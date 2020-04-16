Compétences en communication pour le leadership et la réussite en entreprise

Les compétences en communication sont un facteur important dans les décisions commerciales et un pilote de résultats commerciaux réussis. Il n'est donc pas surprenant qu'une bonne communication figure souvent en tête de liste des compétences recherchées par les employeurs, quel que soit le poste ou le secteur d'activité. La qualité de votre communication a une incidence sur tout, des petites interactions avec des collègues à la clôture de grandes affaires. Et c’est un domaine de compétence critique pour les leaders.
Dans l’industrie technologique, quand on pense au développement des compétences, une meilleure communication n’est probablement pas la première chose qui nous vient à l’esprit. Pourtant, elle est cruciale dans tout ce que nous apportons à l’infrastructure d’IBM, afin d’aider les clients à surmonter des workloads exigeants et à réussir dans leurs domaines. IBM est une entreprise construite autour des valeurs fondamentales de dévouement au succès de chaque client, d’innovation qui compte, pour notre entreprise et pour le monde, et de confiance et de responsabilité personnelle dans toutes les relations. Une bonne communication est au cœur de ces valeurs, et elle est nécessaire à tous les niveaux de notre entreprise.
Le leadership est une question d’interaction humaine, c’est pourquoi la communication est essentielle. Nous travaillons avec des êtres humains et cherchons à mobiliser un groupe de personnes pour accomplir collectivement une mission ou une tâche. Dans les interactions professionnelles quotidiennes, qu’il s’agisse de réunions, d’opportunités de vente ou d’échanges techniques avec les clients, les parties prenantes se rencontrent avec des priorités, des besoins et des intérêts différents. Une bonne communication peut nous aider à prendre en compte tous ces intérêts variés et à prendre des décisions qui servent au mieux nos objectifs communs. Nous réussissons lorsque nous écoutons bien, que nous offrons des informations précieuses et que nous faisons de la place pour que toutes les voix soient entendues.
Soyez authentique : lorsqu’un leader communique avec une équipe, il est crucial de créer des conditions de confiance. Établir la confiance peut rassembler une entreprise et aider les équipes à avancer ensemble. Les conditions de confiance reposent sur la communication : faites preuve de respect, d’altruisme, d’empathie et de clarté. Donnez une raison d’être à votre entreprise, luttez pour vos collaborateurs et faites tout cela en respectant des normes éthiques élevées.
Écoutez plus que vous ne parlez : l’écoute est une compétence précieuse à mettre en pratique avec les collègues et les associés, ainsi que dans les relations personnelles. L’écoute réfléchie fait référence à la capacité d’écouter une personne et de renvoyer son point de vue. Cela permet de confirmer ce qui a été dit et de corriger tout malentendu. Dans toute situation où vous essayez d’atteindre des objectifs communs, ce type d’écoute ciblée peut faciliter la compréhension mutuelle et l’obtention de meilleurs résultats.
Parlez dans un but précis et apportez une valeur ajoutée aux conversations. Quand c'est votre tour de prendre la parole, proposez des communications verbales réfléchies, préparées, bien organisées et concises. Nous avons tous participé à des réunions où certaines personnes parlaient trop ou parlaient sans vraiment apporter de valeur ajoutée. Tout le monde peut contribuer à des échanges plus réfléchis en anticipant, en venant aux réunions préparés et en ne parlant que lorsque nous avons quelque chose de valeur à ajouter.
Faites de la place à d’autres voix :il est bien établi que la diversité stimule l’innovation et les résultats financiers. Tout au long de son histoire, IBM s’est engagée à inclure des voix diverses à la table et a été reconnue pour son leadership en matière d’accélération des progrès pour les femmes sur le lieu de travail, par exemple. (L’équipe que je dirige est également engagée à faire avancer l’égalité des sexes.) Une communication efficace au sein d’une entreprise exige que toutes les voix soient entendues, et pas seulement celles qui ont le plus de pouvoir.
Une meilleure communication permet de mieux comprendre nos défis urgents, ce qui se traduit par une meilleure ingénierie des produits, de solides engagements techniques et une plus grande satisfaction des clients. Lorsque nous appliquons ces compétences de communication aux interactions avec les clients, nous n’avons plus à nous fier uniquement aux données et nous pouvons au contraire favoriser la création d’une valeur partagée qui offre un avantage à tous.
L'infrastructure informatique IBM constitue la base de nombreuses plus grandes entreprises du monde, qu'il s'agisse de grandes banques mondiales ou de centres de recherche sur les superordinateurs. Les serveurs, le stockage et les logiciels IBM sont conçus pour aider ces Entreprises à surmonter des Workloads complexes et à augmenter la valeur de leurs investissements existants. Nous responsabilisons nos clients en comprenant leurs besoins et en les conseillant en toute confiance - et cela commence et se termine par une communication efficace. C'est ainsi que nous dirigeons.
