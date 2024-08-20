Coût d’une violation de données : le secteur industriel

Les entreprises industrielles ont récemment reçu un rapport sur leurs performances en matière de coûts liés aux violations de données. Et les possibilités d’amélioration sont nombreuses.

Selon le rapport 2024 d’IBM sur le coût d’une violation de données, le coût total moyen dans le secteur industriel s’élevait à 5,56 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 18 % par rapport à 2023.

Ces chiffres placent le secteur industriel à la troisième place pour les coûts liés aux violations parmi les 17 secteurs étudiés. En moyenne, les violations de données coûtent aux entreprises industrielles 13 % de plus que la moyenne mondiale de 4,88 millions de dollars.

Il est clair que le secteur industriel est confronté à de sérieux obstacles lorsqu’il s’agit de traiter les violations de données. Examinons de plus près certains des défis liés à ce secteur, ainsi que les solutions susceptibles de réduire l’impact des cyberattaques sur ces entreprises.