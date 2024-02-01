Bien que la réglementation des systèmes de CBDC dépende de la juridiction locale, les systèmes partagent un grand nombre d'exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Par exemple, l'impact critique de l'infrastructure des CBDC sur l'offre monétaire implique qu'elle devrait être régie par les banques centrales. Cependant, les exigences de robustesse et de résilience associées à la nature critique d’un système de CBDC imposent une gouvernance décentralisée, un déploiement géographiquement réparti du système et un fonctionnement indépendant des différentes parties du système.

Le respect de la réglementation et l'efficacité des capacités de résolution des litiges exigent la transparence, l'auditabilité et la non-répudiation. Les réglementations telles que la directive anti-blanchiment (AML) ou les mesures visant à lutter contre le financement du terrorisme (CFT) stipulent que les transactions de paiement suspectes doivent être détectées, attribuées à leur origine et signalées aux autorités compétentes. Sinon, la directive révisée de l'UE sur les services de paiement (PSD2) met l'accent sur l'importance de la détection des fraudes et de la résolution des litiges. En outre, un système de CBDC devrait interopérer avec les infrastructures de paiement, de règlement et de liquidité existantes, ainsi qu'avec d'autres systèmes de CBDC et des systèmes d'actifs numériques émergents.

Les performances et l'évolutivité du système sont cruciales pour son acceptation et son utilisation. Ceci est important pour une plateforme de CBDC de gros qui cherche à étendre son utilisation à d'autres applications que le règlement. Les systèmes de CBDC de vente au détail devraient être en mesure de concurrencer les services de paiement existants et d'accueillir des millions de transactions d'utilisateurs. Cela signifie être capable de traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde (TPS) aux heures de pointe.

La confidentialité des transactions de paiement est également importante. La notion de confidentialité désigne le droit des propriétaires de données de contrôler qui accède à leurs informations transactionnelles. Par exemple, la PSD2 stipule que le traitement des informations personnelles doit être conforme au RGPD et à ses principes de minimisation des données, qui limitent la collecte d'informations personnelles à ce qui est nécessaire au traitement des transactions. Cela peut être interprété de différentes manières. Une approche prudente en matière de minimisation des données permet de s’assurer que les transactions de paiement sont traitées sans divulguer d’informations sur les parties effectuant la transaction ou les valeurs des transactions. Cela complique le suivi et l'audit des transactions. Une approche permissive révèle la valeur des paiements et potentiellement l'identité du payeur et du bénéficiaire.

Un système CBDC progressif devrait tenir compte des différentes interprétations de la vie privée, ainsi que de toutes les autres exigences, y compris la performance et l'auditabilité. Les réglementations et les exigences en matière de confidentialité évoluent également, et il convient d’intégrer l’agilité.