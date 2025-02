La CSRD, un changement de paradigme pour les entreprises européennes

Le premier pilier, le plus volumineux est consacré à l’environnement et c’est dans cette partie que les données chiffrées sont les plus nombreuses et certainement les plus difficiles à obtenir puisque leur obtention requiert une collaboration avec l’ensemble de l’écosystème de l’entreprise en amont, comme en aval. Ces données chiffrées sont majoritairement concentrées autour des thématiques du changement climatique (ESRS-E1) et de la pollution (ESRS-E2) (voir Figure 3). Elles se focalisent sur les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation de l’énergie ainsi que les rejets de polluants dans les milieux terrestres, aquatiques et atmosphériques. La première de ces deux thématiques a de grandes chances d’être considérée comme matérielle par l’écrasante majorité des entreprises, la seconde concernant plutôt les entreprises de production. Elles devront donc certainement faire l’objet de stratégies et de politiques précises, documentées, suivies, et vérifiées à tous les niveaux de l’entreprise, dans chaque entité, chaque site et tout au long de sa chaîne de valeur avec ses fournisseurs, ses distributeurs, ses prestataires de services…