Atténuer l’impact du changement climatique dans les assurances et autres services financiers

À mesure que les effets du changement climatique s’intensifient, les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et violents. Les États-Unis ont connu 25 phénomènes météorologiques extrêmes en 2023, chacun causant des pertes de plus d’un milliard de dollars, pour un coût total de 73,8 milliards de dollars.
Ces événements climatiques ont un impact potentiel énorme sur les institutions financières. En 2021, des inondations à grande échelle ont touché l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, causant 43 milliards de dollars de dégâts, sans compter les tragiques pertes humaines. Selon les analystes de Berenberg, les compagnies d’assurance ont dû faire face à des demandes d’indemnisation estimées à environ 300 millions de dollars au total. Berenberg a estimé que les pertes de réassurance se situaient entre 2 et 3 milliards de dollars.
Pour les sociétés de services financiers hors assurance, les biens immobiliers acceptés comme garantie de prêt pourraient également être exposés à des risques liés au climat. Les risques liés au changement climatique local à long terme pourraient encore dévaloriser les biens immobiliers qui n’ont pas subi de dommages. Ces risques peuvent inclure les menaces posées par l’élévation du niveau de la mer, les incendies de forêt, les vagues de chaleur, les inondations ou d’autres catastrophes naturelles.
Certaines entreprises pourraient choisir de ne pas investir dans certaines régions où les risques physiques sont considérablement trop élevés. En conséquence, leur marché se réduirait.
Dans l’ensemble du secteur financier, il existe des risques de transition à prendre en compte à mesure que nous passons à une économie sobre en carbone. De nombreuses sociétés de services financiers devront réévaluer une partie importante de leur portefeuille d’investissements sur le marché boursier. Les marchés financiers pourraient réévaluer les actions de certains secteurs à fortes émissions de carbone en favorisant les énergies renouvelables plutôt que les combustibles fossiles. Investir dans des entreprises qui semblent contribuer au réchauffement climatique par des émissions excessives de gaz à effet de serre ou de carbone, plutôt que de le limiter, pourrait nuire à leur réputation. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou d’autres interruptions d’activité dues à des conditions météorologiques extrêmes pourraient également affecter les bilans des sociétés cotées en bourse. En conséquence, les fonds de pension et autres investissements boursiers pourraient subir des effets négatifs.
Ces dernières années, les sociétés de services financiers ont pris conscience de la nécessité d’adopter une stratégie décisionnelle qui tienne compte des implications du changement climatique. Les méthodologies utilisées par le passé pourraient ne pas être suffisantes pour prendre en compte les nouvelles conditions météorologiques et les phénomènes météorologiques extrêmes.
Les entreprises peuvent également réduire leur risque d’investissement en utilisant les données météorologiques et climatiques pour prendre leurs décisions en la matière. Lorsqu’elles négocient de l’énergie, par exemple, elles peuvent prévoir la production d’électricité renouvelable en se basant sur les prévisions des tendances d’ensoleillement et de vent. Les entreprises peuvent suivre ce processus en trois étapes pour faire face aux implications du changement climatique dans leurs activités :
L’IBM Environmental Intelligence modélise 40 ans d’historique de conditions météorologiques. Il permet d’établir des prévisions à différentes échelles temporelles :
Grâce à une interface utilisateur graphique (GUI), les sociétés de services financiers peuvent visualiser les propriétés dans le contexte des risques climatiques propres à leur localisation. Cette interface permet une évaluation plus complète des risques lors de l’examen d’une demande d’assurance ou de prêt immobilier. Les sociétés de services financiers peuvent utiliser cet outil pour effectuer des analyses de scénarios afin de mieux comprendre la probabilité de divers scénarios climatiques et élaborer des plans d’atténuation pour contrer les risques météorologiques extrêmes.
Une nouvelle équipe ou une équipe élargie peut être amenée à profiter des données météorologiques dans l’ensemble de l’entreprise. Les entreprises pourraient être amenées à revoir leurs pratiques d’évaluation des risques et de gestion de portefeuille afin d’y intégrer les risques et les opportunités liés au climat. Les entreprises peuvent utiliser les données météorologiques pour rédiger des rapports d’évaluation des dommages, guider les évaluateurs de risques sur le terrain et identifier les fraudes aux assurances. Les décideurs en matière d’investissement ont également besoin de données météorologiques et climatiques afin de pouvoir les utiliser pour des transactions mieux informées dans des secteurs tels que l’énergie, l’agriculture et l’alimentation.
Le partage d’informations climatiques offre de nouvelles opportunités pour attirer et fidéliser les clients. Les compagnies d’assurance peuvent, par exemple, alerter leurs clients des menaces qui pèsent sur leurs biens afin qu’ils puissent les protéger. Pour se prémunir contre les incendies, les propriétaires peuvent débarrasser leurs biens des meubles et de la végétation qui pourraient propager les flammes au bâtiment. Dans les zones exposées aux inondations, ils peuvent ajouter des dispositifs de protection contre les inondations. De cette manière, les sociétés de services financiers peuvent réduire leur risque financier tout en augmentant la satisfaction de leurs clients.
Les sociétés de services financiers peuvent également créer de nouveaux produits en utilisant les données météorologiques et climatiques. Par exemple, en cas de phénomène météorologique extrême, l’assurance paramétrique offre un paiement fixe convenu. Les clients peuvent être indemnisés plus rapidement, car il n’est pas nécessaire d’évaluer les dommages.
Pour faire face aux perturbations climatiques et gérer les risques accrus résultant des phénomènes météorologiques extrêmes, les sociétés de services financiers ont besoin d’informations météorologiques précises. La fourniture de ces informations devrait permettre aux entreprises de comprendre les risques climatiques associés aux pays ou aux biens immobiliers qui les intéressent.
Non seulement les données météorologiques contribuent à réduire l’ampleur des pertes, mais elles créent également de nouvelles opportunités. Les prévisions en matière d’énergie renouvelable peuvent éclairer les transactions énergétiques et les compagnies d’assurance peuvent aider les propriétaires à comprendre à la fois les menaces qui pèsent sur leurs biens immobiliers et les moyens de les contrer. En réduisant le coût des événements météorologiques extrêmes et en saisissant de nouvelles opportunités commerciales, les sociétés de services financiers peuvent transformer les données météorologiques en un puissant avantage concurrentiel.
