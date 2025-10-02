Le guide du DRH sur l’IA dans les RH : mythes, chaos et impact mesurable

Chez IBM, les RH sont en pleine transformation numérique depuis près de 10 ans. Nous avons beaucoup appris en cours de route, et je nous pouvons vous dire une chose sans équivoque : les leçons les plus marquantes ne portaient pas sur la mise en œuvre de la technologie, même si nous pouvons certainement tout vous dire à ce sujet.
Cela peut sembler contre-intuitif, mais nous avons appris des leçons encore plus importantes sur le comportement, la culture et le leadership.
En 2016, nous avons donné aux IBMers l’accès à un produit appelé Watson® Assistant, qui permettait à tous de développer des chatbots simples de type question-réponse, sans avoir besoin de connaissances en codage. C’était fantastique, sauf qu’au début de 2017, nous avions une armée de chatbots dans les RH. Nous plaisantions en disant que c’était comme « un mauvais film de science-fiction ». Nous avions plus de 30 bots rien qu’en RH. Cette expérience a semé la confusion et la frustration chez les employés, qui ne savaient jamais vers quel bot se tourner pour quel processus RH, et nous savions qu’il fallait faire quelque chose.
Nous avons donc regroupé tous les bots dans une interface facile à utiliser, appelée AskHR. Les employés n'avaient plus à se soucier du bot à utiliser ; tout était regroupé dans une seule et même interface. AskHR est devenu notre porte d’entrée numérique aux RH. Le problème ? Les IBMers ne l’utilisaient pas. Pourquoi l’auraient-ils fait, quand ils pouvaient toujours appeler un numéro vert, envoyer un e-mail ou aller au bout du couloir pour demander de l’aide à un partenaire RH ?
Un véritable changement de comportement requiert parfois des mesures audacieuses. En 2018, nous avons franchi une étape importante pour changer le comportement des IBMers. Du jour au lendemain, nous avons fermé le numéro vert et l’adresse e-mail des 350 000 IBMers, et mis fin au support des partenaires RH pour les responsables de première ligne à l’échelle mondiale. Nous savions intuitivement que c’était ce qu’il fallait pour obliger notre équipe à utiliser la nouvelle interface numérique destinée aux RH. Au final, nous avions raison, mais le parcours a été difficile.
Avant ce « big bang » où nous avons coupé l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et le support HR des responsables de première ligne, notre Net Promoter Score (NPS) pour les RH était de +19. Peu de temps après, il est descendu à -35. Cela représente une baisse de 54 points.
Vous pouvez avoir les meilleures technologies, les meilleurs workflows et les meilleurs processus, mais à un moment donné, il vous faudra décider : que faire du -35 ? Sommes-nous convaincus que nous faisons ce qu’il faut pour l’entreprise et pour nos employés ? Ou devons-nous prendre une autre décision ? Toutes les entreprises n’ont pas la culture nécessaire pour affronter une telle tempête.
Pour nous, la chute a été douloureuse, mais pas inattendue. Nous étions convaincus que, malgré tout, nous étions sur la bonne voie. Dix-huit mois plus tard, notre NPS commençait à se redresser. Aujourd’hui, il est de +74.
Nous recevons parfois des réactions négatives lorsque nous racontons l’histoire de notre transformation RH, parce que les gens ont peur des hallucinations et des biais de l’IA. Notre réponse est la suivante : « les humains ont toujours le contrôle. » Vous êtes aux manettes. C’est vous qui décidez quand, où et comment déployer l’IA. C’est un outil, et il ne va pas se déchaîner. Cependant, vous devez faire preuve de pragmatisme dans son application.
Ne laissez pas le syndrome FOMO (la peur de passer à côté) guider vos décisions en matière d’IA. Qu’est-ce que cela signifie ? Ne prenez pas vos décisions en fonction de ce que fait l’entreprise d’à côté, parce que cela semble passionnant ni parce que cela attire l’attention de la presse ou des réseaux sociaux. Si cela ne correspond ni aux valeurs de votre entreprise ni à la façon dont elle génère des revenus, ne le faites pas.
