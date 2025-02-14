Dans une banque internationale, le processus d'évaluation des risques est un élément essentiel pour déterminer si un client est éligible à un produit financier particulier. Ce processus implique l'évaluation de multiples facteurs, notamment la solvabilité du client, son comportement financier et les risques potentiels associés à l'offre du produit.
Traditionnellement, cette évaluation s'appuie sur des données structurées, telles que les cotes de crédit, y compris les scores FICO (le système de notation de crédit dominant), la vérification des revenus, l'historique des transactions et les dettes existantes.
Cependant, le domaine de l'évaluation des risques évolue rapidement, motivé par la nécessité de disposer d'évaluations plus complètes et plus précises dans un marché hautement concurrentiel.
Lorsqu'un client fait une demande pour un produit financier, tel qu'un prêt hypothécaire ou un prêt personnel, le processus d'évaluation des risques commence par la collecte de données. Ces données comprennent les informations personnelles du demandeur, ses antécédents de crédit, ses revenus, sa situation professionnelle et les enregistrements de transactions.
Les données sont ensuite traitées à l'aide de modèles statistiques et d'algorithmes de machine learning afin de calculer un score de risque. Ce score reflète la probabilité que le client ne respecte pas son obligation.
Le score est complété par une analyse approfondie du comportement financier du client, qui prend en compte des facteurs tels que les transactions importantes récentes, les habitudes de dépenses inhabituelles et la stabilité de ses revenus.
Outre la cote de crédit et l'analyse comportementale, le processus d'évaluation des risques comprend également l'évaluation de facteurs externes, tels que la conjoncture économique, les tendances du marché et l'environnement réglementaire. Cette approche globale permet à la banque de prendre des décisions éclairées qui non seulement protègent ses actifs, mais sont également conformes aux exigences réglementaires.
L'intelligence artificielle générative (IA générative) représente une avancée significative dans le processus d'évaluation des risques. IBM souligne que l’IA générative peut analyser les tendances du marché, les indicateurs financiers et les historiques de crédit afin de fournir des évaluations des risques plus précises, aidant les banques à prendre des décisions plus éclairées. Cette efficacité, précision et transparence accrues dans l’évaluation des risques conduit à une satisfaction client accrue et à une hausse des revenus.
L’une des principales applications de l’IA générative est la création de données synthétiques pour l’évaluation des risques. Comme l’explique la Financial Conduct Authority (FCA), ces données synthétiques peuvent simuler divers scénarios clients, notamment ceux liés à la détection des fraudes, à la notation de la solvabilité et à la lutte contre le blanchiment d’argent, ce qui permet aux banques de tester et d’affiner leurs modèles de risque dans différentes conditions.
Par exemple, l'IA générique peut générer des jeux de données qui reproduisent le comportement des clients dans un contexte de récession, permettant ainsi aux banques d'anticiper les risques potentiels et d'ajuster leurs stratégies de prêt en conséquence. Cette capacité à générer des jeux de données diversifiés et représentatifs permet de garantir que les modèles de risque des banques soient efficaces et capables de gérer une large gamme de situations réelles.
En conséquence, les banques peuvent établir des prévisions plus précises concernant le comportement des clients, ce qui réduit le risque de défaut de paiement et améliore la qualité globale de leurs portefeuilles de prêts.
La capacité de l'IA générative à traiter et analyser de grandes quantités de données constitue un autre avantage clé. En intégrant l’IA générative dans le pipeline d’évaluation des risques, les banques peuvent accéder à des informations complètes sur leurs produits, scores de risque et données clients, y compris les historiques transactionnels et les scores FICO. En outre, l'IA générative peut fournir des informations détaillées sur les raisons pour lesquelles les clients sont approuvés ou refusés pour des produits spécifiques.
Par exemple, lors de l'évaluation d'une demande de prêt hypothécaire, l'IA générique peut rapidement résumer les antécédents de crédit du demandeur, évaluer sa stabilité financière et comparer son profil à celui de clients similaires qui ont obtenu un prêt hypothécaire.
Ce niveau d'analyse accélère non seulement le processus décisionnel, mais fournit également une justification claire qui peut être communiquée au client, renforçant ainsi la transparence et la confiance.
Les capacités de Gen AI vont au-delà de l'évaluation des risques et permettent d'aider les chefs de produit et les équipes marketing à cibler plus efficacement les clients. En mettant en place des pipelines de grands modèles de langage multimodaux (LLM), les banques peuvent classer, évaluer, résumer et expliquer la logique qui sous-tend les recommandations de produits et les approbations des clients.
Par exemple, un LLM peut analyser les données clients afin d'identifier des modèles qui suggèrent un intérêt élevé pour un produit particulier, tel qu'une carte de crédit ou un prêt personnel. Le LLM peut ensuite générer des messages marketing ciblés qui mettent en avant les avantages du produit, adaptés aux besoins et préférences spécifiques du client.
Les LLM peuvent également fournir aux chefs de produit des informations sur les segments de clientèle les plus susceptibles de répondre favorablement à certaines offres, ce qui permet d'élaborer des stratégies marketing plus précises et plus efficaces.
1. Interprétation du score de risque : un LLM génère un résumé pour un analyste de risque expliquant les facteurs contribuant à un score de risque élevé pour un demandeur de prêt hypothécaire. Le résumé comprend une analyse du comportement financier récent du demandeur, des signaux d'alerte potentiels et une comparaison avec des demandeurs similaires. Cela permet à l'analyste de prendre rapidement une décision éclairée.
2. Recommandations de produits : un LLM analyse les données clients sur plusieurs canaux, notamment l'historique des transactions, l'activité sur les réseaux sociaux et les interactions bancaires antérieures, afin d'assister un chef de produit. Le LLM identifie un segment de clientèle susceptible d'être intéressé par une nouvelle carte de crédit haut de gamme et génère des offres personnalisées mettant en avant les caractéristiques uniques de cette carte.
3. Rationalisation de l’approbation : lorsqu’un prêt est refusé, un LLM génère une explication détaillée à l’intention du client, décrivant les facteurs de risque spécifiques qui ont conduit au refus et offrant des conseils sur la manière de maximiser ses chances à l’avenir.
L'IA générique est sur le point de révolutionner l'évaluation des risques dans le secteur bancaire en fournissant des évaluations plus précises, transparentes et efficaces. En utilisant les capacités de l'IA générique en matière de génération de données synthétiques, d'analyse complète des données et de pipelines LLM multimodaux, les banques peuvent améliorer leurs stratégies de gestion des risques, accroître la satisfaction de leurs clients et stimuler la croissance de leurs revenus.
À mesure que le secteur financier évolue, l'IA générique jouera sans aucun doute un rôle central dans l'avenir de l'évaluation des risques et de l'engagement client.
