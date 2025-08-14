Après avoir collaboré pendant plusieurs années avec des entreprises à la modernisation de leurs fonctions RH, j’ai pu constater à maintes reprises la réalité suivante : l’avenir des RH repose sur les données. Cependant, de nombreux acteurs de cette fonction hésitent encore à adopter les outils et les compétences qui sont appelés à la définir dans les années à venir.
Il est vrai que la plupart d’entre nous ne se sont pas lancés dans les RH parce qu’ils apprécient les tableaux de bord ou les modèles de données. Nous sommes venus ici parce que nous nous soucions des personnes. Cependant, se préoccuper des gens implique d’acquérir les compétences nécessaires pour mieux les servir. Aujourd’hui, cela commence par la littératie des données et la maîtrise de l’IA.
Les RH sont responsables de la gestion des talents, et les talents sont l’avenir. Si nous souhaitons être à la pointe de cet avenir, nous devons comprendre les outils qui le façonnent. Cela ne signifie pas qu’il faille devenir des data scientists, mais plutôt des utilisateurs confiants et curieux des informations. J’encourage souvent les équipes RH avec lesquelles je travaille à devenir des « détectives des données », c’est-à-dire à utiliser les informations dont elles disposent déjà afin de découvrir des tendances, d’anticiper les besoins et de prendre des décisions plus éclairées.
Grâce à l’IA, cet objectif est plus accessible que jamais. La technologie actuelle a démocratisé l’accès aux données grâce aux requêtes en langage naturel, aux tableaux de bord intuitifs et aux interfaces conviviales, sans nécessiter d’expertise technique. Cependant, même ces outils puissants et accessibles ont un intérêt limité si les compétences fondamentales en matière de données font défaut.
L’IA générative ne se contente pas de changer notre façon de travailler, elle révolutionne les fonctions RH de base, qu’il s’agisse de synthétiser des politiques complexes en résumés exploitables, de réinventer les workflows de recrutement ou d’améliorer les processus d’évaluation des performances. Cependant, une mise en œuvre efficace exige bien plus que la simple activation d’une nouvelle technologie. Pour réussir, il faut comprendre en détail comment les données structurées et non structurées se complètent, avoir une bonne connaissance des mécanismes d’apprentissage de l’IA et assurer une supervision humaine stratégique lors des décisions importantes. Sans cette base, les entreprises risquent de déployer des outils certes puissants mais dont les effets seront limités.
Dans le cadre de mon travail de consultante, j’ai aidé des équipes RH à mettre en œuvre des plateformes alimentées par l’IA, avant de constater que l’adoption de ces outils était ralentie lorsque les utilisateurs n’en comprenaient pas les principes de base. C’est pourquoi nous élaborons des parcours d’apprentissage, organisons des ateliers et créons des scénarios concrets pour aider les professionnels des RH à acquérir ces nouvelles compétences. Car si nous ne comprenons pas les outils, nous ne pouvons pas mener à bien la transformation.
Lorsque la transformation numérique échoue, ce n’est pas à cause d’une technologie défaillante, mais parce que les individus résistent au changement. Les RH sont particulièrement bien placées pour relever ce défi. Lorsque nous donnons l’exemple en matière de maîtrise des données et de curiosité pour l’IA, nous créons un effet domino dans toute l’entreprise.
Chez IBM, nous avons rendu la formation à l’IA obligatoire, pas seulement pour cocher une case, mais pour renforcer la confiance et la créativité. Les employés doivent savoir non seulement ce que l’IA peut faire, mais aussi comment elle s’intègre dans leur travail quotidien. C’est le type de changement culturel que les RH peuvent mener, si nous avons la volonté de montrer l’exemple.
La littératie des données et la maîtrise de l’IA ne sont pas seulement des compétences techniques, ce sont des impératifs stratégiques. Elles nous permettent :
Les services RH les plus performants à l’ère de l’IA seront ceux qui accueilleront ce changement non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. Nous disposons des données et des outils. Il est maintenant temps de développer les compétences et l’état d’esprit nécessaires pour les utiliser.
Nous devons façonner l’avenir du travail, et non nous contenter de le suivre.
