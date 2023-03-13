Qu’on le veuille ou non, nous y sommes. Les déclarations réglementaires obligatoires concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) se profilent à l’horizon pour toutes les entreprises. Les gouvernements du monde entier ont déjà adopté des exigences de déclaration alignées sur les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), notamment au Canada, au Brésil, dans l’UE, à Hong Kong, au Japon, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Suisse. De plus, la loi allemande sur le devoir de diligence en matière de chaîne d’approvisionnement est entrée en vigueur en janvier 2023. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) envisage de nouvelles exigences pour les sociétés cotées en bourse qui pourraient entrer en vigueur dès janvier 2024.

Les obligations d’information en matière d’ESG exigent que les entreprises analysent et rendent compte d’un large éventail de facteurs en constante évolution. La réglementation de la SEC prévoit d’exiger des entreprises cotées en bourse de déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre (à court terme pour leurs propres opérations et services collectifs, et à l’avenir pour l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement), ainsi que leurs objectifs et leurs plans de transition visant à réduire ces émissions. Les entreprises devront également déclarer leur exposition potentielle aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les vagues de chaleur, les incendies de forêt et la sécheresse, et préciser comment elles évaluent ces risques.

Dans l’UE, la directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD), qui entrera en vigueur en 2024, exige des informations encore plus détaillées sur la manière dont le modèle économique et les activités d’une entreprise affectent des facteurs de durabilité tels que la justice environnementale et les droits humains. « On ne va pas attendre que la réglementation entre en vigueur », déclare Adam Thompson, responsable mondial des offres de financement durable et de reporting ESG chez IBM Consulting. « Il est impératif de s’engager dans cette voie dès maintenant. »