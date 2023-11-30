Il est beaucoup question de la façon dont les entreprises peuvent et doivent réduire leur impact négatif sur l’environnement. S’il est essentiel de rester concentré sur l’atténuation de nos contributions actuelles et futures au changement climatique, nous ne pouvons ignorer les conséquences désastreuses des risques climatiques existants. Les risques liés aux incendies de forêt, aux inondations, aux vagues de chaleur, à la sécheresse et aux vents violents ont toujours été une source de préoccupation, mais le changement climatique a intensifié ces risques, les rendant plus fréquents et plus imprévisibles pour les entreprises. Ce constat les conduit à prendre davantage en compte les enjeux du changement climatique dans leurs stratégies de durabilité.
Comme nous l’avons vu à New York en septembre 2023, les précipitations extrêmes peuvent rapidement paralyser les activités courantes et entraîner des répercussions en cascade. Lorsque Brooklyn a reçu l’équivalent d’un mois de pluie en seulement trois heures, l’accès aux routes, ponts, tunnels, voies ferroviaires, ports et aéroports a été fortement perturbé.
Les événements météorologiques extrêmes menacent non seulement les infrastructures, mais bloquent aussi les routes, entravent le transport des marchandises et perturbent les chaînes d’approvisionnement même dans les régions éloignées de la zone concernée. Lorsque les scieries ont été fermées pendant les feux de forêt canadiens de 2023, la disponibilité limitée et la hausse du prix du bois d’œuvre ont particulièrement affecté le secteur du logement en Amérique du Nord.
En Floride et en Californie, où les ouragans et les feux de forêt sont respectivement devenus plus fréquents, certains assureurs choisissent de cesser complètement de couvrir ces régions.
Voici six stratégies d’adaptation au changement climatique qui peuvent vous aider à obtenir des données et des informations précieuses pour gérer et minimiser les impacts des aléas climatiques :
Prédisez les risques liés au changement climatique et l’impact des événements météorologiques à venir sur vos opérations. Dans le commerce de détail, par exemple, utilisez les prévisions des risques d’inondation pour orienter la planification de l’emplacement des magasins, l’approvisionnement en matières premières et la logistique de la chaîne d’approvisionnement des stocks.
Préparez-vous aux diverses répercussions des conditions météorologiques et des changements climatiques sur votre entreprise. Dans le secteur des services publics d’électricité, la prolifération de la végétation autour des lignes électriques accroît les risques de dommages causés par les tempêtes ou les incendies de forêt. Connaître le taux de croissance probable de la végétation le long du réseau électrique facilite une planification efficace de sa gestion.
Protégez vos actifs et assurez la continuité de vos activités avant, pendant et après un épisode météorologique extrême. Par exemple, identifiez de manière proactive les actifs à haut risque et élaborez un plan d’urgence. Si ces actifs sont affectés, établissez et documentez clairement les protocoles de scénarios de risque et communiquez-les, et effectuez une planification régulière des scénarios de risque qui prévoit plusieurs itinéraires logistiques et modes de transport alternatifs.
Atténuez les risques en anticipant les dommages économiques et environnementaux causés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Un assureur, par exemple, pourrait envoyer une alerte SMS conseillant aux assurés de déplacer leurs véhicules avant une tempête de grêle annoncée.
Maîtrisez votre empreinte carbone en comprenant les émissions de Scope 1, Scope 2 et Scope 3 de votre entreprise. Vous pourrez ainsi modéliser votre approvisionnement énergétique et faciliter votre transition vers les énergies renouvelables.
Améliorez la prise de décision en temps réel pour réduire les coûts, augmenter l’efficacité et soutenir les objectifs de durabilité. Par exemple, investissez dans une technologie qui vous permet de visualiser l’état de santé actuel des actifs vitaux et d’effectuer les ajustements nécessaires à distance et rapidement.
Si la réduction de leur impact négatif sur l’environnement est une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises, l’adaptation au changement climatique et aux risques associés doit aussi figurer parmi leurs priorités. Les aléas climatiques nous affectent tous, quels que soient notre secteur d’activité, notre situation géographique, le niveau de maturité de notre entreprise ou son engagement envers le développement durable. Une approche proactive visant à atténuer les risques climatiques pour votre entreprise consiste notamment à se tenir informé des dernières évolutions en matière de développement durable.
