Le guide du DRH sur l’IA dans les RH : mythes, chaos et impact mesurable

Nous recevons parfois des réactions négatives lorsque nous racontons l’histoire de notre transformation RH, parce que les gens ont peur des hallucinations et des biais de l’IA. Notre réponse est la suivante : « les humains ont toujours le contrôle. » Vous êtes aux manettes. C’est vous qui décidez quand, où et comment déployer l’IA. C’est un outil, et il ne va pas se déchaîner. Cependant, vous devez faire preuve de pragmatisme dans son application.

Ne laissez pas le syndrome FOMO (la peur de passer à côté) guider vos décisions en matière d’IA. Qu’est-ce que cela signifie ? Ne prenez pas vos décisions en fonction de ce que fait l’entreprise d’à côté, parce que cela semble passionnant ni parce que cela attire l’attention de la presse ou des réseaux sociaux. Si cela ne correspond ni aux valeurs de votre entreprise ni à la façon dont elle génère des revenus, ne le faites pas.

Cela semble simple, mais c’est loin d’être tout. Il faut d’abord se poser des questions du type : « Quelle façon de gérer l’IA me met à l’aise ? » ou « Qu’est-ce qui correspond aux valeurs de l’entreprise ? »

Chez IBM, toute utilisation de l’IA inclura toujours un humain dans la boucle. Ce sont les humains qui prennent les décisions finales ; c’est l'une de nos valeurs fondamentales. Par exemple, nous utilisons l’IA pour recommander des augmentations de salaire en fonction des compétences de l’employé, de la rareté sur le marché et du nombre d’années passées dans le poste. Cependant, la décision concernant le montant à accorder revient toujours au responsable. Nous sommes à l’aise avec l’utilisation de l’IA pour faire des recommandations de rémunération aux responsables. Votre entreprise ne l’est peut-être pas.

Cependant, nous n’utilisons pas l’IA pour sélectionner les candidats. En tant qu’entreprise axée sur les compétences, nous nous intéressons aux compétences techniques du candidat, et non à l’endroit où il les a acquises. Nous voulons éviter qu’un algorithme ne rejette des candidats aux parcours atypiques. Votre entreprise peut vouloir faire tout le contraire avec l’IA, et c’est très bien ainsi. Tout dépend de ce qui convient à votre entreprise.

Quels que soient l’endroit et la manière dont vous utilisez l’IA, il est important de disposer d’un outil à l’affût, avec une gouvernance intégrée. Lorsque l’IA commence à s’écarter des réponses attendues, vous devez en être alerté immédiatement.