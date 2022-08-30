Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d’un data fabric pour obtenir de meilleurs résultats ?
Les données sont un élément essentiel pour les entreprises qui cherchent à obtenir de meilleurs résultats. En effet, une approche fondée sur les données améliore la prise de décision, réduit les risques et offre un avantage sur la concurrence. Cependant, pour de nombreuses entreprises, exploiter les données de manière simple et intégrée peut s’avérer difficile. Beaucoup ont accès à des ressources hautement qualifiées et à des technologies de pointe, mais ont du mal à évoluer suffisamment rapidement pour répondre à des besoins en constante évolution. Pourquoi ? Qu’est-ce qui rend si difficile l’adoption d’une approche fondée sur les données ?
Ce document aborde les sujets suivants :
Auteurs : Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam
Responsable exécutif et co-responsable de l’Academy of Technology : Jo Ramos and Oliver Claude
Responsable et co-responsable de l’initiative : Sonia Mezzetta and Pat O’Sullivan
Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
Alignez votre stratégie de données et d’analyse sur les objectifs de l’entreprise grâce à ces quatre étapes clés.
Créez et gérez des pipelines intelligents de diffusion de données en continu via une interface graphique intuitive, facilitant ainsi une intégration fluide des données dans les environnements hybrides et multicloud.
Concevez une architecture de données qui accélère la préparation des données pour l’IA générative et libérez la productivité des équipes chargées des données.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.