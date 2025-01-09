Les préoccupations en matière de cybersécurité en 2024 peuvent être résumées en deux lettres : IA (ou cinq lettres si vous vous limitez à l'IA générative). Les entreprises en sont encore aux premiers stades de la compréhension des risques et des avantages de cette technologie. Malgré tout ce qu’elle peut apporter pour améliorer la protection des données, assurer le respect des réglementations et accélérer la détection des menaces, les acteurs de la menace utilisent également l’IA pour accélérer leurs attaques d’ingénierie sociale et saboter les modèles d’IA avec des malwares.

L’IA a peut-être attiré la plus grande attention en 2024, mais ce n’est pas la seule cybermenace à laquelle les organisations ont dû faire face. Le vol d’identifiants continue de poser problème, avec une augmentation de 71 % des attaques utilisant des identifiants compromis par rapport à l’année précédente. La pénurie de compétences perdure et coûte aux entreprises 1,76 million de dollars supplémentaires après une violation de données. Et comme de plus en plus d’entreprises s’appuient sur le cloud, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu une recrudescence des intrusions dans le cloud.

Mais des mesures positives ont été prises en matière de cybersécurité au cours de l’année écoulée. Le programme Secure by Design de la CISA a rallié plus de 250 fabricants de logiciels pour améliorer leur hygiène de cybersécurité. La CISA a également lancé son portail de signalement des cyber-incidents afin d’améliorer la manière dont les entreprises partagent les informations en matière de cybersécurité.

Les prévisions de cybersécurité de l’année dernière étaient principalement axées sur l’IA et son impact sur le fonctionnement futur des équipes de sécurité. Les prévisions de cette année mettent également l’accent sur l’IA, montrant que la cybersécurité a peut-être atteint un point où la sécurité et l’IA sont interdépendantes, pour le meilleur et pour le pire.

Voici les prédictions de cette année.