Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d’un data fabric pour obtenir de meilleurs résultats ?

Les données sont un élément essentiel pour les entreprises qui cherchent à obtenir de meilleurs résultats. En effet, une approche fondée sur les données améliore la prise de décision, réduit les risques et offre un avantage sur la concurrence. Cependant, pour de nombreuses entreprises, exploiter les données de manière simple et intégrée peut s’avérer difficile. Beaucoup ont accès à des ressources hautement qualifiées et à des technologies de pointe, mais ont du mal à évoluer suffisamment rapidement pour répondre à des besoins en constante évolution. Pourquoi ? Qu’est-ce qui rend si difficile l’adoption d’une approche fondée sur les données ?

Ce document aborde les sujets suivants :

Introduction au data fabric

Data fabric et data mesh

Architecture de référence du data fabric

Comment les entreprises peuvent-elles exploiter le data fabric ?

Méthodologie pour une adoption et une mise en œuvre réussies

Considérations techniques

Auteurs : Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam



Responsable exécutif et co-responsable de l’Academy of Technology : Jo Ramos and Oliver Claude

Responsable et co-responsable de l’initiative : Sonia Mezzetta and Pat O’Sullivan