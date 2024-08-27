La cyber résilience est plus qu'une simple reprise après sinistre ; c'est un composant important. Un programme Resilient combine à la fois des workflows proactifs et réactifs, y compris la Technologie impliquée. Et lorsque les éléments individuels fonctionnent bien ensemble avec le support approprié, le résultat est supérieur à ses composants.

En effet, le rapport CODB 2024 a constaté que lorsque l'IA et l'automatisation étaient déployées dans les workflows préventifs ou proactifs (par exemple, la surface d'attaque, les tests d'intrusion, la posture, etc.), les Entreprises réalisaient des économies. Il y a là un lien intéressant, car l'adoption d'une approche de " prévention plutôt que de réponse " peut, en fait, être motivée par l'augmentation des menaces et de l'utilisation de l'IA.

De plus, le rapport COBD l’a identifié — encore une fois ! — la pénurie de compétences a un impact sur le secteur. Le personnel se sentant débordé, en particulier lors des interventions en cas d'incident, l' intelligence artificielle peut être cet outil de soutien qui permet de le fidéliser. Le personnel de sécurité et de direction doit être conscient que le fait de ne pas investir dans des outils et des solutions peut entraîner la perte de personnel hautement qualifié possédant des connaissances institutionnelles. Quelle est la conséquence involontaire ? Des coûts supplémentaires pour reconstituer les postes.