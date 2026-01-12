Ces tendances indiquent un point d’inflexion dans les opérations des centres de contact, en particulier lorsque des technologies avancées telles que l’IA agentique s’intègrent dans le secteur. Surtout, le déploiement d’outils d’automatisation ne vise pas à remplacer les travailleurs humains par la technologie, mais à optimiser intelligemment les processus.

Les centres de contact les plus efficaces reconnaissent l’importance d’une collaboration réfléchie entre l’humain et la machine, où la technologie gère les tâches de routine et fournit une assistance. Les agents humains, quant à eux, se concentrent sur la résolution des problèmes complexes ou sur le travail créatif. Cette approche permet de créer des expériences qu’aucune des deux parties ne pourrait offrir à elle seule et d’améliorer globalement la productivité des agents.

En outre, l’automatisation des centres de contact permet de concilier efficacité et expérience client : améliorer l’une au détriment de l’autre ne générerait pas de valeur à long terme. L’automatisation peut réduire considérablement les coûts et accélérer les processus routiniers, mais ces avantages comptent peu si les clients sont insatisfaits. Une mise en œuvre efficace consiste à concevoir soigneusement ses projets d’automatisation pour améliorer l’expérience client, afin de garantir que les améliorations apportées en termes d’efficacité se traduisent par un service plus rapide et plus précis.