Il ne fait aucun doute que l’accès aux données de processus et le volume des données de processus que nous avons tous, en tant qu’individus, ont une croissance exponentielle. À l’instar du climat actuel, qui s’avère de plus en plus ambigu et complexe, les informations issues des données permettent d’appliquer une méthodologie plus robuste et fondée sur des faits à notre façon de travailler et de gérer le changement. Les données peuvent non seulement contribuer à une stratégie de gestion du changement plus convaincante, mais elles permettent également d'identifier, d'accélérer et d'intégrer le changement plus rapidement, ce qui est critique dans notre monde en constante évolution. En saisissant ces opportunités chez IBM, nous développons de plus en plus notre spécialité dans le process mining et les outils et techniques d’analyse de données que nous considérons comme de véritables « révolutionnaires » en matière de culture de changement continu et d’innovation.
Pour nous, l'un des principaux domaines d'opportunité présentés par la capacité d'analyse des données de processus est process mining : le processus de recherche d'anomalies, de modèles et de corrélations dans de grands ensembles de données afin de prédire les résultats des processus. Le process mining présente « l'art du possible » lorsqu'il s'agit d'investir du temps et de l'énergie dans des initiatives de changement organisationnel qui peuvent permettre au changement de perdurer. Nous voyons quatre domaines clés où cette capacité de process mining peut être appliquée pour véritablement transformer la valeur dérivée d'un programme de changement :
Nous constatons à maintes reprises l'impact négatif de dirigeants mal alignés ou désengagés, en particulier lorsqu'il s'agit de plaider en faveur d'un changement efficace et d'inciter leurs équipes à agir. Une enquête récente Leadership IQ en 2021 rapportée par Forbes indique que « seulement 29 % des employés affirment que la vision de leur leader pour l’avenir semble toujours alignée avec celle de l’Entreprise ». En fin de compte, si les dirigeants à tous les niveaux ne sont pas sur la même longueur d'onde, et si les personnes ne sont pas totalement impliquées dans le changement, les résultats deviennent vulnérables. Avoir une vision et une stratégie géniales ne fait aucune différence si vous n'arrivez pas à convaincre vos dirigeants et vos employés d'adhérer à cette vision.
L’analyse de rentabilité et l’analyse de changement étant souvent le premier facteur critique de tout programme de changement, la nécessité de disposer de données en temps réel est évidente. Combien serait-il plus facile de baser une transformation opérationnelle sur des informations fondées sur des données qui pourraient démontrer et quantifier l’opportunité sur la base des faits ?
En exploitant les données pour remplacer l'intuition qui motive trop de décisions métier, les praticiens du changement peuvent distinguer les perceptions de la réalité et décider quels processus doivent être les plus critiques. En d'autres termes, la science des données de la gestion du changement vous permet de vous concentrer sur ce qui aura le plus grand impact sur vos objectifs commerciaux, vos KPI et vos résultats stratégiques. Cela peut montrer si les perceptions sont réelles et révéler des informations inattendues. En fin de compte, les informations basées sur des données concrètes peuvent apporter de la transparence à votre prise de décision et fournir une histoire plus convaincante sur laquelle tout le monde peut s’accorder.
Savez-vous comment votre entreprise fonctionne réellement sur le terrain ? Les programmes de changement peuvent passer de nombreuses semaines à organiser des entretiens et des ateliers pour identifier les images « en l’état ». Cependant, il est souvent constaté un décalage entre ce que les utilisateurs affirment et ce que les données montrent comme réel. Les outils de process mining analysent les données de milliers de transactions dans tous les sites pour illustrer une histoire vraie, fournissant des informations plus rapides et fiables sur les causes profondes des problèmes et identifiant les opportunités d’amélioration les plus fortes.
De même, les agents du changement consacrent beaucoup de temps et d'efforts à la conception « future » et à l'identification de l'impact sur les personnes touchées par cette éventuelle « nouvelle normalité ». Les outils de Process Mining peuvent effectuer une analyse d'adéquation des nouveaux processus afin d'identifier rapidement et avec plus de précision les impacts les plus importants des changements. Ceci peut, à son tour, accélérer la création de vos programmes de communication et de formation afin de faciliter l'introduction du changement grâce à des parcours de changement plus précis et personnalisés. Des informations détaillées sur les niveaux de conformité des processus peuvent être communiquées aux équipes de conception afin d'éclairer et d'orienter la conception des futurs processus et systèmes.
