Le maître de jeu garde une trace de tout : progression des personnages, quêtes non résolues, relations avec les personnages non joueurs et événements mondiaux. La magie se produit lorsque l’histoire revient sur elle-même, lorsqu’une décision désinvolte prise il y a trois séances prend soudainement de l’importance ou qu’un personnage non joueur oublié revient avec de nouvelles informations.



Granite peut également aller plus loin en donnant la fréquence à laquelle les joueurs revisitent certains endroits, en détaillant l’évolution des relations et en révélant les fils de l’intrigue qui suscitent le plus d’intérêt. En analysant les séances, le maître de jeu peut repérer des tendances et mieux anticiper le comportement des joueurs au fil du temps.

Ce sentiment de continuité approfondit l’immersion, récompense l’investissement des joueurs et renforce la confiance dans le récit.

Il en va de même dans le monde des affaires. Les conversations avec les parties prenantes, les pivots de projet et les décisions stratégiques refont souvent surface des mois plus tard. Un assistant d’IA qui mémorise, contextualise et analyse les interactions passées aide les équipes à rester alignées et concentrées. Comme dans une bonne campagne, ils s’appuient sur l’histoire au lieu de la recommencer.