surveiller l’utilisation de l’unité centrale, l’utilisation de la mémoire et le trafic réseau pour détecter les pics de performance ou les goulots d’étranglement au niveau des ressources. Grâce à des outils de surveillance et de visualisation en temps réel, les équipes d’exploitation peuvent suivre l’état des systèmes distribués et détecter les anomalies ou les défaillances. Elles peuvent identifier l’impact d’événements spécifiques sur le comportement du système et réagir rapidement pour remédier à tout problème.

Chefs de produits : Les données d'observabilité peuvent fournir aux chefs de produit des informations précieuses sur le comportement des utilisateurs et les performances des applications. Par exemple, ils peuvent analyser les données d'interaction avec les utilisateurs pour comprendre comment les clients utilisent leur produit et identifier les points à améliorer. En établissant une corrélation entre les indicateurs métier et les indicateurs de performance du système, les gestionnaires de produits peuvent évaluer l’impact des évolutions techniques sur les principaux résultats métier. Par exemple, ils peuvent analyser comment les changements dans les temps de réponse affectent les taux de conversion ou la satisfaction des clients.

Parties prenantes de l’entreprise : L’observabilité permet aux parties prenantes de l’entreprise de surveiller et d’analyser les indicateurs métier en temps réel. Par exemple, elles peuvent suivre les revenus, l’engagement client ou les taux de conversion et les mettre en corrélation avec les indicateurs de performance du système. En comprenant la relation entre la performance du système et les résultats de l'entreprise, les parties prenantes peuvent prendre des décisions en connaissance de cause. Par exemple, ils peuvent donner la priorité aux investissements visant à améliorer les infrastructures.



Il est essentiel de fournir un accès libre aux données d'observabilité à mesure que les systèmes informatiques évoluent et que les définitions des tâches s'élargissent. C'est la façon dont vous donnez aux principales parties prenantes les données dont elles ont besoin pour bénéficier à l'organisation. Au moment de choisir un outil d'observabilité, il est donc essentiel de comprendre les modèles de tarification et d'opter pour un outil qui n'impose pas de frais supplémentaires pour les utilisateurs additionnels.

Pour bâtir une organisation informatique plus robuste et plus innovante, il est impératif de distinguer la réalité de la fiction en matière d'observabilité. Comprendre les avantages multiples de l'observabilité et adopter un éventail plus large de sources de données peut vous aider à découvrir de nouvelles possibilités pour améliorer la fiabilité et les résultats de l'entreprise.