Tout le monde pense que l’introduction de nouvelles technologies facilitera et accélérera les choses, mais ce n’est pas toujours le cas. Forbes affirme que « malgré des investissements importants dans les nouvelles technologies au cours de la dernière décennie, de nombreuses organisations voient en réalité leurs opérations ralentir en raison d’une sous-utilisation de la technologie ». Il est clair que nous ne pouvons pas simplement « brancher un système » et s’attendre à ce qu’il soit adopté. Peu importe à quel point elles sont adaptées à l’objectif dans sa conception et dans quelle mesure elles sont adoptées lors de leur introduction, ces résultats changeront sans aucun doute en raison de divers facteurs qui sont sous notre contrôle et en dehors.
Alors, comment repérer ce problème à temps et réagir, voire le prévenir, de manière opportune et efficace ?
Bien que des analyses avancées, les solutions de process mining peuvent mettre en évidence les lacunes et les opportunités d'une transformation numérique. Ceci signifie que vous pouvez intervenir avec des interventions de changement ciblées pour corriger le cap plus rapidement. Par exemple, en identifiant un certain groupe d'utilisateurs ou un processus qui reflète des niveaux d'activité plus faibles ou une imprécision des tâches. Vous pouvez concevoir des interventions de formation et d'engagement pour améliorer les compétences ou former les membres de l'équipe ; ou identifier les opportunités d'amélioration des processus afin de mieux les soutenir dans leurs activités.
De plus, cette capacité peut également permettre de surmonter un autre obstacle auquel nous sommes confrontés : une fois qu’un changement a été introduit, comment mesurer facilement son succès et son adoption ?
En appliquant le process mining, vous pouvez rapidement évaluer les niveaux de conformité des processus au sein de l'organisation et tout au long de la chaîne de valeur. Les outils de process mining automatisent et génèrent des tableaux de bord qui offrent une vue « en un coup d'œil » des taux d'adoption. Ils vous permettent également de quantifier la valeur commerciale en fonction des améliorations et vous permettent d'attribuer et de suivre des indicateurs clés par rapport aux objectifs commerciaux.
Intégrer une culture de changement et d'amélioration continus dans l'ADN d'une organisation est une entreprise considérable. L'indice de santé organisationnelle de McKinsey montre que le type de culture le plus répandu dans les entreprises performantes est celui de l'amélioration continue. Cet indice a prouvé que dans près de 2 000 entreprises, la santé organisationnelle est étroitement liée aux performances. Par nature, les outils de data mining ciblent cette amélioration continue et équipent leurs utilisateurs des données nécessaires pour identifier sans cesse de nouvelles opportunités et réinventer sans relâche la manière dont les choses sont réalisées.
Grâce à leur simplicité et à leurs qualités intuitives, les outils de process mining facilitent la recherche et l’utilisation d’informations fondées sur les données pour les non-spécialistes des données, ce qui facilite grandement la construction d’une culture d’amélioration continue et d’innovation dans toute l’organisation. Cependant, les approches basées sur les données, telles que le process mining, apportent le plus de valeur lorsque les organisations s'y engagent sur le long terme. L’adoption de ces outils constitue donc en soi un mini-projet de changement. L'embedding de l'utilisation des données et des indicateurs dans le travail quotidien nécessite non seulement une compréhension de l'outil, mais aussi un changement d'état d'esprit pour utiliser les informations dans le cadre des efforts d'amélioration continue. Juste comme pour toute mise en œuvre informatique, passer du temps à accompagner les utilisateurs et les parties prenantes tout au long de la courbe de changement, de la sensibilisation à l'adoption, rapportera des dividendes à long terme.
En conclusion, grâce à la puissance des données, la gestion du changement déplacera d’une discipline basée sur les projets qui peine à justifier un investissement adéquat à une discipline qui conseille sur les résultats commerciaux et sur la manière de les atteindre avec succès. Elle offre non seulement des opportunités pour dynamiser et accélérer les interventions typiques de gestion du changement – comme le développement de parcours de changement ou le suivi de l’adoption – mais aussi pour exercer sa puissance pour influencer et changer les mentalités de ceux qui y travaillent. Le process mining donne aux gens les moyens de Think, de remettre en question et de réinventer ce que nous faisons. Cela va de pair avec notre conviction que « le changement est en constante évolution » et que nous devons suivre le rythme, sous peine de prendre du retard.
