Tendances en matière de cybersécurité : prédictions d'IBM pour 2024

Des événements mondiaux à l’économie, 2023 a été une année imprévisible. La cybersécurité n’a pas échappé à cette tendance, avec quelques rebondissements inattendus. Alors que les entreprises commencent à planifier leur stratégie de sécurité pour 2024, le moment est venu de revenir sur l’année écoulée et d’extrapoler ce que l’avenir pourrait nous réserver.

L’année a débuté avec l’intelligence artificielle générative (IA générative) qui a fait la une des journaux et a monopolisé les conversations de manière inattendue. Ses nombreuses nouvelles utilisations ont provoqué une onde de choc dans le monde de la cybersécurité et ont été au centre des débats et des préoccupations dans ce domaine, la violation de données de ChatGPT mettant en évidence les risques encourus. Les professionnels de la cybersécurité ont également accru leur utilisation de la technologie d’IA afin de détecter et de prévenir les attaques.

Les ransomwares ont continué de faire les gros titres, à commencer par une augmentation de leur volume. Aux États-Unis, le mois de mars a vu à lui seul 400 attaques. Les collectivités locales ont été une cible privilégiée cette année, avec plus de 34 attaques, dont un incident qui a paralysé des systèmes critiques à Dallas (Texas). Du côté des bonnes nouvelles, le gouvernement américain a publié le NIST Cybersecurity Framework 2.0 et des mesures ont été prises dans le cadre du White House Cybersecurity plan pour protéger les infrastructures critiques contre les cyberattaques.

Afin de savoir ce que l’année 2024 réserve au secteur de la cybersécurité, nous avons interrogé des experts de renom. Voici leurs réponses.