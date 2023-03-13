Qu’on le veuille ou non, nous y sommes. Les déclarations réglementaires obligatoires concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) se profilent à l’horizon pour toutes les entreprises. Les gouvernements du monde entier ont déjà adopté des exigences de déclaration alignées sur les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), notamment au Canada, au Brésil, dans l’UE, à Hong Kong, au Japon, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Suisse. De plus, la loi allemande sur le devoir de diligence en matière de chaîne d’approvisionnement est entrée en vigueur en janvier 2023. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) envisage de nouvelles exigences pour les sociétés cotées en bourse qui pourraient entrer en vigueur dès janvier 2024.
Les obligations d’information en matière d’ESG exigent que les entreprises analysent et rendent compte d’un large éventail de facteurs en constante évolution. La réglementation de la SEC prévoit d’exiger des entreprises cotées en bourse de déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre (à court terme pour leurs propres opérations et services collectifs, et à l’avenir pour l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement), ainsi que leurs objectifs et leurs plans de transition visant à réduire ces émissions. Les entreprises devront également déclarer leur exposition potentielle aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les vagues de chaleur, les incendies de forêt et la sécheresse, et préciser comment elles évaluent ces risques.
Dans l’UE, la directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD), qui entrera en vigueur en 2024, exige des informations encore plus détaillées sur la manière dont le modèle économique et les activités d’une entreprise affectent des facteurs de durabilité tels que la justice environnementale et les droits humains. « On ne va pas attendre que la réglementation entre en vigueur », déclare Adam Thompson, responsable mondial des offres de financement durable et de reporting ESG chez IBM Consulting. « Il est impératif de s’engager dans cette voie dès maintenant. »
Les directeurs financiers sont désormais responsables d’une communication transparente sur la manière dont les performances et les indicateurs de durabilité de l’entreprise sont liés aux informations financières publiées. Cela témoigne d’une évolution plus large du rôle de la fonction finance au sein des entreprises. « Les responsables financiers sont passés du rôle de simples comptables à celui de narrateurs », déclare Monica Proothi, responsable mondiale de la transformation financière chez IBM Consulting. « Ils ne se contentent plus d’informer l’entreprise, mais contribuent activement à transformer les données en informations exploitables pour soutenir les ambitions stratégiques de la direction, notamment en matière de développement durable. »
La pression s’accroît sur les directeurs financiers, contraints de doter leurs services de capacités de reporting et de communication ESG de haute qualité. Tout manquement à cette obligation comporte des risques importants. « L’accès au capital va changer », affirme M. Thompson. Une étude réalisée en 2022 par l’Institute for Business Value d’IBM a révélé que la majorité des PDG interrogés subissaient de fortes pressions de la part des investisseurs pour améliorer la transparence concernant les facteurs de durabilité tels que les émissions, l’utilisation des ressources, le respect des droits des travailleurs et l’approvisionnement éthique. À mesure que le reporting ESG se généralise, ces informations serviront à déterminer la qualité d’un investissement. « Vous allez avoir une notation de risque ESG, au même titre qu’une notation de crédit », observe M. Thompson.
Il est important que nous continuions à faire en sorte que la finance durable et les efforts de reporting ESG restent pertinents pour le directeur financier. L’attention croissante portée à la transformation des données doit intégrer les efforts de finance durable dans le processus. Nous savons que le directeur financier sera également aux commandes de cette transformation. Pourtant, certains envisagent actuellement la durabilité de manière plus restrictive, comme une simple question opérationnelle ou de conformité.
M. Thompson met en garde les nombreuses entreprises qui prennent des raccourcis, en sélectionnant les données qui leur conviennent dans leurs rapports ou en s’appuyant sur des estimations et des sources secondaires. Il s’agit là d’écoblanchiment, une pratique risquée pour la réputation des entreprises, qui ne les préparera pas aux exigences de transparence de plus en plus strictes. Un reporting ESG de haute qualité nécessite une réelle visibilité, non seulement sur les opérations propres à l’entreprise, mais aussi sur celles de ses fournisseurs.
