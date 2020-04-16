Compétences en communication pour le leadership et la réussite en entreprise

Les compétences en communication sont un facteur important dans les décisions commerciales et un pilote de résultats commerciaux réussis. Il n'est donc pas surprenant qu'une bonne communication figure souvent en tête de liste des compétences recherchées par les employeurs, quel que soit le poste ou le secteur d'activité. La qualité de votre communication a une incidence sur tout, des petites interactions avec des collègues à la clôture de grandes affaires. Et c’est un domaine de compétence critique pour les leaders.

Dans l’industrie technologique, quand on pense au développement des compétences, une meilleure communication n’est probablement pas la première chose qui nous vient à l’esprit. Pourtant, elle est cruciale dans tout ce que nous apportons à l’infrastructure d’IBM, afin d’aider les clients à surmonter des workloads exigeants et à réussir dans leurs domaines. IBM est une entreprise construite autour des valeurs fondamentales de dévouement au succès de chaque client, d’innovation qui compte, pour notre entreprise et pour le monde, et de confiance et de responsabilité personnelle dans toutes les relations. Une bonne communication est au cœur de ces valeurs, et elle est nécessaire à tous les niveaux de notre entreprise.

Le leadership est une question d’interaction humaine, c’est pourquoi la communication est essentielle. Nous travaillons avec des êtres humains et cherchons à mobiliser un groupe de personnes pour accomplir collectivement une mission ou une tâche. Dans les interactions professionnelles quotidiennes, qu’il s’agisse de réunions, d’opportunités de vente ou d’échanges techniques avec les clients, les parties prenantes se rencontrent avec des priorités, des besoins et des intérêts différents. Une bonne communication peut nous aider à prendre en compte tous ces intérêts variés et à prendre des décisions qui servent au mieux nos objectifs communs. Nous réussissons lorsque nous écoutons bien, que nous offrons des informations précieuses et que nous faisons de la place pour que toutes les voix soient entendues.