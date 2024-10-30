Mois de la sensibilisation à la cybersécurité : 5 nouvelles compétences en IA indispensables aux professionnels de la cybersécurité

L’intégration rapide de l’intelligence artificielle (IA) dans tous les secteurs, y compris la cybersécurité, a suscité un sentiment d’urgence chez les professionnels. À mesure que les entreprises adoptent de plus en plus d’outils d’IA pour renforcer leurs défenses de sécurité, les professionnels de la cybersécurité sont aujourd’hui confrontés à une question cruciale : de quelles nouvelles compétences ont-ils besoin pour suivre le rythme ?
Octobre est le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, ce qui en fait le moment idéal pour faire face à ce problème urgent. Avec l’IA transformant la détection, la prévention et la réponse aux menaces, quel meilleur moment que maintenant pour découvrir les compétences essentielles dont les professionnels pourraient avoir besoin ?
Que vous soyez un expert en IA chevronné ou que vous débutiez dans ce domaine, il est essentiel de comprendre quelles compétences en cybersécurité liées à l’IA vous apportent le plus de valeur pour rester compétitif.
Au départ, les systèmes d’IA étaient utilisés pour l’analyse prédictive et la surveillance des comportements afin de détecter des anomalies dans le trafic réseau. Aujourd’hui, l’influence de l’IA s’est étendue, alimentant tout, des systèmes avancés de détection des menaces aux cadres des exigences de réponse aux incidents. De plus en plus, l’IA et le machine learning (ML) sont les compétences principales que les responsables de la cybersécurité attendent de leurs équipes.
Avec 92 % des emplois en informatique qui devraient être transformés par l’IA et 74 % des professionnels craignant que l’IA ne rende leurs compétences obsolètes, les professionnels de la cybersécurité doivent adopter une mise à niveau spécifique à l’IA pour rester compétitifs.
Les domaines suivants représentent certaines des compétences les plus précieuses et multifonctionnelles pouvant être appliquées dans des rôles de cybersécurité pilotés par l’IA :
Une compréhension approfondie du fonctionnement des modèles d’IA et de ML est indispensable à la cybersécurité moderne. Les modèles d’IA/ML sont désormais essentiels aux opérations de sécurité, avec des systèmes comme les pare-feux de nouvelle génération et les outils de détection d’intrusion utilisant l’IA pour détecter les menaces en fonction du comportement plutôt que du contenu.
Cependant, les modèles d’IA ne sont pas à l’abri des attaques par lesquelles des acteurs malveillants tentent de manipuler les entrées pour tromper les systèmes d’IA. Les perturbations adverses peuvent inciter les modèles d’IA à mal classer les données, pouvant conduire à des violations de la sécurité. En tant que professionnels de la cybersécurité, il est donc crucial d’apprendre à auditer ces modèles.
L’auditeur doit savoir comment évaluer la documentation de conception et les modèles de menace pour vérifier la logique de l’algorithme et s’assurer que les impacts sur l’utilisateur et la société sont pris en compte. Avant le déploiement, l’auditeur doit confirmer que la validation/les tests appropriés ont été effectués, que les résultats sont satisfaisants et que seuls les modèles autorisés sont déployés. Les entreprises qui utilisent des bibliothèques tierces ou des modèles préentraînés doivent intégrer des scans statiques dans les pipelines CI/CD afin de détecter les vulnérabilités logicielles et prévenir les attaques contre la chaîne d’approvisionnement des modèles.
Si l’IA et le ML sont des technologies phares, la science des données est l’épine dorsale qui les alimente. La détection efficace des menaces, l’analyse des risques et l’identification des anomalies dépendent de la capacité à analyser et interpréter de larges ensembles de données.
Des cours comme le SEC595 du SANS Institute enseignent aux professionnels comment appliquer la science des données et l’IA à des problèmes réels de cybersécurité. Qu’il s’agisse d’extraire de précieuses informations à partir de renseignements sur les menaces ou de créer des modèles d’IA personnalisés capables de prédire les attaques futures, la science des données est une compétence essentielle pour tout professionnel qui souhaite exploiter efficacement l’IA en matière de cybersécurité.
Comprendre comment fonctionnent réellement des outils d’IA comme ChatGPT vous permet de discuter intelligemment de leurs usages potentiels dans votre entreprise. La science des données appliquée vous aide également à comprendre comment concevoir des solutions efficaces pour résoudre de réels problèmes de cybersécurité en utilisant le machine learning et l’IA.
