Coût d’une violation de données : le secteur des soins de santé

Les cyberattaques gagnent chaque année en sophistication et en fréquence, et le coût des violations de données continue d’augmenter avec elles. Un nouveau rapport d’IBM et du Ponemon Institute, intitulé 2024 Cost of Data Breach Study (étude sur le coût des violations de données en 2024), détaille l'impact financier des attaques dans de nombreux secteurs d'activité.

Le coût moyen mondial d’une violation de données a atteint son plus haut niveau historique de 4,45 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 15 % par rapport aux trois dernières années. Cette augmentation était principalement due à la hausse des dépenses liées à la perte d’activité et aux actions de réponse après la violation, selon le rapport. Les États-Unis ont enregistré le coût moyen le plus élevé par violation, soit 9,48 millions de dollars.

Comme les années précédentes, le secteur des soins de santé a subi les coûts moyens de violation les plus élevés à 10,93 millions d’USD , suivi du secteur financier à 5,9 millions d’USD. Les violations de données de santé durent généralement 213 jours avant d’être découvertes, soit plus que la moyenne de 194 jours dans d’autres secteurs.

Ces dernières années ont également été marquées par une nouvelle tendance inquiétante : l’augmentation des violations de très grande ampleur impliquant des millions d’enregistrements.