Cela semble simple, mais c’est loin d’être tout. Il faut d’abord se poser des questions du type : « Quelle façon de gérer l’IA me met à l’aise ? » ou « Qu’est-ce qui correspond aux valeurs de l’entreprise ? »
Chez IBM, toute utilisation de l’IA inclura toujours un humain dans la boucle. Ce sont les humains qui prennent les décisions finales ; c’est l'une de nos valeurs fondamentales. Par exemple, nous utilisons l’IA pour recommander des augmentations de salaire en fonction des compétences de l’employé, de la rareté sur le marché et du nombre d’années passées dans le poste. Cependant, la décision concernant le montant à accorder revient toujours au responsable. Nous sommes à l’aise avec l’utilisation de l’IA pour faire des recommandations de rémunération aux responsables. Votre entreprise ne l’est peut-être pas.
Cependant, nous n’utilisons pas l’IA pour sélectionner les candidats. En tant qu’entreprise axée sur les compétences, nous nous intéressons aux compétences techniques du candidat, et non à l’endroit où il les a acquises. Nous voulons éviter qu’un algorithme ne rejette des candidats aux parcours atypiques. Votre entreprise peut vouloir faire tout le contraire avec l’IA, et c’est très bien ainsi. Tout dépend de ce qui convient à votre entreprise.
Quels que soient l’endroit et la manière dont vous utilisez l’IA, il est important de disposer d’un outil à l’affût, avec une gouvernance intégrée. Lorsque l’IA commence à s’écarter des réponses attendues, vous devez en être alerté immédiatement.
Vous devez connaître la performance de votre IA auprès de vos utilisateurs finaux. Les mécanismes de feedback sont essentiels. Au début, un simple pouce vers le haut ou vers le bas peut suffire, mais les utilisateurs veulent pouvoir donner leur avis par écrit. Un feedback continu vous permettra également de repérer les tendances dans les données et de mettre à jour plus rapidement les programmes et les politiques.
Avec AskHR, par exemple, qui est devenu notre agent IA, nous recevons chaque année des milliers de commentaires sur la manière dont nous pouvons enrichir et améliorer l’outil. Lorsque les employés savent que vous entendez leurs problèmes et que vous y répondez, ils adhèrent rapidement.
On nous demande souvent : « Comment décidez-vous quels projets d’IA et d’automatisation mettre en œuvre ? » Le choix est difficile, mais nous commençons par nous poser quelques questions fondamentales.
Pourquoi ces questions ? Il n’y aura jamais assez de budget, de temps ni de compétences techniques pour mettre en œuvre chaque projet d’IA potentiel. Nous devons établir des priorités. Examinez vos cas d’utilisation et envisagez ceux qui résoudront des problèmes concrets, qui répondront aux difficultés des employés et qui seront suffisamment importants pour être mis à l’échelle et exploités au sein de votre entreprise.
Et n’ayez pas peur des projets pilotes. Lorsque nous envisagions de passer de l’IA traditionnelle à l’IA générative pour nos contenus sur les avantages, certains ont exprimé des inquiétudes. Il n’y a pas de zone grise dans les avantages, la réponse est soit bonne, soit mauvaise ; nous avons donc lancé un projet pilote.
L’équipe chargée des avantages souhaitait améliorer l’expérience employé grâce à l’IA générative, puisqu’elle est multi-tours et se souvient de la conversation ; l’IA traditionnelle n’a pas de mémoire. Nous avons mené un projet pilote de 90 jours au sein des RH pour constater que certaines questions ne conviennent qu’à l’IA traditionnelle, tandis que l’IA générative excelle dans d’autres domaines. Des variables comme celles-ci rendent les pilotes indispensables. Avant la mise à l’échelle, assurez-vous d’avoir effectué suffisamment de tests auprès d’un groupe assez grand pour gérer vos risques.
Si vous n’avez pas encore entamé votre parcours d’IA, il n’y a pas de temps à perdre. Identifiez un petit problème que rencontrent vos employés, automatisez-le et lancez-vous. Vous pourrez mettre à l’échelle plus tard,... le tout est de commencer aujourd’hui.
Pour ceux qui ont déjà commencé, sachez que l’IA permet d’atteindre des niveaux encore incalculables d’expérience employé, de productivité et de transformation. Faites preuve d’audace.
