Tout le monde pense que l’introduction de nouvelles technologies facilitera et accélérera les choses, mais ce n’est pas toujours le cas. Forbes affirme que « malgré des investissements importants dans les nouvelles technologies au cours de la dernière décennie, de nombreuses organisations voient en réalité leurs opérations ralentir en raison d’une sous-utilisation de la technologie ». Il est clair que nous ne pouvons pas simplement « brancher un système » et s’attendre à ce qu’il soit adopté. Peu importe à quel point elles sont adaptées à l’objectif dans sa conception et dans quelle mesure elles sont adoptées lors de leur introduction, ces résultats changeront sans aucun doute en raison de divers facteurs qui sont sous notre contrôle et en dehors.

Alors, comment repérer ce problème à temps et réagir, voire le prévenir, de manière opportune et efficace ?

Bien que des analyses avancées, les solutions de process mining peuvent mettre en évidence les lacunes et les opportunités d'une transformation numérique. Ceci signifie que vous pouvez intervenir avec des interventions de changement ciblées pour corriger le cap plus rapidement. Par exemple, en identifiant un certain groupe d'utilisateurs ou un processus qui reflète des niveaux d'activité plus faibles ou une imprécision des tâches. Vous pouvez concevoir des interventions de formation et d'engagement pour améliorer les compétences ou former les membres de l'équipe ; ou identifier les opportunités d'amélioration des processus afin de mieux les soutenir dans leurs activités.

De plus, cette capacité peut également permettre de surmonter un autre obstacle auquel nous sommes confrontés : une fois qu’un changement a été introduit, comment mesurer facilement son succès et son adoption ?

En appliquant le process mining, vous pouvez rapidement évaluer les niveaux de conformité des processus au sein de l'organisation et tout au long de la chaîne de valeur. Les outils de process mining automatisent et génèrent des tableaux de bord qui offrent une vue « en un coup d'œil » des taux d'adoption. Ils vous permettent également de quantifier la valeur commerciale en fonction des améliorations et vous permettent d'attribuer et de suivre des indicateurs clés par rapport aux objectifs commerciaux.