La capacité à travailler avec des outils de renseignement sur les menaces alimentés par l’IA prend également de plus en plus d’importance. L’IA permet une détection et une réponse plus rapides aux menaces, en fournissant des informations en temps réel qui seraient impossibles à obtenir avec les méthodes traditionnelles. Par exemple, les outils d’IA peuvent identifier les données fantômes, surveiller les anomalies dans l’accès aux données et alerter les professionnels de la cybersécurité sur les menaces potentielles de tout intrus accédant aux données ou aux informations sensibles.
Cependant, cela laisse également le champ libre à des attaques alimentées par l’IA, telles que l’empoisonnement des données ou les attaques adverses qui corrompent les modèles de machine learning en leur fournissant des données manipulées. Les professionnels de la cybersécurité doivent non seulement comprendre comment utiliser l’IA à des fins défensives, mais aussi comment empêcher l’exploitation des systèmes d’IA. Incorporer des compétences de renseignements sur les menaces spécifiques à l’IA, telles que la reconnaissance des attaques de phishing pilotées par l’IA ou la compréhension de l’utilisation des outils d’IA pour la reconnaissance, est vital pour maintenir une défense robuste.
À mesure que les applications d’IA se développent, le NLP est devenu un outil critique dans l’arsenal de cybersécurité. Le NLP permet aux machines de traiter et d’analyser d’énormes quantités de données textuelles non structurées, telles que des communications par e-mail ou du code de logiciel malveillant, afin de détecter des menaces cachées. Il peut également être utilisé pour automatiser la détection de tentatives de phishing, analyser les intentions des attaquants potentiels et même identifier les failles de sécurité dans le code.
Des professionnels compétents en NLP peuvent aider les entreprises à automatiser des tâches telles que le filtrage des e-mails malveillants, la détection des menaces internes en surveillant les communications et en analysant des vecteurs d’attaque à partir de données textuelles issues de renseignements sur les menaces.
L’IA générative, un sous-ensemble du machine learning, devient un outil puissant dans les opérations de cybersécurité défensives et offensives. En analysant des schémas et en générant des modèles prédictifs, l’IA générative aide les équipes de cybersécurité à identifier de manière préventive les vulnérabilités et les vecteurs d’attaque potentiels.
Par exemple, lorsqu’il s’agit de traquer des menaces, les experts peuvent utiliser l’IA générative pour simuler des scénarios d’attaques et développer des logiciels malveillants dans un environnement contrôlé, permettant aux professionnels de la sécurité de pratiquer leurs défenses en temps réel. Apprendre à intégrer l’IA générative dans vos opérations de sécurité, en particulier dans les systèmes de gestion de l’information et des événements (SIEM), améliorera considérablement votre capacité à gérer les cybermenaces avancées.
Les certifications sont un excellent moyen de formaliser de nouvelles compétences et de rester à la pointe dans l’environnement de cybersécurité piloté par l’IA. Voici quelques certifications à considérer :
Ingénieur en machine learning GIAC (GMLE) : cette certification, délivrée par le SANS Institute, se concentre sur l’application des techniques d’IA et de machine learning à la cybersécurité, en mettant l’accent sur la science des données et la résolution de problèmes concrets.
Certified Ethical Hacker (CEH) v13 : cette certification intègre des outils d’IA comme ChatGPT et ShellGPT dans des pratiques de hacking éthique. La CEH v13 met l’accent sur l’utilisation de l’IA à tous les stades du piratage, de la reconnaissance à l’exploitation des vulnérabilités.
Cours d’IA et de cybersécurité de Coursera: ce programme, proposé par IBM, offre une introduction pratique à l’utilisation de l’IA générative dans les opérations de cybersécurité, en se concentrant sur la réponse aux incidents et la détection des menaces.
Alors que l’IA continue de transformer l’environnement de la cybersécurité, les professionnels qui investissent dans des compétences spécifiques à l’IA se positionneront comme des leaders dans le domaine.
Le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité est le moment idéal pour évaluer votre position dans le monde en évolution rapide de l’IA et de la cybersécurité. En investissant dans les compétences et les certifications adéquates, vous pouvez vous assurer non seulement de suivre le rythme, mais aussi de prospérer dans un avenir piloté par l’IA.
