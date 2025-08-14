Après avoir collaboré pendant plusieurs années avec des entreprises à la modernisation de leurs fonctions RH, j’ai pu constater à maintes reprises la réalité suivante : l’avenir des RH repose sur les données. Cependant, de nombreux acteurs de cette fonction hésitent encore à adopter les outils et les compétences qui sont appelés à la définir dans les années à venir.

Il est vrai que la plupart d’entre nous ne se sont pas lancés dans les RH parce qu’ils apprécient les tableaux de bord ou les modèles de données. Nous sommes venus ici parce que nous nous soucions des personnes. Cependant, se préoccuper des gens implique d’acquérir les compétences nécessaires pour mieux les servir. Aujourd’hui, cela commence par la littératie des données et la maîtrise de l’IA.