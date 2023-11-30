Voici six stratégies d’adaptation au changement climatique qui peuvent vous aider à obtenir des données et des informations précieuses pour gérer et minimiser les impacts des aléas climatiques :



Effectuez des prévisions météorologiques

Prédisez les risques liés au changement climatique et l’impact des événements météorologiques à venir sur vos opérations. Dans le commerce de détail, par exemple, utilisez les prévisions des risques d’inondation pour orienter la planification de l’emplacement des magasins, l’approvisionnement en matières premières et la logistique de la chaîne d’approvisionnement des stocks.

Comprenez l’impact sur l’entreprise

Préparez-vous aux diverses répercussions des conditions météorologiques et des changements climatiques sur votre entreprise. Dans le secteur des services publics d’électricité, la prolifération de la végétation autour des lignes électriques accroît les risques de dommages causés par les tempêtes ou les incendies de forêt. Connaître le taux de croissance probable de la végétation le long du réseau électrique facilite une planification efficace de sa gestion.

Adaptez-vous en vous protégeant contre les intempéries

Protégez vos actifs et assurez la continuité de vos activités avant, pendant et après un épisode météorologique extrême. Par exemple, identifiez de manière proactive les actifs à haut risque et élaborez un plan d’urgence. Si ces actifs sont affectés, établissez et documentez clairement les protocoles de scénarios de risque et communiquez-les, et effectuez une planification régulière des scénarios de risque qui prévoit plusieurs itinéraires logistiques et modes de transport alternatifs.

Développez des solutions proactives

Atténuez les risques en anticipant les dommages économiques et environnementaux causés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Un assureur, par exemple, pourrait envoyer une alerte SMS conseillant aux assurés de déplacer leurs véhicules avant une tempête de grêle annoncée.

Décarbonez votre empreinte

Maîtrisez votre empreinte carbone en comprenant les émissions de Scope 1, Scope 2 et Scope 3 de votre entreprise. Vous pourrez ainsi modéliser votre approvisionnement énergétique et faciliter votre transition vers les énergies renouvelables.

Prenez des décisions efficaces

Améliorez la prise de décision en temps réel pour réduire les coûts, augmenter l’efficacité et soutenir les objectifs de durabilité. Par exemple, investissez dans une technologie qui vous permet de visualiser l’état de santé actuel des actifs vitaux et d’effectuer les ajustements nécessaires à distance et rapidement.

Si la réduction de leur impact négatif sur l’environnement est une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises, l’adaptation au changement climatique et aux risques associés doit aussi figurer parmi leurs priorités. Les aléas climatiques nous affectent tous, quels que soient notre secteur d’activité, notre situation géographique, le niveau de maturité de notre entreprise ou son engagement envers le développement durable. Une approche proactive visant à atténuer les risques climatiques pour votre entreprise consiste notamment à se tenir informé des dernières évolutions en matière de développement durable.