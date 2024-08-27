Comme l'a dit Yogi Berra, « C'est encore une fois du déjà vu ». Si l’idée que le coût moyen mondial des violations de données augmente d’une année à l’autre ressemble à la même chose, c’est parce qu’elle l’est. Les solutions de protection des données s'améliorent, mais les acteurs de la menace aussi. L'autre record battu est la sous-utilisation ou la mauvaise utilisation des technologies qui peuvent aider à protéger les données, telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation.
Le rapport 2024 d’IBM sur le coût d’une violation de données (CODB) a porté sur 604 entreprises dans 17 secteurs dans 16 pays et régions, et sur des violations allant de 2 100 à 113 000 enregistrements compromis, et une conclusion clé a été que l’utilisation de technologies modernes, en moyenne, a réduit les coûts de violation de 2,2 millions de dollars. Et pour les RSSI et les équipes de sécurité à la recherche d'investissements, parler de dollars et de centimes - et non de bits et d'octets - est ce qui trouvera un écho auprès de votre public.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
La cyber résilience est plus qu'une simple reprise après sinistre ; c'est un composant important. Un programme Resilient combine à la fois des workflows proactifs et réactifs, y compris la Technologie impliquée. Et lorsque les éléments individuels fonctionnent bien ensemble avec le support approprié, le résultat est supérieur à ses composants.
En effet, le rapport CODB 2024 a constaté que lorsque l'IA et l'automatisation étaient déployées dans les workflows préventifs ou proactifs (par exemple, la surface d'attaque, les tests d'intrusion, la posture, etc.), les Entreprises réalisaient des économies. Il y a là un lien intéressant, car l'adoption d'une approche de " prévention plutôt que de réponse " peut, en fait, être motivée par l'augmentation des menaces et de l'utilisation de l'IA.
De plus, le rapport COBD l’a identifié — encore une fois ! — la pénurie de compétences a un impact sur le secteur. Le personnel se sentant débordé, en particulier lors des interventions en cas d'incident, l' intelligence artificielle peut être cet outil de soutien qui permet de le fidéliser. Le personnel de sécurité et de direction doit être conscient que le fait de ne pas investir dans des outils et des solutions peut entraîner la perte de personnel hautement qualifié possédant des connaissances institutionnelles. Quelle est la conséquence involontaire ? Des coûts supplémentaires pour reconstituer les postes.
Pour les Entreprises qui continuent à traiter la question de la cybersécurité en silos séparés ou avec une visibilité limitée, elles augmentent le profil de risque de l'Entreprise entière, et pas seulement de la fonction de sécurité de l'Entreprise. Nous vivons à une époque où la technologie est essentielle à la prestation de services, il ne s'agit plus d'efficacité et de compétitivité. Par conséquent, gardez à l’esprit les points suivants lors de la planification en tant qu’unité :
Le rapport CODB a également identifié deux des trois entreprises ayant étudié le déploiement de l’IA de sécurité et de l’automatisation dans leurs centres d’opérations de sécurité. Avec ce type d’adoption, l’omniprésence est probable à l’horizon.
Par conséquent, l'essentiel est d'utiliser la Technologie de manière intelligente, de manière à tenir compte du profil de risque de l'Entreprise et à faire preuve de rationalité commerciale. L'analyse de rentabilisation devient plus facile lorsque le coût moyen d'une violation de données, selon le rapport, est de 4,88 millions de dollars américains. Les résultats de l'année dernière montrent que l'investissement peut être rentable.
Le rapport KuppingerCole sur les plateformes de sécurité des données offre des conseils et des recommandations pour trouver les produits de protection et de gouvernance des données sensibles qui répondent le mieux aux besoins des clients.
Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Découvrez les avantages et le retour sur investissement d’IBM Security Guardium Data Protection dans cette étude TEI de Forrester.
Consultez ce rapport Gartner pour découvrir comment gérer l’ensemble de votre parc d’IA, sécuriser vos workloads d’IA à l’aide de garde-fous, réduire vos risques et gérer votre processus de gouvernance afin d’instaurer la confiance dans l’IA pour l’ensemble des cas d’utilisation au sein de votre entreprise.
Découvrez des stratégies pour simplifier et accélérer votre feuille de route de résilience des données tout en répondant aux dernières exigences de conformité réglementaire.
Suivez des étapes bien définies pour mener à bien vos tâches et apprenez à exploiter efficacement les technologies dans le cadre de vos projets.
Protégez les données dans chaque environnement, assurez votre conformité aux réglementations en matière de confidentialité et réduisez la complexité opérationnelle.
Découvrez IBM Guardium, une gamme de logiciels de sécurité des données qui protège les données sensibles sur site et dans le cloud.
IBM fournit des services complets de sécurité des données pour protéger les données, les applications et l’IA de votre entreprise.
Protégez les données de votre entreprise dans les clouds hybrides et simplifiez les exigences de conformité grâce à des solutions de sécurité des données.