Lorsqu'un client fait une demande pour un produit financier, tel qu'un prêt hypothécaire ou un prêt personnel, le processus d'évaluation des risques commence par la collecte de données. Ces données comprennent les informations personnelles du demandeur, ses antécédents de crédit, ses revenus, sa situation professionnelle et les enregistrements de transactions.



Les données sont ensuite traitées à l'aide de modèles statistiques et d'algorithmes de machine learning afin de calculer un score de risque. Ce score reflète la probabilité que le client ne respecte pas son obligation.

Le score est complété par une analyse approfondie du comportement financier du client, qui prend en compte des facteurs tels que les transactions importantes récentes, les habitudes de dépenses inhabituelles et la stabilité de ses revenus.

Outre la cote de crédit et l'analyse comportementale, le processus d'évaluation des risques comprend également l'évaluation de facteurs externes, tels que la conjoncture économique, les tendances du marché et l'environnement réglementaire. Cette approche globale permet à la banque de prendre des décisions éclairées qui non seulement protègent ses actifs, mais sont également conformes aux exigences réglementaires.