M. Thompson appelle cela « regarder sous le capot », et même si cela nécessite de nouvelles technologies et compétences, cela permettra à terme de créer de la valeur et de saisir de nouvelles opportunités. Les directeurs financiers doivent relever de nouveaux défis et répondre aux attentes suscitées par l’évolution rapide des réglementations.
Mme Proothi leur conseille de « voir grand, commencer petit et agir vite ». Des succès rapides généreront de la valeur qui pourra être réinvestie dans des initiatives plus importantes, et une transformation progressive par petites étapes aidera les employés à adopter le changement. Selon elle, la mise en place d’un bureau de transformation dédié à l’orchestration du processus est souvent utile. Cela peut impliquer la gestion de la montée en compétences, la coordination du rythme des nouvelles initiatives, l’évaluation de l’expérience des employés et la prévention de la lassitude face au changement.
Le process mining est l’une des premières étapes recommandées par Monica Proothi et Adam Thompson en matière de transformation financière. « Il indique le chemin optimal, puis toutes les variations visibles par les clients, ce qui finit par ressembler à un grand plat de spaghetti », explique Mme Proothi. L’optimisation des processus donne à votre personnel la marge de manœuvre dont il a besoin pour se concentrer sur les tâches à forte valeur que sont l’orchestration des données et leur interprétation. Mme Proothi recommande notamment d’utiliser les solutions fournies par Celonis, qui permettent d’opérationnaliser les initiatives de développement durable en fournissant des schémas en temps réel du fonctionnement actuel d’une entreprise. Cela permet d’identifier les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, de recalibrer les workflows et de mettre en lumière les inefficacités cachées.
Les systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP) sont un bon outil pour collecter des données de qualité, « mais ils n’intègrent aucune fonctionnalité de gestion de la durabilité ni aucun objet de données », explique M. Thompson. « Réfléchissez à la manière dont vous pouvez étendre, améliorer ou compléter votre ERP. » En outre, le mode de stockage de données existant ne suffira plus. « Les data lakes ressemblent maintenant davantage à des marécages de données », observe Monica Proothi. Les solutions de data mesh et de data fabric contribuent à garantir que les données sont propres, à jour et accessibles.
L’évolution des besoins des services financiers exige un éventail de compétences que beaucoup de professionnels de la finance ne possèdent pas encore. « Vous ne trouverez jamais la perle rare qui possède toutes les compétences requises », explique Mme Proothi. Associer des personnes possédant des compétences comptables traditionnelles à des experts en développement durable et en communication permettra aux équipes d’assumer de nouvelles responsabilités tout en s’entraidant pour développer leurs compétences.
Des plateformes intégrées alimentées par l’IA comme IBM Envizi ESG Suite regroupent des solutions de gestion des actifs et de la chaîne d’approvisionnement pour aider les entreprises à collecter et compiler un large éventail de données environnementales. Plus important encore pour les directeurs financiers, elles transforment ces données en rapports exploitables qui offrent la visibilité nécessaire pour prendre des décisions éclairées concernant les risques et les opportunités liés au développement durable. IBM collabore également avec FRDM, une plateforme qui utilise la science des données, le machine learning et l’IA pour mettre en évidence les risques ESG dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et garantir une réelle transparence, même sur des questions complexes comme le travail équitable.
Le temps où le service financier était simplement responsable de la clôture des comptes chaque trimestre est révolu. « Le rôle du directeur financier a complètement changé », déclare Monica Proothi. Ce qui était historiquement un rôle comptable présente aujourd’hui des opportunités de leadership stratégique et d’équilibre entre durabilité et rentabilité. Les directeurs financiers de demain peuvent remodeler les fonctions financières pour stimuler la performance et présenter des arguments convaincants afin d’aligner les opérations de l’entreprise sur ses objectifs et valeurs stratégiques.
