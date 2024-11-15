Il n’y a pas si longtemps, la cybersécurité était considérée comme une préoccupation marginale – une protection technique mise en œuvre pour atténuer les menaces à petite échelle. Maintenant, l’augmentation exponentielle du volume, de la sophistication et de l’impact des attaques a fait de la cybersécurité une question d’importance critique. Les cyberattaques telles que les ransomwares, les violations de données et les campagnes de phishing ont explosé ces dernières années. En 2023, plus de 72 % des entreprises du monde entier ont été touchées par des attaques de ransomware, un record absolu.

Les coûts financiers liés à la cybercriminalité sont faramineux. Les dommages causés par la cybercriminalité au niveau mondial devraient atteindre 10,5 billions de dollars d’ici à 2025. Et le coût moyen d’une violation de données, selon les données 2024 d’IBM, était de 4,88 millions de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année dernière et le total le plus élevé jamais atteint. Au vu de ces statistiques, il est clair que la cybersécurité est devenue la préoccupation numéro un des dirigeants du monde entier.

Les dirigeants de la direction sont de plus en plus conscients que la cybersécurité n’est pas seulement un défi technique, mais une question critique pour l’entreprise. Selon une enquête menée par KPMG réalisée en 2024, 40 % des dirigeants ont déclaré avoir été victimes d’une cyberattaque récente. Par ailleurs, 76 % des responsables de la sécurité s’inquiètent de la sophistication croissante des nouvelles cybermenaces, en particulier ceux qui ont subi une cyberattaque au cours de l’année écoulée.

Par ailleurs, le rapport 2024 sur la posture de cybersécurité des États-Unis souligne que le gouvernement américain est en train de vivre une « transformation fondamentale » dans son approche de la cybersécurité. La stratégie nationale de cybersécurité de la Maison-Blanche souligne que la défense des infrastructures critiques, telles que la santé, l’énergie et les systèmes financiers, est vitale pour la sécurité nationale.